Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di FC Bayern: Dante tampaknya akan menjabat sebagai pelatih dengan dua peran sekaligus

Pada musim semi lalu, Bayern mengumumkan bahwa mantan bek tengah tersebut akan menggantikan Holger Seitz sebagai pelatih baru tim U-23. Hingga akhir musim lalu, Dante masih aktif sebagai pemain di OGC Nice di Ligue 1.

Antara tahun 2012 dan 2015, ia telah tampil dalam 133 pertandingan resmi bersama FC Bayern dan meraih tiga gelar juara Bundesliga, tiga gelar DFB-Pokal, serta satu gelar Liga Champions.

Awal karier pria berusia 42 tahun ini bersama tim amatir Bayern sejauh ini terbilang sulit. Dalam tiga pertandingan uji coba sebelumnya melawan Stuttgarter Kickers (0:4), Legia Warsawa (0:2), dan Wacker Innsbruck (1:4), timnya menelan tiga kekalahan telak.

Dante dan Bayern II akan secara resmi memulai musim baru Regionalliga pada Jumat minggu depan (24 Juli). Pada pertandingan pembuka, mereka akan menjamu SC Eltersdorf.