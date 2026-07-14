Menurut informasi dari Bild, dalam rencana juara terbanyak Jerman tersebut, pemain asal Brasil itu direncanakan akan menjalankan peran ganda di masa mendatang.
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Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di FC Bayern: Dante tampaknya akan menjabat sebagai pelatih dengan dua peran sekaligus
Selain bertugas sebagai pelatih tim U23, Dante juga akan bertindak sebagai penanggung jawab di pinggir lapangan saat tim muda Bayern bertanding di UEFA Youth League.
Alasannya adalah bahwa inti skuad YL di masa depan akan terdiri dari pemain amatir dan tidak lagi didominasi oleh pemain U19. Meskipun talenta-talenta terbaik dari tim junior A tetap akan diturunkan dalam kompetisi Eropa, sebagian besar pemain akan berasal dari tim U23.
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Dante dan Bayern II akan memulai musim baru dengan menghadapi Eltersdorf
Pada musim semi lalu, Bayern mengumumkan bahwa mantan bek tengah tersebut akan menggantikan Holger Seitz sebagai pelatih baru tim U-23. Hingga akhir musim lalu, Dante masih aktif sebagai pemain di OGC Nice di Ligue 1.
Antara tahun 2012 dan 2015, ia telah tampil dalam 133 pertandingan resmi bersama FC Bayern dan meraih tiga gelar juara Bundesliga, tiga gelar DFB-Pokal, serta satu gelar Liga Champions.
Awal karier pria berusia 42 tahun ini bersama tim amatir Bayern sejauh ini terbilang sulit. Dalam tiga pertandingan uji coba sebelumnya melawan Stuttgarter Kickers (0:4), Legia Warsawa (0:2), dan Wacker Innsbruck (1:4), timnya menelan tiga kekalahan telak.
Dante dan Bayern II akan secara resmi memulai musim baru Regionalliga pada Jumat minggu depan (24 Juli). Pada pertandingan pembuka, mereka akan menjamu SC Eltersdorf.
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