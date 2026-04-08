Untuk pertama kalinya, tim asuhan Flick gagal mencetak gol dalam pertandingan sistem gugur di Liga Champions. Dalam 17 pertandingan sistem gugur sebelumnya, saat Flick masih melatih FC Bayern München atau Barcelona, timnya selalu berhasil mencetak setidaknya satu gol.
Hal ini belum pernah terjadi padanya! Malam yang mengerikan bagi FC Barcelona menandai peristiwa baru dalam karier kepelatihan Hansi Flick
Pelatih asal Jerman itu harus menyaksikan di Camp Nou pada Rabu malam bagaimana Barca mengalami 120 detik yang mengerikan menjelang akhir babak pertama. Pertama-tama, bek tengah Pau Cubarsi mendapat kartu merah pada menit ke-44 setelah VAR mengintervensi karena melakukan pelanggaran keras terhadap Giuliano Simeone. Tak lama setelah itu, Julian Alvarez dengan indah mencetak gol pembuka untuk Atletico melalui tendangan bebas yang diberikan.
Meskipun bermain dengan 10 orang, tim asuhan Flick berjuang gigih di babak kedua untuk menghindari kekalahan, namun Atletico yang tak kenal ampun justru menambah keunggulan. Alexander Sörloth mencetak gol pada menit ke-70 untuk skor akhir 2-0, dan Barcelona tak mampu lagi membalas di menit-menit akhir.
Dengan demikian, Lamine Yamal dan kawan-kawan membutuhkan comeback spektakuler pada leg kedua di Madrid Selasa depan untuk lolos ke semifinal. Di sana, pemenang duel antar-Spanyol ini akan menghadapi either Arsenal FC atau Sporting Lisbon. Pada leg pertama perempat final ini, tim Inggris itu menang 1-0 di kandang lawan di Portugal berkat gol telat dari pemain timnas Kai Havertz.
Hansi Flick dan Barcelona ingin melangkah lebih jauh menuju gelar juara
Flick berhasil menjuarai Liga Champions bersama FC Bayern pada musim 2019/20. Saat itu, bersama tim asal Munich tersebut, ia berhasil mengalahkan, antara lain, Chelsea FC (3-0 dan 4-1) di babak 16 besar serta klubnya saat ini, Barcelona (8-2), di babak perempat final. Final dimenangkan dengan skor 1-0 atas Paris Saint-Germain.
Pada musim pertamanya bersama Barca tahun lalu, Flick berhasil membawa tim Catalan itu hingga babak semifinal Liga Champions, di mana perjalanan mereka berakhir secara dramatis melawan Inter Milan (3-3 dan 3-4). Dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions, Flick dan tim-timnya sejauh ini mencatatkan rata-rata 2,83 gol per pertandingan.
Sebelum Atletico berhasil membalikkan keadaan, Barca terlebih dahulu ingin mengambil langkah berikutnya menuju pertahanan gelar yang sukses di LaLiga Spanyol pada Sabtu ini. Pada Sabtu ini, tim Catalan yang saat ini memimpin klasemen dengan keunggulan tujuh poin atas Real Madrid, akan menjamu rival sekota mereka, Espanyol.
Flick mengambil alih Barcelona pada 2024. Kontraknya bersama Blaugrana masih berlaku hingga 2027.
Hansi Flick: Rekornya di Liga Champions sejauh ini
FC Bayern München
18 pertandingan / 16 kemenangan / 1 seri / 1 kekalahan - Juara Liga Champions 2019/20 dan perempat final Liga Champions 2020/21
FC Barcelona
25 pertandingan / 15 kemenangan / 4 seri / 6 kekalahan - Semifinal Liga Champions 2024/25
Total
43 pertandingan / 31 kemenangan / 5 seri / 7 kekalahan