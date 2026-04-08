Hal ini belum pernah terjadi padanya! Malam yang mengerikan bagi FC Barcelona menandai peristiwa baru dalam karier kepelatihan Hansi Flick

Pelatih asal Jerman itu harus menyaksikan di Camp Nou pada Rabu malam bagaimana Barca mengalami 120 detik yang mengerikan menjelang akhir babak pertama. Pertama-tama, bek tengah Pau Cubarsi mendapat kartu merah pada menit ke-44 setelah VAR mengintervensi karena melakukan pelanggaran keras terhadap Giuliano Simeone. Tak lama setelah itu, Julian Alvarez dengan indah mencetak gol pembuka untuk Atletico melalui tendangan bebas yang diberikan.

Meskipun bermain dengan 10 orang, tim asuhan Flick berjuang gigih di babak kedua untuk menghindari kekalahan, namun Atletico yang tak kenal ampun justru menambah keunggulan. Alexander Sörloth mencetak gol pada menit ke-70 untuk skor akhir 2-0, dan Barcelona tak mampu lagi membalas di menit-menit akhir.

Dengan demikian, Lamine Yamal dan kawan-kawan membutuhkan comeback spektakuler pada leg kedua di Madrid Selasa depan untuk lolos ke semifinal. Di sana, pemenang duel antar-Spanyol ini akan menghadapi either Arsenal FC atau Sporting Lisbon. Pada leg pertama perempat final ini, tim Inggris itu menang 1-0 di kandang lawan di Portugal berkat gol telat dari pemain timnas Kai Havertz.