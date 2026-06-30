Dalam empat pertandingan Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tim DFB—menurut penyedia data Opta—rata-rata hanya berhasil memenangkan 47 persen dari duel-duel yang dilakukannya. Ini merupakan rekor baru yang pahit, karena: Sejak dimulainya pencatatan data terperinci pada Piala Dunia 1966, Jerman sebelumnya belum pernah mencatatkan persentase kemenangan dalam duel di bawah 50 persen dalam turnamen Piala Dunia.
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Hal ini belum pernah terjadi pada tim DFB dalam Piala Dunia selama 60 tahun terakhir! Jerman tersingkir dengan catatan statistik yang mengerikan
Jerman secara mengejutkan tersingkir pada babak 16 besar pada hari Senin, setelah kalah dari Paraguay—yang tidak diunggulkan—melalui adu penalti. Skor sebelumnya imbang 1-1 setelah 90 dan 120 menit, sementara Jerman mencatatkan tingkat keberhasilan dalam duel sebesar 45 persen saat menghadapi tim Amerika Selatan tersebut.
Bahkan saat menang 7-1 pada laga pembuka Piala Dunia melawan Curacao, Joshua Kimmich dan rekan-rekannya hanya memenangkan 48 persen duel mereka, dalam kemenangan 2:1 atas Pantai Gading angkanya 47 persen, dan performa terbaik tim DFB dalam hal ini terjadi pada kekalahan 1:2 melawan Ekuador di laga penutup babak penyisihan grup, ketika 49 persen duel berhasil dimenangkan.
- AFP
Jerman tersingkir lebih awal di Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut: "Saya kehabisan kata-kata"
"Saya agak kehabisan kata-kata. Ini Piala Dunia kedua saya, dan dua kali kami gagal total. Saya hanya bisa meminta maaf. Tentu saja kami semua kecewa, kami punya target besar," kata Havertz setelah penampilan buruk ketiga berturut-turut di Piala Dunia. Pada 2018 dan 2022, Jerman tersingkir di babak penyisihan grup, dan kini sekali lagi perjalanan mereka berakhir sebelum babak 16 besar.
Julio Enciso membawa Paraguay, yang bermain dengan pertahanan yang gigih, unggul sesaat sebelum jeda babak pertama, dan pada menit ke-54 Havertz menyamakan kedudukan melalui sundulan. Meskipun Jerman jauh lebih dominan dalam penguasaan bola, mereka kurang memiliki daya gedor di lini serang. “Jika kamu bermain melawan tim seperti itu, kamu harus menciptakan lebih banyak peluang gol. Itu terlalu sedikit dari pihak kami,” kata kiper Manuel Neuer, yang kembali menjadi penjaga gawang timnas Jerman untuk Piala Dunia ini dan kini kembali pensiun setelah tersingkir lebih awal, dalam wawancara dengan ZDF.
Sangat mengecewakan dari sudut pandang Jerman: Pada babak perpanjangan waktu, sebuah gol yang sebenarnya sah dari Jonathan Tah yang seharusnya membuat skor menjadi 2-1 dibatalkan, karena wasit Jalal Jayed—setelah intervensi VAR dan meninjau tayangan video—melihat adanya pelanggaran yang dilakukan bek DFB Waldemar Anton terhadap kiper Paraguay Orlando Gill dalam proses terciptanya gol tersebut. “Ini lelucon. Saya tidak tahu apa yang dia lihat di sana,” keluh Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann di MagentaTV.
Tim DFB: Apakah Julian Nagelsmann harus mundur setelah tersingkir dini dari Piala Dunia?
Kontrak Nagelsmann sebagai pelatih tim nasional Jerman masih berlaku hingga setelah Kejuaraan Eropa 2028. "Saya siap jika itu yang diinginkan, dan jika tidak, mereka harus memberitahukannya kepada saya," kata pria berusia 38 tahun itu, sekaligus menampik kemungkinan pengunduran diri setelah kekalahan telak melawan Paraguay.
Namun demikian, segera setelah Piala Dunia yang mengecewakan berikutnya, diskusi mengenai kemungkinan pemecatan Nagelsmann pun dimulai. “Dari sisi pihak yang bertanggung jawab, hal ini seolah-olah menuntut adanya konsekuensi,” kata, antara lain, juara dunia Mats Hummels yang memicu perdebatan tersebut sebagai pakar TV di MagentaTV. “Saya tidak bisa mengatakan yang lain. Kami telah menjalani Euro di kandang, Nations League di kandang, dan turnamen di sini dengan jumlah peserta yang besar. Euro di kandang masih terlalu dipuji-puji menurut saya. Kedua turnamen lainnya sama-sama mengecewakan. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi topik pembahasan, baik dari pelatih timnas sendiri maupun dari federasi. Setidaknya harus ada pembicaraan mengenai hal ini,” kata Hummels.
Konferensi pers yang semula dijadwalkan pada hari Selasa sebelum keberangkatan dari markas Piala Dunia di AS tampaknya dibatalkan oleh DFB. Hal ini membuka ruang spekulasi mengenai bagaimana nasib posisi pelatih selanjutnya.
- Getty Images Sport
Persentase duel yang dimenangkan Jerman di Piala Dunia 2026
Pertandingan
Duel yang dimenangkan
Jerman vs. Curacao 7:1
48 %
Jerman vs. Pantai Gading 2:1
47 %
Jerman vs. Ekuador 1:2
49 %
Jerman vs. Paraguay 1:1 (perpanjangan waktu), 3:4 (adu penalti)
45 %
Rata-rata
47 %