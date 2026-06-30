Hal ini belum pernah terjadi pada tim DFB dalam Piala Dunia selama 60 tahun terakhir! Jerman tersingkir dengan catatan statistik yang mengerikan

"Saya agak kehabisan kata-kata. Ini Piala Dunia kedua saya, dan dua kali kami gagal total. Saya hanya bisa meminta maaf. Tentu saja kami semua kecewa, kami punya target besar," kata Havertz setelah penampilan buruk ketiga berturut-turut di Piala Dunia. Pada 2018 dan 2022, Jerman tersingkir di babak penyisihan grup, dan kini sekali lagi perjalanan mereka berakhir sebelum babak 16 besar.

Julio Enciso membawa Paraguay, yang bermain dengan pertahanan yang gigih, unggul sesaat sebelum jeda babak pertama, dan pada menit ke-54 Havertz menyamakan kedudukan melalui sundulan. Meskipun Jerman jauh lebih dominan dalam penguasaan bola, mereka kurang memiliki daya gedor di lini serang. “Jika kamu bermain melawan tim seperti itu, kamu harus menciptakan lebih banyak peluang gol. Itu terlalu sedikit dari pihak kami,” kata kiper Manuel Neuer, yang kembali menjadi penjaga gawang timnas Jerman untuk Piala Dunia ini dan kini kembali pensiun setelah tersingkir lebih awal, dalam wawancara dengan ZDF.

Sangat mengecewakan dari sudut pandang Jerman: Pada babak perpanjangan waktu, sebuah gol yang sebenarnya sah dari Jonathan Tah yang seharusnya membuat skor menjadi 2-1 dibatalkan, karena wasit Jalal Jayed—setelah intervensi VAR dan meninjau tayangan video—melihat adanya pelanggaran yang dilakukan bek DFB Waldemar Anton terhadap kiper Paraguay Orlando Gill dalam proses terciptanya gol tersebut. “Ini lelucon. Saya tidak tahu apa yang dia lihat di sana,” keluh Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann di MagentaTV.