"The Seagulls" mengalahkan "The Blues" dengan skor 3-0 (1-0) dalam pertandingan yang berlangsung satu arah dan naik ke peringkat keenam. Posisi ini bahkan bisa cukup untuk lolos ke Liga Champions, asalkan Aston Villa, yang mencapai semifinal, berhasil menjuarai Liga Europa.
Hal ini belum pernah terjadi pada Chelsea FC selama lebih dari 100 tahun! Brighton memperparah krisis The Blues dan bermimpi lolos ke Liga Champions
Dengan empat pekan tersisa menjelang akhir musim, Chelsea berada di peringkat ketujuh, tertinggal dua poin dari Brighton. Bagi tim asuhan Pelatih Liam Rosenior, ini merupakan kekalahan kelima berturut-turut di liga tanpa mencetak gol—rekor buruk seperti ini terakhir kali terjadi pada tahun 1912. Itu adalah "tahun ketika Titanic tenggelam", seperti yang ditulis BBC, "judul berita itu".
Ferdi Kadioglu (3') setelah tendangan sudut dari pemain timnas Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56'), dan pemain pengganti Danny Welbeck (90'+1) mencetak gol untuk Brighton. Tim Hürzeler seharusnya mendapat penalti karena handball saat Marc Cucurella melakukan penyelamatan di kotak penalti sendiri yang berada di batas legalitas (54'). Namun, serangan balik Brighton yang berujung pada gol kedua juga diawali oleh pelanggaran tangan Yankuba Minteh.
Chelsea bertanding di Brighton tanpa Cole Palmer dan kawan-kawan
Chelsea harus bermain tanpa kapten Reece James serta pemain andalan Cole Palmer dan Joao Pedro. Dalam keadaan terdesak, Rosenior menerapkan formasi lima bek, dan timnya bermain dengan sangat gugup. Setelah setengah jam pertandingan, Brighton telah melepaskan 7 tembakan ke gawang dan melakukan 15 serangan ke kotak penalti lawan.
Hürzeler melanjutkan rekor istimewanya: Ia tetap tak terkalahkan dalam duel kesepuluh melawan pelatih asal Inggris - hanya mantan pelatih Brasil peraih Piala Dunia, Luiz Felipe Scolari, yang pernah memiliki rekor lebih panjang (sebelas pertandingan bersama Chelsea).
Lima pertandingan liga terakhir FC Chelsea
Tanggal
Pertandingan
Hasil
14 Maret
Chelsea vs. Newcastle
0:1
21 Maret
Everton vs. Chelsea
3:0
12 April
Chelsea vs. Manchester City
0:3
18 April
Chelsea vs. Manchester United
0:1
21 April
Brighton vs. Chelsea
3:0