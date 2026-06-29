Menurut penyedia data Opta, sejak dimulainya pencatatan data terperinci pada Piala Dunia 1966—yaitu 60 tahun yang lalu—tim DFB adalah tim pertama yang pada babak pertama pertandingan Piala Dunia berhasil melakukan lebih banyak umpan sukses daripada lawannya (253 lebih banyak daripada Paraguay), namun tetap tertinggal pada menit ke-45 (0:1).
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Hal ini belum pernah terjadi dalam 60 tahun terakhir! Jerman mencatatkan sejarah pahit di Piala Dunia pada babak pertama melawan Paraguay
Meskipun Jerman memiliki penguasaan bola yang jauh lebih besar daripada tim Amerika Selatan tersebut pada babak pertama, mereka nyaris tidak mampu menciptakan ancaman serius melawan pertahanan kokoh lawan. Akibatnya, pertandingan ini berlangsung minim peluang, di mana Paraguay fokus pada pertahanan—dan sekali mencetak gol dengan sangat tajam di lini depan.
Pada menit ke-42, Julio Enciso dari Racing Strasbourg berhasil mengalahkan kiper Jerman Manuel Neuer melalui sundulan dan secara mengejutkan membawa tim underdog itu memimpin 1-0. Hingga jeda babak pertama, tim asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann yang jelas-jelas diunggulkan itu tidak mampu membalas.
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Piala Dunia 2026: Nagelsmann memasukkan Undav menggantikan Musiala saat melawan Paraguay
Nagelsmann melakukan perubahan mengejutkan dalam susunan pemain intinya. Alih-alih Jamal Musiala yang sejauh ini selalu diturunkan sebagai starter di Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada, pemain pengganti andalan Deniz Undav justru diturunkan di lini serang dan untuk pertama kalinya masuk dalam susunan pemain inti Jerman sepanjang turnamen ini.
Nagelsmann menjelaskan kepada MagentaTV sebelum pertandingan sistem gugur pertama bahwa kurangnya kehadiran di lini serang yang sering terjadi hingga saat ini mendorongnya untuk mengambil langkah tersebut. "Itulah sebabnya kami sering terpaksa mengoper bola ke depan lini tengah lawan, sehingga kami terlalu sering kehilangan bola. Dengan penyerang kedua, kami memiliki kehadiran yang lebih kuat di lini depan dan bisa mengoper bola ke sana. Dan Deniz memang pantas mendapatkannya," kata pelatih DFB tersebut.
Namun, Undav sebagian besar tidak menonjol selama 45 menit pertama dan digantikan oleh Musiala setelah satu jam pertandingan. Namun, Jerman memulai babak kedua dengan baik: Kai Havertz mencetak gol pada menit ke-54 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.