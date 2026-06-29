Hal ini belum pernah terjadi dalam 60 tahun terakhir! Jerman mencatatkan sejarah pahit di Piala Dunia pada babak pertama melawan Paraguay

Nagelsmann melakukan perubahan mengejutkan dalam susunan pemain intinya. Alih-alih Jamal Musiala yang sejauh ini selalu diturunkan sebagai starter di Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada, pemain pengganti andalan Deniz Undav justru diturunkan di lini serang dan untuk pertama kalinya masuk dalam susunan pemain inti Jerman sepanjang turnamen ini.

Nagelsmann menjelaskan kepada MagentaTV sebelum pertandingan sistem gugur pertama bahwa kurangnya kehadiran di lini serang yang sering terjadi hingga saat ini mendorongnya untuk mengambil langkah tersebut. "Itulah sebabnya kami sering terpaksa mengoper bola ke depan lini tengah lawan, sehingga kami terlalu sering kehilangan bola. Dengan penyerang kedua, kami memiliki kehadiran yang lebih kuat di lini depan dan bisa mengoper bola ke sana. Dan Deniz memang pantas mendapatkannya," kata pelatih DFB tersebut.

Namun, Undav sebagian besar tidak menonjol selama 45 menit pertama dan digantikan oleh Musiala setelah satu jam pertandingan. Namun, Jerman memulai babak kedua dengan baik: Kai Havertz mencetak gol pada menit ke-54 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.