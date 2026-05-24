Namun, trio penyerang Munich tidak hanya tampil efektif di ajang piala musim ini, tetapi juga berperan penting dalam mencetak gol dan memberikan assist di semua kompetisi. Kane mencatatkan 68 poin (61 gol, 7 assist) dalam 51 pertandingan resmi. Olise mengumpulkan 53 poin (22 gol, 31 assist) dan berada tepat di belakangnya, sementara Diaz menyumbang 49 kontribusi langsung dalam mencetak gol (26 gol, 23 assist) di semua kompetisi.

Terutama Kane dan Olise dianggap sebagai kandidat kuat untuk Ballon d'Or berkat penampilan mereka. Pendapat ini juga diungkapkan oleh pemain timnas Deniz Undav: "Saya harus mengakui, saya lebih condong ke Olise," kata penyerang VfB tersebut setelah kekalahan di final piala. Namun, keduanya pantas mendapatkannya, tambahnya sambil bercanda tentang Kane, sebelum ia pun tak bisa berhenti memuji: "Kadang-kadang saya ingin bisa se bebas itu. Kamu tidak bisa memberinya ruang sedikit pun. Dia memiliki penyelesaian akhir yang luar biasa, baik dari kanan maupun kiri. Dia memiliki insting khusus untuk itu dan selalu berada di tempat-tempat di mana gol tercipta. Umpan-umpan yang dia berikan kepada Olise atau Diaz juga luar biasa. (...) Di situlah kamu melihat apa itu kelas dunia."

Presiden Kehormatan FC Bayern München, Uli Hoeneß, bahkan melangkah lebih jauh setelah kemenangan di Piala dan menyebut Kane di ARD sebagai "transfer terbaik yang pernah kami lakukan". Pemain asal Inggris itu pindah dari Tottenham Hotspur ke Bayern pada 2023 dengan biaya sekitar 100 juta euro. Sejak itu, dia telah memenangkan dua gelar juara Bundesliga, satu gelar Franz-Beckenbauer-Supercup, serta kini Piala DFB - gelar piala pertama Bayern sejak 2020.