Achraf Hakimi, bek asal Maroko yang bermain untuk Paris Saint-Germain, akan diadili atas tuduhan pemerkosaan. Seperti dilaporkan L'Equipe, Kamar Penyelidikan Pengadilan Banding Versailles pada Jumat pagi telah mengonfirmasi bahwa pemain tersebut akan disidangkan di Pengadilan Pidana Departemen Hauts-de-Seine, sekaligus menolak permohonan banding yang diajukan pihak pembela yang meminta pembebasan.





Keputusan ini muncul di tengah Piala Dunia, di mana Hakimi sedang bertanding di Amerika Serikat bersama tim nasional Maroko dan pada Jumat malam akan memainkan pertandingan kedua di turnamen tersebut, melawan Skotlandia, setelah hasil imbang 1-1 dengan Brasil pada pertandingan pembuka.





Penyelidikan ini berkaitan dengan insiden pada Februari 2023. Menurut rekonstruksi yang disampaikan saat itu oleh sumber kepolisian dan diliput oleh media Prancis, seorang wanita muda – yang saat itu berusia 24 tahun, sama seperti sang pemain – mendatangi kantor polisi di Val-de-Marne dan menyatakan bahwa ia telah diperkosa di rumah Hakimi, tempat yang ia kunjungi setelah berkenalan dengannya melalui Instagram. Wanita tersebut mengaku berhasil menolak pemain tersebut dan kemudian dijemput oleh seorang teman yang telah diberitahu melalui SMS.





Tanggal persidangan belum ditetapkan. Pemain tersebut tetap dianggap tidak bersalah hingga putusan akhir dikeluarkan.