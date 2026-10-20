Denda € 8.000,00: untuk Como atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak kedua tertunda sekitar empat menit; pelanggaran berulang.





Denda € 7.000,00: untuk Napoli karena para pendukungnya melemparkan dua bom asap ke lapangan pada menit ke-18 babak pertama, sehingga wasit harus menghentikan pertandingan selama sekitar satu setengah menit agar keduanya dapat disingkirkan, serta melemparkan dua bom asap ke area sekitar lapangan selama pertandingan; sanksi diringankan sesuai Pasal 29 ayat 1 huruf b) CGS.





Denda € 5.000,00: untuk Fiorentina atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak kedua tertunda sekitar empat menit.





Denda € 5.000,00: untuk Venezia karena para pendukungnya melemparkan satu bom asap ke lapangan pada menit ke-18 babak pertama, sehingga wasit harus menghentikan pertandingan selama sekitar satu setengah menit agar bom asap tersebut dapat disingkirkan, serta melemparkan satu bom asap ke area sekitar lapangan pada menit ke-40 babak pertama; sanksi diringankan sesuai Pasal 29 ayat 1 huruf b) CGS.





Denda € 3.000,00: untuk Bologna atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak pertama tertunda sekitar dua menit.





Denda € 3.000,00: untuk Sassuolo atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak pertama tertunda sekitar dua menit.





Denda € 3.000,00: untuk Udinese atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak pertama tertunda sekitar dua menit.





Denda € 2.000,00: untuk AC Milan atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak pertama tertunda sekitar satu menit