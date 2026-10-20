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Darmian Thuram Bologna InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Hakim olahraga Serie A: Thuram mendapat kartu kuning dan denda karena diving, Paratici didenda dan mendapat peringatan resmi. AC Milan, Napoli, dan enam klub lainnya juga dijatuhi sanksi

Serie A
Torino
Monza
Cagliari
Bologna
Lazio
Parma Calcio 1913
SSC Napoli
Roma
Inter
Fiorentina
Genoa
Venezia
Atalanta
Frosinone
Lecce
Juventus
Udinese
AC Milan
Sassuolo
Como

Hakim Olahraga Dr. Gerardo Mastrandrea, dibantu oleh Stefania Ginesio dan perwakilan A.I.A. Carlo Moretti, telah mengumumkan keputusan yang diambil dalam rapat pada 20 Oktober 2026.



  • KLUB

    Denda € 8.000,00: untuk Como atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak kedua tertunda sekitar empat menit; pelanggaran berulang.


    Denda € 7.000,00: untuk Napoli karena para pendukungnya melemparkan dua bom asap ke lapangan pada menit ke-18 babak pertama, sehingga wasit harus menghentikan pertandingan selama sekitar satu setengah menit agar keduanya dapat disingkirkan, serta melemparkan dua bom asap ke area sekitar lapangan selama pertandingan; sanksi diringankan sesuai Pasal 29 ayat 1 huruf b) CGS.


    Denda € 5.000,00: untuk Fiorentina atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak kedua tertunda sekitar empat menit.


    Denda € 5.000,00: untuk Venezia karena para pendukungnya melemparkan satu bom asap ke lapangan pada menit ke-18 babak pertama, sehingga wasit harus menghentikan pertandingan selama sekitar satu setengah menit agar bom asap tersebut dapat disingkirkan, serta melemparkan satu bom asap ke area sekitar lapangan pada menit ke-40 babak pertama; sanksi diringankan sesuai Pasal 29 ayat 1 huruf b) CGS.


    Denda € 3.000,00: untuk Bologna atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak pertama tertunda sekitar dua menit.


    Denda € 3.000,00: untuk Sassuolo atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak pertama tertunda sekitar dua menit.


    Denda € 3.000,00: untuk Udinese atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak pertama tertunda sekitar dua menit.


    Denda € 2.000,00: untuk AC Milan atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak pertama tertunda sekitar satu menit

  • PEMAIN SEPAK BOLA

    KARTU KUNING DAN DENDA €1.500,00 (SANKSI KEDUA)

    VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): sanksi diperberat karena ia kapten tim


    KARTU KUNING DAN DENDA €2.000,00 (SANKSI PERTAMA)

    BRITSCHGI Sascha (Parma): berpura-pura dilanggar di kotak penalti lawan

    THURAM ULIEN Marcus Lilian (Inter): berpura-pura dilanggar di kotak penalti lawan

  • Para petinggi klub

    DENDA €10.000,00 DAN PERINGATAN RESMI

    PARATICI Fabio (Fiorentina): karena memprotes keputusan wasit dengan sikap emosional dan tidak hormat di ruang ganti saat jeda pertandingan; pernah melakukan pelanggaran sebelumnya.

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