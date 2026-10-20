Hakim Olahraga Dr. Gerardo Mastrandrea, dibantu oleh Stefania Ginesio dan perwakilan A.I.A. Carlo Moretti, telah mengumumkan keputusan yang diambil dalam rapat pada 20 Oktober 2026.
Hakim olahraga Serie A: Thuram mendapat kartu kuning dan denda karena diving, Paratici didenda dan mendapat peringatan resmi. AC Milan, Napoli, dan enam klub lainnya juga dijatuhi sanksi
KLUB
Denda € 8.000,00: untuk Como atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak kedua tertunda sekitar empat menit; pelanggaran berulang.
Denda € 7.000,00: untuk Napoli karena para pendukungnya melemparkan dua bom asap ke lapangan pada menit ke-18 babak pertama, sehingga wasit harus menghentikan pertandingan selama sekitar satu setengah menit agar keduanya dapat disingkirkan, serta melemparkan dua bom asap ke area sekitar lapangan selama pertandingan; sanksi diringankan sesuai Pasal 29 ayat 1 huruf b) CGS.
Denda € 5.000,00: untuk Fiorentina atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak kedua tertunda sekitar empat menit.
Denda € 5.000,00: untuk Venezia karena para pendukungnya melemparkan satu bom asap ke lapangan pada menit ke-18 babak pertama, sehingga wasit harus menghentikan pertandingan selama sekitar satu setengah menit agar bom asap tersebut dapat disingkirkan, serta melemparkan satu bom asap ke area sekitar lapangan pada menit ke-40 babak pertama; sanksi diringankan sesuai Pasal 29 ayat 1 huruf b) CGS.
Denda € 3.000,00: untuk Bologna atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak pertama tertunda sekitar dua menit.
Denda € 3.000,00: untuk Sassuolo atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak pertama tertunda sekitar dua menit.
Denda € 3.000,00: untuk Udinese atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak pertama tertunda sekitar dua menit.
Denda € 2.000,00: untuk AC Milan atas dasar tanggung jawab objektif karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan dimulainya babak pertama tertunda sekitar satu menit
PEMAIN SEPAK BOLA
KARTU KUNING DAN DENDA €1.500,00 (SANKSI KEDUA)
VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): sanksi diperberat karena ia kapten tim
KARTU KUNING DAN DENDA €2.000,00 (SANKSI PERTAMA)
BRITSCHGI Sascha (Parma): berpura-pura dilanggar di kotak penalti lawan
THURAM ULIEN Marcus Lilian (Inter): berpura-pura dilanggar di kotak penalti lawan
Para petinggi klub
DENDA €10.000,00 DAN PERINGATAN RESMI
PARATICI Fabio (Fiorentina): karena memprotes keputusan wasit dengan sikap emosional dan tidak hormat di ruang ganti saat jeda pertandingan; pernah melakukan pelanggaran sebelumnya.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami