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Aleksandar Kolarov InterGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Hakim Olahraga: Inter, Kolarov dihukum dua pertandingan karena "kritik tidak sopan dan ungkapan tidak hormat" kepada wasit

Inter
Serie A

Keputusan setelah pekan keempat

Berikut keputusan Hakim Olahraga setelah pekan keempat Serie A.


PEMAIN

SKORSING SATU PERTANDINGAN EFEKTIF

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): dua kartu kuning karena memprotes ofisial pertandingan dan karena perilaku tidak sportif terhadap seorang lawan.


  • Denda untuk klub

    Denda € 8.000,00: kepada Lecce karena para suporternya, selama pertandingan, melemparkan tiga petasan, tiga suar, dan dua botol kecil ke area permainan; sanksi diringankan sesuai Pasal 29 ayat 1 huruf b) CGS.


    Denda € 3.000,00: kepada Torino atas dasar tanggung jawab objektif, karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan keterlambatan sekitar dua menit pada dimulainya babak pertama.




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  • Pelatih

    SKORSING DUA PERTANDINGAN EFEKTIF DAN DENDA €5.000,00

    KOLAROV Aleksandar (Inter): karena pada menit ke-19 babak pertama melontarkan kritik yang tidak sopan kepada wasit, dan juga, saat keputusan kartu merah dijatuhkan, melontarkan ucapan yang tidak hormat kepada wasit yang sama.


    SKORSING SATU PERTANDINGAN EFEKTIF

    BIGLIA Lucas Rodrigo (Torino): karena pada menit ke-38 babak kedua secara demonstratif memprotes sebuah keputusan wasit.


    NENCI Massimo (Atalanta): karena pada menit ke-45 babak kedua dengan keras memprotes sebuah keputusan wasit; pelanggaran terdeteksi oleh Ofisial Keempat.





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