SKORSING DUA PERTANDINGAN EFEKTIF DAN DENDA €5.000,00
KOLAROV Aleksandar (Inter): karena pada menit ke-19 babak pertama melontarkan kritik yang tidak sopan kepada wasit, dan juga, saat keputusan kartu merah dijatuhkan, melontarkan ucapan yang tidak hormat kepada wasit yang sama.
SKORSING SATU PERTANDINGAN EFEKTIF
BIGLIA Lucas Rodrigo (Torino): karena pada menit ke-38 babak kedua secara demonstratif memprotes sebuah keputusan wasit.
NENCI Massimo (Atalanta): karena pada menit ke-45 babak kedua dengan keras memprotes sebuah keputusan wasit; pelanggaran terdeteksi oleh Ofisial Keempat.