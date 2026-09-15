Denda € 8.000,00: kepada Lecce karena para suporternya, selama pertandingan, melemparkan tiga petasan, tiga suar, dan dua botol kecil ke area permainan; sanksi diringankan sesuai Pasal 29 ayat 1 huruf b) CGS.





Denda € 3.000,00: kepada Torino atas dasar tanggung jawab objektif, karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan menyebabkan keterlambatan sekitar dua menit pada dimulainya babak pertama.











