Hadapi saja Vinicius Jr! Winger baru Arsenal Christos Tzolis kirim pesan menantang kepada Mikel Arteta saat Arsenal mengincar kesepakatan pemecah rekor untuk superstar Real Madrid itu

Aktivitas Arsenal pada bursa transfer musim panas ini sudah menghadirkan Tzolis dalam kesepakatan senilai £34 juta, dan pemain 24 tahun itu bertekad membuktikan bahwa ia bisa menjadi andalan di sayap kiri. Terlepas dari spekulasi intens soal potensi transfer Vinicius Jr dengan rekor Inggris, Tzolis hanya fokus pada perkembangannya sendiri di bawah Arteta.

"Jelas saya percaya diri sebagai pemain, jadi saya tidak memikirkan masa depan dan apa yang akan dilakukan klub di posisi ini," kata Tzolis kepada para wartawan ketika ditanya soal potensi datangnya persaingan tambahan. "Saya memikirkan bagaimana cara berkembang dan beradaptasi secepat mungkin di klub karena saya punya kesempatan untuk berlatih langsung dengan tim sejak awal musim, memainkan laga-laga pramusim, lalu tampil di pertandingan resmi.

"Ini adalah kesempatan untuk langsung bermain sejak awal dan setelah itu semua bergantung pada saya untuk menunjukkan kualitas dan apa yang bisa saya berikan kepada tim. Saya cukup yakin bahwa saya akan menunjukkannya dalam pertandingan-pertandingan berikutnya."