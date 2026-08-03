Getty Images Sport
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Hadapi saja Vinicius Jr! Winger baru Arsenal Christos Tzolis kirim pesan menantang kepada Mikel Arteta saat Arsenal mengincar kesepakatan pemecah rekor untuk superstar Real Madrid itu
Tzolis siap untuk tantangan di Emirates
Aktivitas Arsenal pada bursa transfer musim panas ini sudah menghadirkan Tzolis dalam kesepakatan senilai £34 juta, dan pemain 24 tahun itu bertekad membuktikan bahwa ia bisa menjadi andalan di sayap kiri. Terlepas dari spekulasi intens soal potensi transfer Vinicius Jr dengan rekor Inggris, Tzolis hanya fokus pada perkembangannya sendiri di bawah Arteta.
"Jelas saya percaya diri sebagai pemain, jadi saya tidak memikirkan masa depan dan apa yang akan dilakukan klub di posisi ini," kata Tzolis kepada para wartawan ketika ditanya soal potensi datangnya persaingan tambahan. "Saya memikirkan bagaimana cara berkembang dan beradaptasi secepat mungkin di klub karena saya punya kesempatan untuk berlatih langsung dengan tim sejak awal musim, memainkan laga-laga pramusim, lalu tampil di pertandingan resmi.
"Ini adalah kesempatan untuk langsung bermain sejak awal dan setelah itu semua bergantung pada saya untuk menunjukkan kualitas dan apa yang bisa saya berikan kepada tim. Saya cukup yakin bahwa saya akan menunjukkannya dalam pertandingan-pertandingan berikutnya."
- Getty Images
Arteta merancang langkah rekor untuk Vinicius
Saat Tzolis menunjukkan kapasitasnya di lapangan, Arsenal dilaporkan tengah menggarap kesepakatan yang akan memecahkan rekor transfer Premier League. Arteta disebut telah mengambil peran langsung dalam upaya merekrut Vinicius, dengan menggelar pembicaraan langsung dengan pemain internasional Brasil itu untuk memaparkan visinya. Laporan menyebutkan bahwa Real Madrid telah memasang banderol rekor €150 juta untuk winger tersebut.
Ketertarikan itu muncul di tengah kebuntuan kontrak di Bernabeu, dengan Real Madrid dilaporkan siap melepas pemain berusia 26 tahun itu daripada berisiko kehilangannya dengan biaya yang lebih rendah di tahap akhir kontraknya. Arteta bersikap tertutup saat ditanya mengenai kaitan tersebut, tetapi mengakui klub tetap aktif di bursa transfer.
Awal impian bagi pemain internasional Yunani
Tzolis langsung memberi dampak di Arsenal dengan mencetak gol pada debutnya dalam kemenangan 4-1 atas Girona. Setelah pertandingan, Arteta cepat memuji rekrutan anyar asal Yunani itu atas adaptasinya yang mulus ke lingkungan tim utama dan koneksi kuat yang sudah ia bangun dengan skuad.
"Saya sangat senang dengannya. Pertama-tama, cara dia beradaptasi dengan klub, dengan tim," kata Arteta kepada situs resmi klub. "Koneksi yang sudah dia bangun dengan para pemain. Saya rasa Anda akan menyukai pemain ini. Dia adalah pemain yang sangat direct. Dia fokus penuh pada bola. Saya rasa dia juga sangat bagus dalam membangun kombinasi permainan.
"Dia punya banyak kemiripan dengan Leo [Trossard] dalam banyak hal yang bisa dia lakukan dan ruang-ruang yang bisa dia tempati. Lalu etos kerja yang dia miliki. Dia adalah anak muda yang datang dengan rasa lapar yang sangat besar juga dan ingin membuktikannya. Ini adalah mimpi baginya dan kami ada di sini untuk membantunya."
- Getty Images Sport
Lapar akan kesuksesan di level tertinggi
Bagi Tzolis, kepindahan ke Arsenal menjadi kesempatan kedua untuk bersinar di kasta tertinggi sepakbola Inggris setelah periode sebelumnya bersama Norwich City, tempat ia menjalani debut Premier League pada 2021 melawan Arsenal. Winger tersebut tidak menutup mata terhadap besarnya tugas yang menantinya, tetapi percaya bahwa ia berada di tempat yang sempurna untuk mencapai potensi penuhnya.
"Ini adalah peluang besar untuk menjadi pemain di tim dengan level seperti ini karena ini adalah salah satu yang terbaik di dunia ... Itu membuat saya sangat senang berada di sini dan juga semakin lapar untuk berkembang," jelas Tzolis. "Saya pikir saya berada di klub yang tepat untuk berkembang dan mencapai level tertinggi. Saya benar-benar senang karena saya punya kesempatan ini dan saya ingin memanfaatkannya."
Ia menutup dengan mengatakan: "Saya merasa sekarang lebih siap untuk berada di Premier League. Saya pikir saya membuat keputusan yang tepat setelah Norwich. Saya mengembangkan diri, saya meningkat banyak. Saya bukan pemain yang sama seperti saat saya di Norwich. Saya merasakannya di tubuh saya dan juga dalam pola pikir saya. Sekarang adalah waktu saya untuk menunjukkan bahwa saya siap dan mampu bermain di Premier League."
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