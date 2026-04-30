Habib Beye memberikan kabar terbaru mengenai cedera Mason Greenwood menjelang laga krusial Marseille melawan Nantes

Berbagai spekulasi bermunculan seputar Greenwood setelah sang penyerang tidak dimasukkan dalam susunan pemain inti saat melawan Nice, sehingga membuat sebagian orang bertanya-tanya apakah ketegangan internal turut berperan dalam keputusan tersebut. Namun, Beye membantah rumor tersebut, dengan menjelaskan bahwa sang pemain sendiri yang mengemukakan masalah kebugarannya. "Kondisinya sudah membaik; situasinya semakin membaik, tetapi berdasarkan hasil pemindaian pada hari pertandingan, pemain tersebut mengatakan kepada saya, 'Saya merasa terlalu sakit; saya tidak bisa bermain sejak awal,'" kata Beye kepada para wartawan.

Manajer Marseille itu tetap optimis bahwa keputusan taktis untuk membatasi menit bermainnya pada pertandingan terakhir akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Dia menambahkan: "Hari ini, kondisinya sudah membaik. Saat melawan Nice, dia tidak terlalu kelelahan, dan itu memungkinkan kami memulihkannya minggu ini ke level kebugaran yang lebih baik." Penyerang asal Inggris itu telah menjadi ancaman serangan terbesar OM musim ini dengan 25 gol dari 41 penampilan.