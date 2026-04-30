AFP
Habib Beye memberikan kabar terbaru mengenai cedera Mason Greenwood menjelang laga krusial Marseille melawan Nantes
Kondisi kebugaran Greenwood terungkap
Berbagai spekulasi bermunculan seputar Greenwood setelah sang penyerang tidak dimasukkan dalam susunan pemain inti saat melawan Nice, sehingga membuat sebagian orang bertanya-tanya apakah ketegangan internal turut berperan dalam keputusan tersebut. Namun, Beye membantah rumor tersebut, dengan menjelaskan bahwa sang pemain sendiri yang mengemukakan masalah kebugarannya. "Kondisinya sudah membaik; situasinya semakin membaik, tetapi berdasarkan hasil pemindaian pada hari pertandingan, pemain tersebut mengatakan kepada saya, 'Saya merasa terlalu sakit; saya tidak bisa bermain sejak awal,'" kata Beye kepada para wartawan.
Manajer Marseille itu tetap optimis bahwa keputusan taktis untuk membatasi menit bermainnya pada pertandingan terakhir akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Dia menambahkan: "Hari ini, kondisinya sudah membaik. Saat melawan Nice, dia tidak terlalu kelelahan, dan itu memungkinkan kami memulihkannya minggu ini ke level kebugaran yang lebih baik." Penyerang asal Inggris itu telah menjadi ancaman serangan terbesar OM musim ini dengan 25 gol dari 41 penampilan.
Dampak cedera yang dialami Lille
Akar dari masalah fisik yang dialami Greenwood dapat ditelusuri kembali ke pertandingan sengit melawan Lille pada akhir bulan lalu. Selama pertandingan tersebut, mantan pemain Manchester United itu menerima beberapa tekel keras yang jelas-jelas berdampak buruk. Beye sebelumnya menyebutkan bahwa sang pemain terpaksa menahan rasa sakit yang cukup parah agar bisa tetap bermain di lapangan pada pekan-pekan berikutnya.
"Mason, kami telah memantau kondisinya sejak awal pekan ini. Ia sangat dibatasi oleh cedera yang dideritanya saat melawan Lille. Sudah dua pertandingan ia bermain dengan rasa sakit yang hebat; kami tidak bisa membahayakan dirinya," jelas sang pelatih pada akhir pekan lalu. Setelah hanya tampil selama 30 menit terakhir saat melawan Nice, harapan di kubu OM adalah bahwa beban kerja yang telah diatur dengan baik akan memungkinkannya kembali ke starting line-up untuk lawatan ke Nantes.
Tempat di Liga Champions dipertaruhkan
Waktu terjadinya cedera Greenwood sama sekali tidak ideal, mengingat Marseille tengah terlibat dalam persaingan ketat untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa. Meskipun berstatus sebagai salah satu klub terbesar di Prancis, mereka saat ini berada di peringkat keenam klasemen Ligue 1. Dengan 53 poin di papan klasemen, tim asuhan Beye sedang mengejar Lyon dan Lille, yang saat ini memegang kunci untuk memperebutkan slot terakhir Liga Champions.
Hasil imbang melawan Nice dianggap sebagai peluang yang terlewatkan, membuat Marseille tertinggal empat poin dari empat besar. Untuk menjaga impian mereka bermain di kompetisi elit Eropa tetap hidup, kemenangan atas Nantes pada Sabtu ini dianggap sangat penting. Kemampuan Greenwood mencetak gol akan menjadi faktor utama apakah Marseille bisa mengejar ketertinggalan tersebut sebelum musim berakhir.
Menatap fase akhir
Beye pasti sangat ingin agar bintang utamanya berada dalam kondisi prima untuk serangkaian pertandingan krusial mendatang. Setelah bertandang ke Nantes, Marseille harus menghadapi Le Havre dan Rennes yang kini berada di peringkat kelima.
Tim medis terus memantau Greenwood secara ketat untuk memastikan tidak ada kemunduran akibat cedera awal tersebut. Mengingat perannya yang krusial dalam struktur serangan tim, Beye kemungkinan akan mengembalikan Greenwood ke jantung lini serang jika hasil pemindaian terbaru menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.