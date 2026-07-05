Haaland tak kenal ampun, Norwegia menyingkirkan Brasil asuhan Ancelotti dan melaju ke perempat final Piala Dunia: skor akhir 2-1, selanjutnya akan menghadapi Inggris atau Meksiko

90'+10' - GOL BRASIL, NEYMAR! Nyland tak mampu menghalau bola dan gol penghibur ini menjadi penutup kariernya di tim nasional.





90'+9' - Tendangan penalti untuk Brasil! Ostigard menyikut kepala Casemiro di dalam kotak penalti, sehingga wasit menunjuk titik penalti.





90' - GOL KEDUA NORWEGIA, HAALAND! Bintang bernomor punggung 9 ini menerima umpan dari Schjelderup di sudut kotak penalti, lalu melepaskan tendangan keras dengan kaki kanan yang melesat ke tiang gawang dan mengalahkan Alisson. Ini adalah gol ketujuh dari penyerang tengah yang tak kenal ampun ini, menyamai rekor Messi dan Mbappé.





86' - Brasil kembali menyerang! Casemiro berada di kotak penalti, alih-alih menendang, ia mengoper ke tengah namun tak ada yang berhasil menyambarnya ke gawang.





85' - Keajaiban luar biasa dari Nyland! Tendangan Danilo Santos yang mengarah ke kotak penalti, dibelokkan oleh Ajer sehingga mengecoh kiper: gerakan refleks yang luar biasa, penyelamatan gemilang, dan menghasilkan tendangan sudut.





80' - NORWEGIA UNGGUL, HAALAND TANPA AMPUN! Umpan silang hebat dari sisi kiri oleh Schjelderup, penyerang Manchester City itu melompat lebih tinggi dari Gabriel Magalhaes dan mencetak gol sundulan 1-0, dari peluang pertama di kotak penalti: gol keenam di Piala Dunia bagi sang penyerang, Brasil masih tertinggal dari Norwegia.









75' - Kali ini giliran Alisson yang menyelamatkan Brasil: Schjelderup menerima umpan dari Haaland, menendang dari sisi kiri: kiper Liverpool itu berhasil menepisnya.





67' - Lagi-lagi Norwegia: Ajer memberikan umpan terobosan ke ruang sempit untuk Bobb, yang menerobos dan mengirim umpan silang dengan bagian luar kaki, namun Haaland kembali gagal menjangkaunya dengan selisih yang sangat tipis.





66' - Peluang bagi Norwegia, saat Alisson keluar terlalu jauh dan bola lolos: Haaland dari jarak dekat gagal menyundulnya.





64' - Lagi-lagi Nyland! Bola masuk ke arah Bruno Guimaraes, kiper Norwegia itu keluar dan kembali menyelamatkan gawangnya.





62' - Nyland tak tertandingi, kali ini ia menepis tendangan kaki kanan Rayan.





60' - Endrick membuang peluang emas! Baru saja masuk, ia dilayani oleh Vinicius dengan umpan luar yang indah: berhadapan satu lawan satu dengan Nyland, ia justru meleset secara tak terduga.





45'+5' - Brasil nyaris mencetak gol. Umpan silang Casemiro ke dalam kotak penalti untuk Martinelli, yang nyaris saja menyundul bola ke gawang.





45'+3' - Norwegia nyaris unggul. Haaland menerobos di antara dua bek tengah Brasil, bola sampai ke Odegaard: gelandang Arsenal itu menendang langsung ke tangan Alisson.





40' - Brasil lagi! Odegaard kehilangan bola secara fatal saat keluar dari area penalti, Martinelli merebutnya kembali dan mengoper ke Vinicius: dua kali dribel, dan Nyland kembali menyelamatkan gawangnya.





35' - Odegaard mencoba peruntungannya, ia memotong ke dalam dengan kaki kiri dari sudut kotak penalti dan menendang bola ke sisi luar jaring.





30' - Peluang bagi Brasil! Martinelli menerobos di sisi kiri, masuk ke kotak penalti kecil, dan mengirim umpan silang, namun Nyland berhasil menepisnya dengan kaki dan menggagalkan ancaman tersebut.





14' - BRUNO GUIMARAES GAGAL MENJALANKAN PENALTI, NYLAND MENANGKIS! Gelandang Newcastle itu menendang dengan buruk, ke arah tengah-bawah di sebelah kiri kiper Norwegia, yang berhasil menangkisnya.





12' - PENALTI UNTUK BRASIL! Ajer melakukan pelanggaran keji di kotak penalti terhadap Cunha; wasit Elfath awalnya tidak melihat pelanggaran tersebut, tetapi setelah diperiksa oleh VAR, ia akhirnya memberikan penalti.





3' - GOL NORWEGIA DIBATALKAN! Sorloth menerima umpan panjang, lalu mengoper ke belakang ke dalam kotak penalti untuk Berg, yang menendang bola ke bawah mistar gawang: gol dibatalkan karena penyerang Atletico Madrid itu berada dalam posisi offside.