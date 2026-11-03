Erling Haaland semakin menjadi sosok sentral Manchester City, terutama setelah kepergian Pep Guardiola yang kemudian diikuti kedatangan Enzo Maresca. Citizens mengawali tahun dengan baik, meski hasil mereka menurun dalam beberapa pekan terakhir. Performa Manchester City tentu juga dibayangi ancaman kemungkinan sanksi yang bisa dijatuhkan Liga Primer Inggris kepada klub, setelah klub tersebut dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran finansial.
Singkatnya, masa depan Man City masih diselimuti ketidakpastian, begitu pula, sebagai dampaknya, masa depan para pemain bintangnya, terutama Haaland. Pemain asal Norwegia itu telah mencetak sembilan gol dalam sembilan pekan pertama Liga Primer Inggris dan terikat kontrak dengan klub hingga 2034, tetapi ayahnya, Alfe-Inge, tidak menutup kemungkinan ia hengkang.