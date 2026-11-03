"Saya pikir kita harus menunggu hasil proses banding. Proses itu bisa selesai dengan cepat, meskipun saat ini ada suporter, klub-klub rival, dan terutama wartawan yang sedang menyudutkan City. Jadi, kita hanya perlu menunggu dan melihat hasil bandingnya".

"City yakin memiliki bukti kuat untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, saya pikir lebih baik menunggu sampai keputusan itu diambil. Erling hanya ingin bermain sepakbola sebanyak mungkin dan fokus pada hal itu. Menurut saya, justru kami yang berada di luar lapangan lebih banyak memikirkannya".

Jika sanksi berat dijatuhkan kepada City, yang juga terancam degradasi, Haaland tentu akan diminati di mana-mana. Ia sendiri yang akan menentukan klub berikutnya, dan kenyataannya sangat sedikit klub yang mampu membiayai transfernya serta membayar gajinya yang fantastis. Dalam situasi itu, Real Madrid akan berada di posisi terdepan. Klub tersebut sudah lama mengincarnya dan memang belum memiliki pemain nomor 9 dalam skuadnya. Bersama Mbappé, Haaland bisa membentuk salah satu duet penyerang terkuat sepanjang masa.