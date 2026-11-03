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haaland city Getty Images
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Haaland senior membuat Manchester City khawatir: "Kami tunggu putusannya, lalu lihat bagaimana masa depannya." Ke mana Haaland bisa pergi? Real Madrid memantau situasi

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Erling Haaland semakin menjadi sosok sentral Manchester City, terutama setelah kepergian Pep Guardiola yang kemudian diikuti kedatangan Enzo Maresca. Citizens mengawali tahun dengan baik, meski hasil mereka menurun dalam beberapa pekan terakhir. Performa Manchester City tentu juga dibayangi ancaman kemungkinan sanksi yang bisa dijatuhkan Liga Primer Inggris kepada klub, setelah klub tersebut dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran finansial.

Singkatnya, masa depan Man City masih diselimuti ketidakpastian, begitu pula, sebagai dampaknya, masa depan para pemain bintangnya, terutama Haaland. Pemain asal Norwegia itu telah mencetak sembilan gol dalam sembilan pekan pertama Liga Primer Inggris dan terikat kontrak dengan klub hingga 2034, tetapi ayahnya, Alfe-Inge, tidak menutup kemungkinan ia hengkang.

  • "Saya pikir kita harus menunggu hasil proses banding. Proses itu bisa selesai dengan cepat, meskipun saat ini ada suporter, klub-klub rival, dan terutama wartawan yang sedang menyudutkan City. Jadi, kita hanya perlu menunggu dan melihat hasil bandingnya".

    "City yakin memiliki bukti kuat untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, saya pikir lebih baik menunggu sampai keputusan itu diambil. Erling hanya ingin bermain sepakbola sebanyak mungkin dan fokus pada hal itu. Menurut saya, justru kami yang berada di luar lapangan lebih banyak memikirkannya".

    Jika sanksi berat dijatuhkan kepada City, yang juga terancam degradasi, Haaland tentu akan diminati di mana-mana. Ia sendiri yang akan menentukan klub berikutnya, dan kenyataannya sangat sedikit klub yang mampu membiayai transfernya serta membayar gajinya yang fantastis. Dalam situasi itu, Real Madrid akan berada di posisi terdepan. Klub tersebut sudah lama mengincarnya dan memang belum memiliki pemain nomor 9 dalam skuadnya. Bersama Mbappé, Haaland bisa membentuk salah satu duet penyerang terkuat sepanjang masa.

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AEK

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RMA

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RBL

Champions League

04 Nov 2026

MCI

MCI