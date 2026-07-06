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almeno credo haaland norvegiaGetty Images
Renato Maisani

Diterjemahkan oleh

Haaland semakin mematikan: alasan-alasan untuk meremehkannya sudah tidak ada lagi

FEATURES
Opinion
Brazil vs Norway
Brazil
Norway
World Cup
E. Haaland

Erling Haaland adalah penyerang tengah terbaik di dunia. Menyangkal hal itu hari ini—jika memang ada orang yang begitu berani melakukannya—tak lain hanyalah upaya aneh untuk melanjutkan perang ideologi, sesuatu yang dalam sepak bola—dan tidak hanya di sana—telah menjadi cara untuk menghindari pengakuan bahwa diri sendiri telah salah.


Lagipula, seperti yang kita tahu, peran para pengamat adalah mengambil sikap tegas, dan tentu saja beberapa kesalahan penilaian bisa dimaklumi. Namun, ketika fakta-fakta membantah suatu pandangan dengan cara yang begitu mencolok, mencoba mencari-cari alasan dan memutar-mutar kata-kata alih-alih mengakui kesalahan hanyalah upaya putus asa untuk menyelamatkan muka. Spoiler: hampir selalu upaya tersebut gagal total.

  • Berbagai argumen telah dilontarkan mengenai Haaland: "mudah mencetak gol jika bermain di City…", "mudah mencetak gol melawan tim-tim kecil", "tidak mampu menentukan hasil pertandingan penting", dan seterusnya, dalam upaya meremehkan catatan gol yang luar biasa dari penyerang tengah asal Norwegia itu. Ada pula yang berpikir bisa tampil keren dengan menyoroti penampilannya yang “buruk” di final Liga Champions melawan Inter, sebuah penampilan yang justru telah dijelaskan dengan sangat baik oleh Christian Vieri, seseorang yang cukup paham tentang tugas-tugas seorang penyerang tengah. Namun, hal itu pun tidak diterima dengan baik oleh sebagian orang.


    “Dengan pertahanan zaman sekarang, semua penyerang terlihat bagus.” Inilah lagi satu klise yang membosankan yang selalu diungkit setiap kali statistik Erling Haaland justru seharusnya membuat orang diam. Sayangnya, “dengan pertahanan zaman sekarang”, tidak semua orang bisa mencetak gol dengan kemudahan yang sama. Konsep ini sepertinya jelas, tapi tidak juga. Orang-orang tidak menyukainya. Kemarin, Erling Haaland membuat salah satu bek tengah terbaik di dunia, Gabriel—yang baru saja menjadi juara Liga Inggris dan finalis Liga Champions—berada dalam kesulitan besar. Dia mengalahkan Alisson, memenangkan duel fisik dengan Marquinhos—salah satu bek paling sukses dalam sejarah terkini dan kapten PSG yang berhasil memenangkan dua edisi terakhir Liga Champions. Dia mencetak gol lewat sundulan. Dia mencetak gol dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Dia memimpin tim, menjaga kekompakan dalam menekan lawan pada menit-menit krusial antara gol pertama dan kedua. Dia membantu rekan-rekannya dalam fase bertahan.

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  • "Dia jarang berkontribusi untuk tim, dia hanya pemain kotak penalti": lagi-lagi argumen yang tak tertahankan. Pertama-tama, itu tidak benar. Namun bagaimanapun juga, mungkin kita sudah lupa apa yang diharapkan dari seorang nomor 9. Yaitu mencetak gol, jika mungkin gol-gol penentu. Dan tidak ada yang mencetak gol seperti Haaland. Jadi, pada titik ini, hanya ada dua pilihan: mengakui bahwa kita salah, atau mencari-cari alasan lain. Namun, mengingat sifat Haaland, kita tahu bahwa dia kemungkinan besar akan membantah alasan itu juga.

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