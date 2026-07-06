Haaland semakin mematikan: alasan-alasan untuk meremehkannya sudah tidak ada lagi

Berbagai argumen telah dilontarkan mengenai Haaland: "mudah mencetak gol jika bermain di City…", "mudah mencetak gol melawan tim-tim kecil", "tidak mampu menentukan hasil pertandingan penting", dan seterusnya, dalam upaya meremehkan catatan gol yang luar biasa dari penyerang tengah asal Norwegia itu. Ada pula yang berpikir bisa tampil keren dengan menyoroti penampilannya yang “buruk” di final Liga Champions melawan Inter, sebuah penampilan yang justru telah dijelaskan dengan sangat baik oleh Christian Vieri, seseorang yang cukup paham tentang tugas-tugas seorang penyerang tengah. Namun, hal itu pun tidak diterima dengan baik oleh sebagian orang.





“Dengan pertahanan zaman sekarang, semua penyerang terlihat bagus.” Inilah lagi satu klise yang membosankan yang selalu diungkit setiap kali statistik Erling Haaland justru seharusnya membuat orang diam. Sayangnya, “dengan pertahanan zaman sekarang”, tidak semua orang bisa mencetak gol dengan kemudahan yang sama. Konsep ini sepertinya jelas, tapi tidak juga. Orang-orang tidak menyukainya. Kemarin, Erling Haaland membuat salah satu bek tengah terbaik di dunia, Gabriel—yang baru saja menjadi juara Liga Inggris dan finalis Liga Champions—berada dalam kesulitan besar. Dia mengalahkan Alisson, memenangkan duel fisik dengan Marquinhos—salah satu bek paling sukses dalam sejarah terkini dan kapten PSG yang berhasil memenangkan dua edisi terakhir Liga Champions. Dia mencetak gol lewat sundulan. Dia mencetak gol dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Dia memimpin tim, menjaga kekompakan dalam menekan lawan pada menit-menit krusial antara gol pertama dan kedua. Dia membantu rekan-rekannya dalam fase bertahan.