Babak 16 Besar
Pantai Gading-Norwegia 1-2
Pencetak Gol: 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)
Tim Norwegia asuhan Erling Braut Haaland meraih kemenangan di menit-menit akhir, yangmenandai awal yang gemilang dalam perjalanan mereka di babak gugur Piala Dunia 2026. Setelah berhasil menyingkirkan Jerman dan Belanda, tim yang dilatih oleh Stale Solbakken ini mengalahkan lawan yang sangat berbahaya, tim Pantai Gading asuhan Emerse Fae, pada babak 16 besar yang digelar pukul 19.00 di AT&T Stadium, Arlington, Dallas, Texas, berkat gol-gol dari Nusa dengan tendangan melengkung yang fantastis, mantan pemain Atalanta Diallo dengan gol indah setelah serangkaian dribel, serta gol penentu dari Haaland, yang mencetak gol kelimanya di Piala Dunia. Norwegia kembali ke babak 16 besar setelah 28 tahun dan akan menghadapi Brasil asuhan Carlo Ancelotti, dalam pertandingan yang dijadwalkan pada Minggu, 5 Juli pukul 22.00. Tim Skandinavia ini lolos sebagai runner-up di grup yang juga dihuni Prancis, Senegal, dan Irak, dengan catatan dua kemenangan dan satu kekalahan melawan Prancis, sementara tim Pantai Gading asuhan Franck Kessie tersingkir pada penampilan perdana mereka di putaran final Piala Dunia, setelah finis sebagai runner-up di grup yang juga dihuni Jerman, Ekuador, dan Curaçao, dengan catatan dua kemenangan dan satu kekalahan melawan Jerman.