90'+1' - Penyelamatan gemilang dari Nyland, yang menggagalkan tendangan bebas Diallo, hanya berjarak beberapa sentimeter dari gol penyama kedudukan!





87' - Selalu dan hanya Haaland, Norwegia unggul 2-1 di menit-menit akhir! Bobb memanfaatkan pergerakan Berg yang mengumpan ke tengah kotak penalti, dan Haaland mencetak gol penentu bagi Manchester City—gol kelimanya di Piala Dunia—serta membawa timnya unggul.





74' - Pantai Gading menyamakan kedudukan, Diallo luar biasa! Mantan pemain Atalanta ini, yang baru saja menyelamatkan timnya dari gol kedua, menerima umpan dari Pepe di sudut kotak penalti, menerobos masuk, dan dengan dua dribel berhasil berhadapan satu lawan satu dengan Nyland, lalu mengalahkannya dengan tendangan kaki kiri dan mencetak gol 1-1.





66' - Penyelamatan luar biasa dari Diallo, tepat di garis gawang! Tendangan sudut dari sisi kanan, umpan sundulan dari Sorloth, dan tendangan tap-in dari Heggem, namun mantan pemain Atalanta itu berhasil menepisnya secara ajaib dan mencegah gol kedua.





55' - Pantai Gading nyaris menyamakan kedudukan! Nyland menggagalkan tendangan kaki kiri Pepe yang mengancam, setelah Heggem melakukan penyelamatan.





42' - Norwegia kembali mengancam, dari tendangan sudut Sorloth nyaris mencetak gol. Heggem dan Haaland hanya menyentuh bola sekilas.





41' - Norwegia nyaris mencetak gol kedua! Haaland mengarahkan bola ke gawang dengan kaki kirinya, namun Sangaré benar-benar menghalau bola dari garis gawang.





39' - Gol Norwegia, Nusa! Gol indah dari pemain sayap Leipzig ini, yang menerima umpan dari Odegaard di sisi kiri dan melepaskan tendangan melengkung ke tiang jauh, dengan tendangan kaki kanan yang mengarah ke sudut atas gawang. Gol kesembilan untuk timnas, dan skor menjadi 1-0 untuk tim Nordik.





28' - Peluang emas bagi Pantai Gading! Diomandé mengirim umpan silang ke tiang jauh, Pepe mengarahkan bola ke tengah, namun tak ada pemain yang datang untuk menyelesaikannya dengan tendangan mudah.





21' - Balasan dari Pantai Gading, Konan menerobos dan menendang dengan kaki kanan ke sisi luar gawang Nyland.





3' - Peluang bagi Norwegia! Sorloth mengoper bola kepada Pedersen di sisi kanan, yang kemudian mengirim umpan silang ke Haaland, namun sundulannya tidak menemukan celah.