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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Haaland menjadi penentu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1: Brasil lolos ke babak 16 besar

Norway
Ivory Coast vs Norway
Ivory Coast
World Cup

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Babak 16 Besar

Pantai Gading-Norwegia 1-2

Pencetak Gol: 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)


Tim Norwegia asuhan Erling Braut Haaland meraih kemenangan di menit-menit akhir, yangmenandai awal yang gemilang dalam perjalanan mereka di babak gugur Piala Dunia 2026. Setelah berhasil menyingkirkan Jerman dan Belanda, tim yang dilatih oleh Stale Solbakken ini mengalahkan lawan yang sangat berbahaya, tim Pantai Gading asuhan Emerse Fae, pada babak 16 besar yang digelar pukul 19.00 di AT&T Stadium, Arlington, Dallas, Texas, berkat gol-gol dari Nusa dengan tendangan melengkung yang fantastis, mantan pemain Atalanta Diallo dengan gol indah setelah serangkaian dribel, serta gol penentu dari Haaland, yang mencetak gol kelimanya di Piala Dunia. Norwegia kembali ke babak 16 besar setelah 28 tahun dan akan menghadapi Brasil asuhan Carlo Ancelotti, dalam pertandingan yang dijadwalkan pada Minggu, 5 Juli pukul 22.00. Tim Skandinavia ini lolos sebagai runner-up di grup yang juga dihuni Prancis, Senegal, dan Irak, dengan catatan dua kemenangan dan satu kekalahan melawan Prancis, sementara tim Pantai Gading asuhan Franck Kessie tersingkir pada penampilan perdana mereka di putaran final Piala Dunia, setelah finis sebagai runner-up di grup yang juga dihuni Jerman, Ekuador, dan Curaçao, dengan catatan dua kemenangan dan satu kekalahan melawan Jerman.




  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:

    90'+1' - Penyelamatan gemilang dari Nyland, yang menggagalkan tendangan bebas Diallo, hanya berjarak beberapa sentimeter dari gol penyama kedudukan!


    87' - Selalu dan hanya Haaland, Norwegia unggul 2-1 di menit-menit akhir! Bobb memanfaatkan pergerakan Berg yang mengumpan ke tengah kotak penalti, dan Haaland mencetak gol penentu bagi Manchester City—gol kelimanya di Piala Dunia—serta membawa timnya unggul.


    74' - Pantai Gading menyamakan kedudukan, Diallo luar biasa! Mantan pemain Atalanta ini, yang baru saja menyelamatkan timnya dari gol kedua, menerima umpan dari Pepe di sudut kotak penalti, menerobos masuk, dan dengan dua dribel berhasil berhadapan satu lawan satu dengan Nyland, lalu mengalahkannya dengan tendangan kaki kiri dan mencetak gol 1-1.


    66' - Penyelamatan luar biasa dari Diallo, tepat di garis gawang! Tendangan sudut dari sisi kanan, umpan sundulan dari Sorloth, dan tendangan tap-in dari Heggem, namun mantan pemain Atalanta itu berhasil menepisnya secara ajaib dan mencegah gol kedua.


    55' - Pantai Gading nyaris menyamakan kedudukan! Nyland menggagalkan tendangan kaki kiri Pepe yang mengancam, setelah Heggem melakukan penyelamatan.


    42' - Norwegia kembali mengancam, dari tendangan sudut Sorloth nyaris mencetak gol. Heggem dan Haaland hanya menyentuh bola sekilas.


    41' - Norwegia nyaris mencetak gol kedua! Haaland mengarahkan bola ke gawang dengan kaki kirinya, namun Sangaré benar-benar menghalau bola dari garis gawang.


    39' - Gol Norwegia, Nusa! Gol indah dari pemain sayap Leipzig ini, yang menerima umpan dari Odegaard di sisi kiri dan melepaskan tendangan melengkung ke tiang jauh, dengan tendangan kaki kanan yang mengarah ke sudut atas gawang. Gol kesembilan untuk timnas, dan skor menjadi 1-0 untuk tim Nordik.


    28' - Peluang emas bagi Pantai Gading! Diomandé mengirim umpan silang ke tiang jauh, Pepe mengarahkan bola ke tengah, namun tak ada pemain yang datang untuk menyelesaikannya dengan tendangan mudah.


    21' - Balasan dari Pantai Gading, Konan menerobos dan menendang dengan kaki kanan ke sisi luar gawang Nyland.


    3' - Peluang bagi Norwegia! Sorloth mengoper bola kepada Pedersen di sisi kanan, yang kemudian mengirim umpan silang ke Haaland, namun sundulannya tidak menemukan celah.

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  • LAPORAN PERTANDINGAN:

    Pantai Gading-Norwegia 1-2

    Pencetak Gol: 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)


    PANTAI GADING (4-3-3): Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan (digantikan oleh Touré pada menit 90+3); Kessie, Sangare, Oulai (digantikan oleh Diallo pada menit ke-61); Diomandé (digantikan oleh Guessand pada menit ke-90+3), Bonny (digantikan oleh Wahi pada menit ke-61), Pepe (digantikan oleh Diakite pada menit ke-87). Pelatih: Fae


    NORWEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen (digantikan oleh Aursnes pada menit ke-83), Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth (digantikan oleh Bobb pada menit ke-71), Haaland, Nusa (digantikan oleh Schjelderup pada menit ke-71). Pelatih: Solbakken



    Kartu kuning: Nusa (N)

    Dikeluarkan: -

    Pemberi assist: Odegaard (N), Pepe (C), Berg (N)

    Wasit: J. Valenzuela (VEN)