Haaland Manchester CityGetty Images
Haaland membeli sebuah buku seharga 134.000 dolar dan menyumbangkannya ke perpustakaan kota tempat ia dibesarkan

Tindakan yang baik dari sang juara asal Norwegia: "Saya ingin buku itu selalu dipajang dalam keadaan terbuka, agar orang-orang bisa membacanya"

Erling Haaland, bintang sepak bola Norwegia dan internasional berusia 25 tahun (188 pertandingan dan 154 gol bersama Manchester City), telah membeli buku termahal dalam sejarah negaranya.


Menurut kantor berita NTB, Haaland, bersama ayahnya Alf-Inge, membeli edisi tahun 1594 dari "Sagas of the Kings" karya Snorri Sturluson pada bulan Desember seharga 1,3 juta kroner Norwegia (134.000 dolar). Namun, ia tidak berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri: "Saya tidak pernah menjadi pembaca yang rajin," kata Haaland dalam siaran pers yang dirilis oleh pemerintah kota tempat tinggalnya.


  • Penyerang tim nasional Norwegia, yang berhasil mengalahkan dan mengungguli Italia di klasemen babak kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga memaksa Azzurri harus melalui babak play-off, telah secara resmi menyumbangkan buku tersebut kepada pemerintah kota, tepatnya ke perpustakaan kota Bryne, tempat Haaland dibesarkan.


    Namun, penyerang Manchester City ini mengajukan syarat. "Saya ingin buku itu selalu dipajang dalam keadaan terbuka, sehingga orang-orang dapat membaca kisah-kisah orang-orang yang berasal dari tanah kelahiran saya, dari Bryne dan Jæren," kata Haaland, seperti dilaporkan oleh Pemerintah Kota.


