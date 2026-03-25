Haaland membeli sebuah buku seharga 134.000 dolar dan menyumbangkannya ke perpustakaan kota tempat ia dibesarkan

Erling Haaland, bintang sepak bola Norwegia dan internasional berusia 25 tahun (188 pertandingan dan 154 gol bersama Manchester City), telah membeli buku termahal dalam sejarah negaranya.





Menurut kantor berita NTB, Haaland, bersama ayahnya Alf-Inge, membeli edisi tahun 1594 dari "Sagas of the Kings" karya Snorri Sturluson pada bulan Desember seharga 1,3 juta kroner Norwegia (134.000 dolar). Namun, ia tidak berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri: "Saya tidak pernah menjadi pembaca yang rajin," kata Haaland dalam siaran pers yang dirilis oleh pemerintah kota tempat tinggalnya.



