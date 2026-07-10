Haaland membela Mbappé terkait “kesalahpahaman soal penalti”: apa yang terjadi dalam laga Prancis vs Maroko di lapangan dan di VAR

"Tidak mungkin menunggu lima menit untuk mengeksekusi tendangan penalti," dengan kata-kata itulah penyerang Norwegia itu "membela" Mbappé dan mengkritik kinerja wasit yang dianggap melakukan proses tinjauan VAR terlalu lama.





Tindakan ini juga diapresiasi oleh pelatih Prancis, Didier Deschamps, yang dalam konferensi pers mengatakan: "Saya setuju dengan Haaland, saya tidak bisa berbahasa Spanyol dan wasitnya orang Argentina. Kylian sudah siap untuk menendang penalti, tapi ini bukan situasi yang mudah. Kita harus beradaptasi dan hal ini bisa mengganggu."





Pihak yang bersangkutan juga angkat bicara mengenai insiden tersebut; berikut pernyataan Mbappé yang menceritakan kembali apa yang terjadi.





"Saya menendang, dia menepisnya. Tendangan saya tidak bagus. Setelah itu, situasinya menjadi rumit karena ada kesalahpahaman: wasit mengatakan kepada saya bahwa itu penalti. Jadi, saya bertanya kepadanya apakah pengambilan bola sudah selesai. Dia menjawab ya. Sejak saat itu, kami bergerak dan Ousmane mengoper bola kepadaku. Kemudian wasit kembali menghampiriku saat aku sudah mulai berkonsentrasi untuk memberitahuku bahwa itu bukan penalti. Jadi aku mengambil bola kembali ke tanganku. Aku meletakkannya kembali dan mereka memberitahuku bahwa ternyata itu penalti. Lalu dia menyuruhku menunggu karena ada insiden dua menit sebelumnya yang harus diperiksa. Saya jadi teralihkan. Saya pasti memikirkan terlalu banyak skenario tentang bagaimana berkonsentrasi untuk tendangan penalti; saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung, tapi inilah sepak bola baru dengan VAR. Kita harus beradaptasi.”