Pemberian penalti kepada Prancis saat melawan Maroko di perempat final Piala Dunia menjadi bahan perdebatan. Namun, kali ini, inti perdebatan bukanlah apakah tepat memberikan penalti kepada Les Bleus – Mbappé gagal mencetak gol dari titik penalti, terhipnotis oleh Bonou – melainkan lamanya waktu yang berlalu sejak wasit Tello meniup peluit untuk penalti hingga saat pemain Real Madrid itu akhirnya bisa menendang. Jeda waktu tersebut berlangsung hampir 5 menit dan, menurut pihak Prancis, hal itu menjadi faktor penentu yang membuat Kylian gagal mencetak gol. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Erling Haaland yang, saat menonton pertandingan tersebut, menyampaikan pandangannya melalui sebuah postingan di Snapchat.
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Haaland membela Mbappé terkait “kesalahpahaman soal penalti”: apa yang terjadi dalam laga Prancis vs Maroko di lapangan dan di VAR
"Tidak mungkin menunggu lima menit untuk mengeksekusi tendangan penalti," dengan kata-kata itulah penyerang Norwegia itu "membela" Mbappé dan mengkritik kinerja wasit yang dianggap melakukan proses tinjauan VAR terlalu lama.
Tindakan ini juga diapresiasi oleh pelatih Prancis, Didier Deschamps, yang dalam konferensi pers mengatakan: "Saya setuju dengan Haaland, saya tidak bisa berbahasa Spanyol dan wasitnya orang Argentina. Kylian sudah siap untuk menendang penalti, tapi ini bukan situasi yang mudah. Kita harus beradaptasi dan hal ini bisa mengganggu."
Pihak yang bersangkutan juga angkat bicara mengenai insiden tersebut; berikut pernyataan Mbappé yang menceritakan kembali apa yang terjadi.
"Saya menendang, dia menepisnya. Tendangan saya tidak bagus. Setelah itu, situasinya menjadi rumit karena ada kesalahpahaman: wasit mengatakan kepada saya bahwa itu penalti. Jadi, saya bertanya kepadanya apakah pengambilan bola sudah selesai. Dia menjawab ya. Sejak saat itu, kami bergerak dan Ousmane mengoper bola kepadaku. Kemudian wasit kembali menghampiriku saat aku sudah mulai berkonsentrasi untuk memberitahuku bahwa itu bukan penalti. Jadi aku mengambil bola kembali ke tanganku. Aku meletakkannya kembali dan mereka memberitahuku bahwa ternyata itu penalti. Lalu dia menyuruhku menunggu karena ada insiden dua menit sebelumnya yang harus diperiksa. Saya jadi teralihkan. Saya pasti memikirkan terlalu banyak skenario tentang bagaimana berkonsentrasi untuk tendangan penalti; saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung, tapi inilah sepak bola baru dengan VAR. Kita harus beradaptasi.”
Tapi mari kita urutkan kembali dan lihat apa yang terjadi dalam pertandingan Prancis melawan Maroko.
Pada menit ke-25, Mbappé berhasil mengelabui Mazraoui yang kemudian menjatuhkannya di dalam kotak penalti. Wasit asal Argentina, Facundo Tello, tidak ragu-ragu dan langsung meniup peluit untuk memberikan tendangan penalti bagi Prancis. Pemeriksaan VAR mengonfirmasi keputusan wasit, namun kemudian dihentikan oleh rekan-rekannya di ruang VAR yang memeriksa aksi sebelumnya oleh Doué terhadap Hakimi—yang menjadi awal serangan tersebut—atau kemungkinan adanya offside.Beberapa menit setelah penalti diberikan, tendangan penalti dieksekusi dan gagal oleh Mbappé yang terhipnotis oleh Bonou.
Di sinilah protes kapten Prancis terhadap wasit Tello dimulai karena penantian yang lama. Mbappé mengeluh bahwa wasit awalnya telah memberikan izin untuk melakukan tendangan penalti, namun kemudian menghentikan semuanya untuk memeriksa aksi sebelumnya. Tindakan ini mengganggu rutinitas biasa sang penyerang, yang karena merasa terganggu, akhirnya gagal mencetak gol.
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