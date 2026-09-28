Pelatih kepala Portugal Jorge Jesus merayakan kemenangan keduanya secara beruntun sejak mengambil alih tim, dengan membawa juara bertahan Nations League itu menang 2-1 atas Norwegia di Stadion Ullevaal. Gol dari Joao Felix dan Goncalo Ramos menutup gol penyama kedudukan Erling Haaland pada babak kedua, membuat Portugal unggul tiga poin di puncak Grup A4.

Kemenangan ini membuat Portugal meraih poin sempurna dari dua pertandingan setelah kemenangan pembuka mereka atas Wales.

Jesus mengungkapkan kepuasan besar atas kemampuan para pemainnya mengatasi kondisi tandang berintensitas tinggi di Oslo.