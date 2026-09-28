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Haaland diredam! Jesus mengeklaim Norwegia adalah elite Eropa setelah Portugal selamat dari thriller di Oslo
Jesus membawa Portugal memimpin klasemen grup sendirian
Pelatih kepala Portugal Jorge Jesus merayakan kemenangan keduanya secara beruntun sejak mengambil alih tim, dengan membawa juara bertahan Nations League itu menang 2-1 atas Norwegia di Stadion Ullevaal. Gol dari Joao Felix dan Goncalo Ramos menutup gol penyama kedudukan Erling Haaland pada babak kedua, membuat Portugal unggul tiga poin di puncak Grup A4.
Kemenangan ini membuat Portugal meraih poin sempurna dari dua pertandingan setelah kemenangan pembuka mereka atas Wales.
Jesus mengungkapkan kepuasan besar atas kemampuan para pemainnya mengatasi kondisi tandang berintensitas tinggi di Oslo.
- Fotoarena
Pelatih menyebut Norwegia sebagai elite Eropa saat menganalisis ancaman Haaland
Berbicara kepada Sport TV setelah pertandingan, Jesus melontarkan pujian tinggi kepada tim asuhan Stale Solbakken, dengan menempatkan Norwegia di antara tim nasional terbaik di Eropa. Pelatih berusia 72 tahun itu menyoroti disiplin bertahan yang dibutuhkan dari bek tengah Renato Veiga dan Ruben Dias untuk menghadapi kekuatan fisik Haaland.
Jesus mencatat bahwa menutup jalur tengah dengan Joao Palhinha dan Ruben Neves terbukti krusial untuk membatasi peluang-peluang emas Haaland.
"Bagi saya, tim Norwegia ini adalah salah satu dari lima terbaik di Eropa," kata Jesus. "Mereka punya penyerang yang bisa mencetak gol kapan saja. Namun lini belakang kami, dengan bantuan Palhinha dan Neves, sangat kuat di jalur tengah. Meski begitu, Haaland melepaskan enam tembakan di dalam kotak penalti dan mencetak gol dari salah satunya."
Pergantian taktis ditujukan untuk gol ketiga, bukan untuk bertahan
Menanggapi perubahan taktiknya di menit-menit akhir, Jesus menegaskan bahwa memasukkan pemain-pemain penyerang segar seperti Bernardo Silva ditujukan untuk mengejutkan Norwegia, bukan untuk mundur ke blok rendah. Ia menekankan bahwa laga-laga Nations League tidak memberi ruang sama sekali untuk eksperimen santai karena adanya taruhannya dalam kompetisi.
Sang manajer memuji kemampuan Bernardo menjaga penguasaan bola di jalur tengah saat tekanan datang di akhir laga.
"Pergantian pemain yang saya lakukan sama sekali bukan dengan tujuan mempertahankan hasil, melainkan selalu dengan tujuan menjadikannya 3-1," jelas Jesus. "Ini bukan laga persahabatan di mana pelatih bisa bereksperimen. Di sini, Anda mencoba sesuatu dan itu bisa berjalan baik atau berjalan buruk."
- Ball Raw Images
Portugal mengalihkan fokus ke lawatan ke Kopenhagen untuk menghadapi Denmark
Portugal menuntaskan pemulihan usai pertandingan mereka di Oslo sebelum bertolak ke Kopenhagen untuk menghadapi Denmark di Parken Stadium pada Kamis. Kemenangan ketiga secara beruntun akan semakin mengukuhkan kendali mereka atas Grup A4.
Norwegia bersiap bangkit saat bertandang melawan Wales pada malam yang sama.
Jesus berupaya mempertahankan awal dengan rekor kemenangan 100 persen sebagai manajer Portugal.
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