Guti memperingatkan Real Madrid agar tidak mempekerjakan kembali Jose Mourinho yang 'tidak lagi berada di masa jayanya', seiring meningkatnya tekanan terhadap Alvaro Arbeloa
Seiring meningkatnya tekanan terhadap Arbeloa, spekulasi mengenai kembalinya Mourinho yang sensasional pun mencapai puncaknya. Namun, ikon Real Madrid, Guti, tidak termasuk di antara mereka yang mendesak kembalinya manajer asal Portugal itu, dengan menyatakan bahwa mantan pelatih Chelsea dan Manchester United tersebut tidak lagi sekuat dulu.
Berbicara kepada Marca mengenai kemungkinan masa jabatan kedua bagi pelatih Benfica saat ini, pria berusia 49 tahun itu sangat blak-blakan dalam penilaiannya. "Mourinho adalah pelatih hebat, tapi menurut saya masa jayanya sudah lewat – dalam arti bahwa dia datang dari Fenerbahce, dia mengambil alih Benfica pada masa yang sangat sulit, dan menurut saya ada pelatih lain yang dalam kondisi lebih baik daripada Mou yang akan saya pilih," jelasnya.
Urusan yang belum tuntas di ibu kota Spanyol
Masa jabatan pertama Mourinho di Madrid antara tahun 2010 dan 2013 diwarnai dengan rentetan trofi dan drama yang memanas, yang membuahkan gelar La Liga dan Copa del Rey. Meskipun kepergiannya diwarnai oleh ketegangan, sejumlah laporan menyebutkan bahwa sang manajer merasa masih memiliki urusan yang belum tuntas di klub tersebut dan mengincar kembalinya yang sensasional untuk membuktikan bahwa ia masih mampu meraih kemenangan di level tertinggi di Spanyol.
Daya tarik pulang kampung ini dilaporkan juga dirasakan oleh beberapa anggota dewan direksi Real Madrid yang menghargai pengalaman Mourinho. Namun, petinggi klub waspada terhadap beban masa lalu yang sering menyertainya, terutama mengingat kekhawatiran Guti bahwa permainan sepak bola mungkin telah melampaui pendekatan taktis yang pernah menjadikan Mourinho manajer paling dihormati di dunia sepak bola.
Arbeloa di ambang
Perputaran manajerial ini dipicu oleh beberapa bulan terakhir yang mengecewakan di bawah kepemimpinan Arbeloa. Dengan Barcelona yang memimpin dengan nyaman di puncak klasemen La Liga dan hanya tersisa lima pertandingan, Los Blancos terancam mengakhiri musim kedua berturut-turut tanpa trofi besar. Di klub di mana kesuksesan adalah satu-satunya ukuran, masa paceklik seperti ini biasanya menjamin adanya pergantian pelatih.
Perez terkenal kejam dalam hal hasil, dan Arbeloa tetap berada dalam posisi yang genting. Meskipun belum ada pembicaraan resmi dengan perwakilan Mourinho, klub diperkirakan akan mengambil keputusan untuk melakukan pergantian jika musim domestik berakhir dengan kegagalan total, sehingga membuka peluang untuk penunjukan pelatih baru pada musim panas nanti.
Daftar calon terpilih Perez saat ini
Meskipun Mourinho adalah nama yang sudah tidak asing lagi, ia bukanlah satu-satunya kandidat ternama yang menjadi incaran di ibu kota Spanyol. Pihak manajemen Madrid saat ini sedang melakukan pencarian secara luas untuk mencari sosok yang tepat guna memimpin skuad yang dipenuhi talenta kelas dunia, dan komentar Guti mencerminkan keinginan di jajaran petinggi klub untuk mempertimbangkan opsi-opsi yang lebih kontemporer.
Nama-nama seperti Jurgen Klopp dan Mauricio Pochettino terus beredar sebagai target utama bagi Perez, yang sangat ingin mengembalikan klub ke kejayaannya yang dulu. Apakah presiden akan bertaruh pada nostalgia kembalinya Mourinho atau mendengarkan peringatan Guti dan mencari alternatif lain, masih harus dilihat.