Guti memperingatkan Real Madrid agar tidak mempekerjakan kembali Jose Mourinho yang 'tidak lagi berada di masa jayanya', seiring meningkatnya tekanan terhadap Alvaro Arbeloa

Seiring meningkatnya tekanan terhadap Arbeloa, spekulasi mengenai kembalinya Mourinho yang sensasional pun mencapai puncaknya. Namun, ikon Real Madrid, Guti, tidak termasuk di antara mereka yang mendesak kembalinya manajer asal Portugal itu, dengan menyatakan bahwa mantan pelatih Chelsea dan Manchester United tersebut tidak lagi sekuat dulu.

Berbicara kepada Marca mengenai kemungkinan masa jabatan kedua bagi pelatih Benfica saat ini, pria berusia 49 tahun itu sangat blak-blakan dalam penilaiannya. "Mourinho adalah pelatih hebat, tapi menurut saya masa jayanya sudah lewat – dalam arti bahwa dia datang dari Fenerbahce, dia mengambil alih Benfica pada masa yang sangat sulit, dan menurut saya ada pelatih lain yang dalam kondisi lebih baik daripada Mou yang akan saya pilih," jelasnya.