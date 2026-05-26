Hal itu diumumkan oleh klub bersejarah tersebut pada hari Selasa. Samir Arabi akan menggantikan Mislintat, yang baru saja mengambil alih posisi Klaus Allofs di Düsseldorf pada bulan Desember lalu. Pria berusia 47 tahun itu pernah bekerja di Arminia Bielefeld antara tahun 2011 dan 2023, dan terakhir menjabat sebagai direktur olahraga di sana.
Diterjemahkan oleh
Guncangan di jajaran pimpinan olahraga! Mimpi buruk di Fortuna Düsseldorf terus berlanjut meski tim tersebut telah terdegradasi
"Dalam analisis internal dan bersama, terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai arah strategis," kata Ketua Dewan Pengawas Björn Borgerding mengenai keputusan terkait Mislintat: "Oleh karena itu, kami bersama-sama memutuskan untuk mengakhiri kerja sama ini dan mencapai kesepakatan untuk berpisah secara damai."
"Fortuna adalah dan tetap menjadi hal yang sangat berarti bagi saya. Namun, seperti yang kadang terjadi dalam hidup, keadaan berkembang tidak seperti yang diharapkan semua orang," kata Mislintat: "Degradasi dan dampaknya telah menghantam kami semua dengan keras. Kami telah menelaah hal ini secara internal dalam beberapa hari terakhir dan juga mendiskusikan kesimpulan apa yang harus kami ambil darinya."
- Getty Images
Fortuna Düsseldorf: "Kejelasan mutlak" di tengah kekacauan yang paling parah?
Dalam hal ini, "kami menyadari bahwa kami memiliki pandangan yang berbeda mengenai arah masa depan klub. Hal seperti itu bisa saja terjadi – namun, demi kepentingan klub, kita harus mendiskusikannya secara terbuka apakah susunan ini benar-benar yang terbaik bagi Fortuna," kata mantan pejabat Dortmund dan Stuttgart tersebut: "Itulah yang kami lakukan, tanpa memihak kepentingan pribadi."
Sebuah proyek berat menanti Arabi di Düsseldorf; setelah degradasi, hanya sepuluh pemain yang masih memiliki kontrak untuk Liga 3. "Fortuna Düsseldorf, terlepas dari situasi saat ini, adalah klub istimewa dengan semangat yang besar dan suporter yang luar biasa. Pembicaraan dengan pihak yang bertanggung jawab dengan cepat menunjukkan kepada saya bahwa ada kejelasan mutlak mengenai arah yang harus diambil klub saat ini," kata Arabi, yang akan diperkenalkan secara resmi pada hari Jumat: "Tugas ini menantang, oleh karena itu yang terpenting sekarang adalah mengambil keputusan yang tepat dengan cepat."