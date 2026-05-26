Dalam hal ini, "kami menyadari bahwa kami memiliki pandangan yang berbeda mengenai arah masa depan klub. Hal seperti itu bisa saja terjadi – namun, demi kepentingan klub, kita harus mendiskusikannya secara terbuka apakah susunan ini benar-benar yang terbaik bagi Fortuna," kata mantan pejabat Dortmund dan Stuttgart tersebut: "Itulah yang kami lakukan, tanpa memihak kepentingan pribadi."

Sebuah proyek berat menanti Arabi di Düsseldorf; setelah degradasi, hanya sepuluh pemain yang masih memiliki kontrak untuk Liga 3. "Fortuna Düsseldorf, terlepas dari situasi saat ini, adalah klub istimewa dengan semangat yang besar dan suporter yang luar biasa. Pembicaraan dengan pihak yang bertanggung jawab dengan cepat menunjukkan kepada saya bahwa ada kejelasan mutlak mengenai arah yang harus diambil klub saat ini," kata Arabi, yang akan diperkenalkan secara resmi pada hari Jumat: "Tugas ini menantang, oleh karena itu yang terpenting sekarang adalah mengambil keputusan yang tepat dengan cepat."