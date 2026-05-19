Guncangan dalam perebutan promosi ke Liga Premier: FC Southampton didiskualifikasi dari babak playoff - pelatih asal Jerman menjadi sorotan setelah skandal

Untuk memperebutkan satu-satunya tempat promosi yang tersisa, FC Middlesbrough akan berhadapan dengan Hull City pada Sabtu ini di Wembley. Boro sebelumnya tersingkir di babak semifinal oleh Southampton (0-0, 1-2 setelah perpanjangan waktu). Namun, sebelum leg pertama, seorang staf klub Saints terlihat sedang memata-matai sesi latihan Middlesbrough.

Southampton telah mengakui "beberapa pelanggaran terhadap peraturan EFL terkait perekaman latihan klub lain tanpa izin," kata EFL. Selain itu, klub tersebut menerima teguran terkait semua tuduhan yang diajukan.

Eckert (33) harus menghadapi pertanyaan apakah dia seorang penipu setelah skandal ini terungkap. Setelah beberapa kali ditanya mengenai hal tersebut dalam konferensi pers pasca-pertandingan melawan Boro, dia meninggalkan ruangan dengan tiba-tiba dan kesal pada kedua kesempatan tersebut.