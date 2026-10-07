Getty/GOAL
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Gunakan kekuatan! Mungkinkah Manchester United menghidupkan kembali minat terhadap 'Jedi' USMNT Antonee Robinson? Mantan striker Fulham merespons pertanyaan transfer di tengah tanda tanya tentang bek kiri Old Trafford
Robinson adalah pemain yang sudah terbukti di Premier League
Robinson jelas akan memenuhi kriteria itu setelah sebelumnya mencuri perhatian sepanjang lima musim sebagai pemain papan atas di Inggris. Kini ia menjalani musim keenam, dengan bintang kelahiran Milton Keynes itu sedang dalam suasana hati yang positif setelah mewakili Amerika Serikat di Piala Dunia kandang pada 2026.
Ia masih terikat kontrak di London barat hingga musim panas 2028, tetapi tawaran yang menggiurkan bisa membuat Fulham mempertimbangkan untuk melepasnya. Mereka menyadari bahwa Robinson kini berusia 29 tahun dan nilainya kemungkinan akan mulai menurun dari titik ini.
Jika United siap mengeluarkan dana besar untuk memboyongnya ke dalam skuad mereka, maka kesepakatan itu bisa terbukti menguntungkan bagi semua pihak. Manchester United terus menaruh kepercayaan kepada Luke Shaw untuk posisi bek kiri, tetapi bisa memanfaatkan satu opsi andal lainnya di sektor tersebut.
Robinson, dengan tusukan agresifnya di sisi lapangan, akan menawarkan sesuatu yang berbeda di skuad Michael Carrick. Ia dapat memberikan lebar permainan yang penting dalam sistem yang kerap membuat penyerang sayap bergerak ke dalam, dengan catatan assist mengesankan yang ia bangun di Fulham.
- Getty
Haruskah Manchester United mempertimbangkan membajak transfer Fulham?
United memilih untuk tidak berinvestasi besar dalam peningkatan di lini belakang pada bursa transfer terakhir, tetapi apakah sikap itu bisa berubah pada 2027? Ketika ditanya apakah Robinson kemungkinan akan kembali masuk dalam pertimbangan Manchester United, Zamora, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetWright taruhan Premier League, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir begitu. Dia cukup konsisten sebagai bek sayap selama bertahun-tahun. Dia bisa menjadi salah satu pemain yang kini punya segudang pengalaman.
“Dia sudah bermain selama bertahun-tahun di Premier League, tentu juga di sepak bola internasional, jadi dia talenta bagus lainnya dan terus tampil untuk Fulham. Saya tertarik melihat bagaimana mereka akan bermain di bawah [Alvaro] Arbeloa, sejujurnya.”
Mengapa Robinson bisa menjadi tambahan cerdik untuk Manchester United
Robinson ke Old Trafford sebelumnya sempat didorong oleh mantan bek United Jonathan Spector, dengan bintang USMNT yang telah mencatatkan 36 caps itu mengatakan kepada GOAL saat ditanya mengenai topik yang sama: "Saya tahu Luke Shaw kesulitan dengan cedera, jadi mereka memang membutuhkan seseorang yang akan bugar untuk sebagian besar musim dan bisa mereka andalkan, dan Antonee Robinson jelas cocok dengan kriteria itu.
"Dia juga bek sayap yang sangat ofensif, luar biasa atletis juga, jadi saya memang berpikir dia cocok dengan apa yang mereka cari di sana. Saya memang berpikir dia adalah bek sayap yang sangat, sangat bagus. Saya pikir dia bisa cocok dengan United dalam cara mereka bermain, dan saya melihat kemiripan dari segi profil dengan Luke Shaw.
"Etos kerjanya luar biasa, tenaganya fenomenal, jadi dia akan menjadi sosok yang naik-turun di sisi sayap itu tanpa henti.
"Saya tidak tahu apakah Carrick akan sedikit mengubah cara mereka bermain, tetapi jika dia mencari pemain yang akan naik-turun di sisi sayap, mendukung serangan, saya pikir di situlah dia berada dalam performa terbaiknya.
"Jika dia dipaksa bertahan dalam durasi panjang sepanjang pertandingan, saya rasa itu belum tentu menjadi kekuatannya. Tetapi ketika dia punya keleluasaan untuk maju ke depan, di situlah dia benar-benar berada dalam performa terbaiknya. Dari segi umpan, kualitas, sepertiga akhir lapangan, saya rasa itu tidak berada di level yang sama dengan Luke Shaw, tetapi saya memang berpikir Anda akan mendapatkan kuantitas itu darinya karena etos kerjanya sangat tinggi."
- Getty/GOAL
Bintang USMNT terus tampil mengesankan untuk klub dan tim nasional
Robinson, yang akrab disapa ‘Jedi’ karena kecintaannya pada Star Wars sejak kecil dan segala hal yang berbau sihir, telah membela Amerika Serikat pada jeda internasional terbaru dan kini mencatatkan total 61 penampilan di level senior.
Penampilan terakhirnya sebelum terbang menyeberangi Atlantik adalah saat menghadapi Manchester United, dalam hasil imbang 1-1 di Craven Cottage, dan masih harus dilihat apakah ia sudah berbuat cukup untuk meyakinkan Manchester United bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang berguna bagi rencana ambisius mereka di Premier League dan Liga Champions.
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