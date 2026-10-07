Robinson jelas akan memenuhi kriteria itu setelah sebelumnya mencuri perhatian sepanjang lima musim sebagai pemain papan atas di Inggris. Kini ia menjalani musim keenam, dengan bintang kelahiran Milton Keynes itu sedang dalam suasana hati yang positif setelah mewakili Amerika Serikat di Piala Dunia kandang pada 2026.

Ia masih terikat kontrak di London barat hingga musim panas 2028, tetapi tawaran yang menggiurkan bisa membuat Fulham mempertimbangkan untuk melepasnya. Mereka menyadari bahwa Robinson kini berusia 29 tahun dan nilainya kemungkinan akan mulai menurun dari titik ini.

Jika United siap mengeluarkan dana besar untuk memboyongnya ke dalam skuad mereka, maka kesepakatan itu bisa terbukti menguntungkan bagi semua pihak. Manchester United terus menaruh kepercayaan kepada Luke Shaw untuk posisi bek kiri, tetapi bisa memanfaatkan satu opsi andal lainnya di sektor tersebut.

Robinson, dengan tusukan agresifnya di sisi lapangan, akan menawarkan sesuatu yang berbeda di skuad Michael Carrick. Ia dapat memberikan lebar permainan yang penting dalam sistem yang kerap membuat penyerang sayap bergerak ke dalam, dengan catatan assist mengesankan yang ia bangun di Fulham.