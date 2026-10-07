Getty/GOAL
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Gunakan kekuatan! Mungkinkah Man Utd menyalakan kembali minat pada 'Jedi' USMNT, Antonee Robinson? Mantan striker Fulham merespons pertanyaan transfer di tengah tanda tanya soal bek kiri Old Trafford
Robinson adalah pemain yang sudah terbukti di Premier League
Robinson jelas memenuhi kriteria itu setelah sebelumnya mencuri perhatian selama lima musim sebagai pemain papan atas di Inggris. Kini ia memasuki musim keenam, dengan bintang kelahiran Milton Keynes itu sedang dalam suasana hati yang positif setelah mewakili Amerika Serikat di Piala Dunia kandang pada 2026.
Ia terikat kontrak di London barat hingga musim panas 2028, tetapi tawaran yang menggiurkan bisa membuat Fulham mempertimbangkan untuk melepasnya. Mereka sadar Robinson kini berusia 29 tahun dan kemungkinan akan melihat nilainya mulai menurun dari titik ini.
Jika United siap mengeluarkan dana besar untuk memasukkannya ke dalam skuad mereka, maka kesepakatan itu bisa terbukti menguntungkan semua pihak. Manchester United terus menaruh kepercayaan pada Luke Shaw untuk posisi bek kiri, tetapi masih membutuhkan opsi lain yang bisa diandalkan di sektor tersebut.
Robinson, dengan tusukan agresifnya di sisi lapangan, akan menawarkan sesuatu yang berbeda dalam skuad Michael Carrick. Ia bisa memberikan lebar permainan yang penting dalam sistem yang kerap membuat penyerang sayap bergerak ke dalam, dengan catatan assist yang mengesankan di Fulham.
- Getty
Haruskah Manchester United mempertimbangkan membajak transfer dari Fulham?
United memilih untuk tidak berinvestasi besar-besaran dalam peningkatan lini belakang pada bursa transfer terakhir, tetapi mungkinkah sikap itu berubah pada 2027? Ketika ditanya apakah Robinson kemungkinan akan kembali masuk dalam pertimbangan Manchester United, Zamora, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetWright taruhan Premier League, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir begitu. Dia relatif konsisten sebagai bek sayap selama bertahun-tahun. Dia bisa menjadi salah satu pemain yang kini punya segudang pengalaman.
“Dia sudah bermain selama bertahun-tahun di Premier League, tentu juga di sepak bola internasional, jadi dia talenta bagus lainnya dan terus tampil untuk Fulham. Sejujurnya, saya tertarik melihat bagaimana mereka tampil di bawah [Alvaro] Arbeloa.”
Mengapa Robinson bisa menjadi tambahan cerdik untuk Manchester United
Robinson ke Old Trafford sebelumnya sempat didorong oleh mantan bek United Jonathan Spector, dengan bintang USMNT yang telah mengoleksi 36 caps itu mengatakan kepada GOAL melalui TheFantasyTool.com saat ditanya mengenai topik yang sama: “Saya tahu Luke Shaw kesulitan dengan cedera, jadi mereka memang membutuhkan seseorang yang akan bugar untuk sebagian besar musim dan bisa mereka andalkan, dan Antonee Robinson jelas memenuhi kriteria itu.
“Dia juga full-back yang sangat ofensif, luar biasa atletis juga, jadi saya memang berpikir dia cocok dengan apa yang mereka cari di sana. Saya memang berpikir dia adalah full-back yang sangat, sangat bagus. Saya pikir dia bisa cocok untuk United dengan cara mereka bermain, dan saya melihat kemiripan dari segi profil dengan Luke Shaw.
“Etos kerjanya luar biasa, staminanya fenomenal, jadi dia akan menjadi sosok yang naik turun di sisi sayap itu tanpa henti.
“Saya tidak tahu apakah Carrick akan sedikit mengubah cara mereka bermain, tetapi jika dia mencari pemain yang akan naik turun di sayap, mendukung serangan, saya pikir di situlah dia berada dalam performa terbaiknya.
“Jika dia dipaksa bertahan dalam periode panjang di sebuah pertandingan, saya rasa itu belum tentu menjadi kekuatannya. Tetapi ketika dia punya kebebasan untuk maju, di situlah dia benar-benar berada dalam performa terbaiknya. Dari segi umpan, kualitas, sepertiga akhir lapangan, saya rasa itu tidak berada di level yang sama dengan Luke Shaw, tetapi saya memang berpikir Anda akan mendapatkan kuantitas itu darinya karena etos kerjanya sangat tinggi.”
- Getty/GOAL
Bintang USMNT terus tampil impresif untuk klub dan negara
Robinson, yang akrab disapa 'Jedi' karena kecintaannya sejak kecil pada Star Wars dan segala hal berbau sihir, telah membela Amerika Serikat selama jeda internasional terbaru dan menambah jumlah caps seniornya menjadi 61.
Penampilan terakhirnya sebelum menyeberangi Atlantik adalah melawan Manchester United, dalam hasil imbang 1-1 di Craven Cottage, dan masih harus dilihat apakah ia sudah berbuat cukup untuk meyakinkan Manchester United bahwa dirinya akan menjadi tambahan yang berguna untuk rencana ambisius mereka di Premier League dan Liga Champions.
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