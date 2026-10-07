Robinson jelas memenuhi kriteria itu setelah sebelumnya mencuri perhatian selama lima musim sebagai pemain papan atas di Inggris. Kini ia memasuki musim keenam, dengan bintang kelahiran Milton Keynes itu sedang dalam suasana hati yang positif setelah mewakili Amerika Serikat di Piala Dunia kandang pada 2026.

Ia terikat kontrak di London barat hingga musim panas 2028, tetapi tawaran yang menggiurkan bisa membuat Fulham mempertimbangkan untuk melepasnya. Mereka sadar Robinson kini berusia 29 tahun dan kemungkinan akan melihat nilainya mulai menurun dari titik ini.

Jika United siap mengeluarkan dana besar untuk memasukkannya ke dalam skuad mereka, maka kesepakatan itu bisa terbukti menguntungkan semua pihak. Manchester United terus menaruh kepercayaan pada Luke Shaw untuk posisi bek kiri, tetapi masih membutuhkan opsi lain yang bisa diandalkan di sektor tersebut.

Robinson, dengan tusukan agresifnya di sisi lapangan, akan menawarkan sesuatu yang berbeda dalam skuad Michael Carrick. Ia bisa memberikan lebar permainan yang penting dalam sistem yang kerap membuat penyerang sayap bergerak ke dalam, dengan catatan assist yang mengesankan di Fulham.