Guillermo Ochoa siap tampil di Piala Dunia keenamnya yang bersejarah, tapi apakah Obed Vargas dan Julian Quiñones akan masuk skuad? - Prediksi skuad Meksiko untuk Piala Dunia

Tim nasional Meksiko secara resmi memulai persiapan Piala Dunia mereka pada 6 Mei, ketika 20 pemain yang bermain di Liga MX bergabung di Centro de Alto Rendimiento untuk menjalani pemusatan latihan singkat menjelang turnamen. Dua belas di antara mereka tampaknya sudah memastikan tempatnya. Sisanya mewakili hal yang tak kalah penting: lapisan pertama dari generasi yang diharapkan akan membentuk El Tri pasca-2026.

Namun, Meksiko jarang melakukan sesuatu dengan tenang.

Dengan Javier Aguirre mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ketiganya sebagai manajer Meksiko—sebuah prestasi yang jarang dimiliki pelatih di sepak bola internasional—tahap awal proses ini sudah diwarnai ketegangan, ketidakpastian, dan rasa improvisasi yang familiar. Beberapa jam sebelum kamp resmi dimulai, masih ada pertanyaan apakah beberapa pemain diizinkan berpartisipasi dalam pertandingan CONCACAF Champions Cup, memaksa Aguirre untuk menanggapi situasi tersebut secara terbuka.

Bagi Aguirre, however, 6 Mei mewakili awal sebenarnya dari perjalanan Piala Dunia Meksiko. Ia berbicara tentang kegembiraan dan tanggung jawab seputar kelompok pertama pemain yang bergabung dengan kamp, tetapi juga menegaskan satu hal: pemain yang gagal bergabung dengan skuad akan mempertaruhkan tempatnya di Piala Dunia. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada klub-klub Liga MX seperti Chivas dan Toluca yang mematuhi kesepakatan untuk melepas pemain meskipun playoff sedang berlangsung.

Empat belas pemain yang berbasis di Eropa dan luar negeri pada akhirnya akan melengkapi daftar pemain akhir. Namun, dengan versi El Tri kali ini, tidak ada yang terasa sepenuhnya pasti. Meksiko memasuki turnamen ini dengan para pemain veteran yang mengejar satu momen penting lagi, pemain muda yang berusaha menembus skuad, masalah cedera yang belum terselesaikan, dan mungkin persaingan internal paling terbuka yang pernah dialami tim nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun Meksiko telah merilis daftar pemain sementara mereka pekan ini, siapa saja yang pada akhirnya akan masuk dalam skuad final beranggotakan 26 pemain? GOAL memberikan prediksinya mengenai seperti apa susunan skuad El Tri nantinya.