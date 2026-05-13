Guillermo Ochoa siap tampil di Piala Dunia keenamnya yang bersejarah, tapi apakah Obed Vargas dan Julian Quiñones akan masuk skuad? - Prediksi skuad Meksiko untuk Piala Dunia

GOAL meramalkan susunan skuad Meksiko untuk Piala Dunia, sementara Javier Aguirre mempertimbangkan upaya Ochoa mengejar rekor, para bintang muda yang sedang naik daun, kekhawatiran terkait cedera, serta persaingan sengit untuk masuk skuad di menit-menit akhir.

Tim nasional Meksiko secara resmi memulai persiapan Piala Dunia mereka pada 6 Mei, ketika 20 pemain yang bermain di Liga MX bergabung di Centro de Alto Rendimiento untuk menjalani pemusatan latihan singkat menjelang turnamen. Dua belas di antara mereka tampaknya sudah memastikan tempatnya. Sisanya mewakili hal yang tak kalah penting: lapisan pertama dari generasi yang diharapkan akan membentuk El Tri pasca-2026.

Namun, Meksiko jarang melakukan sesuatu dengan tenang.

Dengan Javier Aguirre mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ketiganya sebagai manajer Meksiko—sebuah prestasi yang jarang dimiliki pelatih di sepak bola internasional—tahap awal proses ini sudah diwarnai ketegangan, ketidakpastian, dan rasa improvisasi yang familiar. Beberapa jam sebelum kamp resmi dimulai, masih ada pertanyaan apakah beberapa pemain diizinkan berpartisipasi dalam pertandingan CONCACAF Champions Cup, memaksa Aguirre untuk menanggapi situasi tersebut secara terbuka.

Bagi Aguirre, however, 6 Mei mewakili awal sebenarnya dari perjalanan Piala Dunia Meksiko. Ia berbicara tentang kegembiraan dan tanggung jawab seputar kelompok pertama pemain yang bergabung dengan kamp, tetapi juga menegaskan satu hal: pemain yang gagal bergabung dengan skuad akan mempertaruhkan tempatnya di Piala Dunia. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada klub-klub Liga MX seperti Chivas dan Toluca yang mematuhi kesepakatan untuk melepas pemain meskipun playoff sedang berlangsung.

Empat belas pemain yang berbasis di Eropa dan luar negeri pada akhirnya akan melengkapi daftar pemain akhir. Namun, dengan versi El Tri kali ini, tidak ada yang terasa sepenuhnya pasti. Meksiko memasuki turnamen ini dengan para pemain veteran yang mengejar satu momen penting lagi, pemain muda yang berusaha menembus skuad, masalah cedera yang belum terselesaikan, dan mungkin persaingan internal paling terbuka yang pernah dialami tim nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun Meksiko telah merilis daftar pemain sementara mereka pekan ini, siapa saja yang pada akhirnya akan masuk dalam skuad final beranggotakan 26 pemain? GOAL memberikan prediksinya mengenai seperti apa susunan skuad El Tri nantinya.

    PENJAGA GAWANG

    Pilihan GOAL:Raul Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo
    Calon lain:Ketiga nama tersebut dianggap sudah pasti masuk skuad pada tahap ini.

    Tanda paling jelas bahwa Raul Rangel memimpin persaingan untuk menjadi kiper utama Meksiko muncul pada bulan Maret, ketika Aguirre mempercayainya dalam pertandingan persahabatan melawan Portugal dan Belgia. Sejak kembali ke tim nasional, Aguirre dan stafnya memprioritaskan pencarian kiper muda yang mampu mengolah bola dengan kakinya dan bertahan dalam tuntutan sepak bola internasional modern. Di usia 26 tahun, Rangel bukan lagi sekadar taruhan untuk masa depan. Ia semakin dipandang sebagai masa kini Meksiko—dan mungkin wajah siklus Piala Dunia berikutnya setelah 2026.

    Lalu ada Guillermo Ochoa, yang terus menempati tempatnya sendiri dalam sejarah sepak bola Meksiko. Jika terpilih, Ochoa akan tampil di Piala Dunia keenamnya, memperpanjang salah satu karier internasional paling luar biasa yang pernah ada dalam olahraga ini. Perannya, bagaimanapun, terasa berbeda sekarang. Meksiko tidak lagi membutuhkannya untuk menyelamatkan segalanya di lapangan. Mereka membutuhkannya untuk menenangkan ruang ganti yang bersiap menghadapi beban Piala Dunia di kandang sendiri. Banyak pemain dalam skuad ini akan mengalami tekanan tersebut untuk pertama kalinya. Sedikit yang memahaminya lebih baik daripada Ochoa.

    Carlos Acevedo tampaknya telah mengamankan posisi kiper terakhir sebagian besar karena keadaan yang tidak menguntungkan. Cedera Achilles yang serius yang dialami Luis Angel Malagon mengubah susunan pemain dan membuka peluang bagi Acevedo untuk kembali masuk dalam pembicaraan.

    PEMBELA

    Pilihan GOAL:Israel Reyes, Jesus Gallardo, Mateo Chavez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jorge Sanchez
    Calon lain:Rodrigo Huescas, Richard Ledezma, Everardo Lopez, Julian Araujo

    Di jantung pertahanan Meksiko, kemitraan antara Johan Vasquez dan Cesar Montes semakin terasa tak tergoyahkan. Kedua bek ini berasal dari Sonora, dan bersama-sama mereka telah menjadi tulang punggung emosional dari struktur Aguirre. Vasquez menghadirkan distribusi bola yang tenang dan timing yang tepat. Montes menawarkan kekuatan fisik, kehadiran, dan kepemimpinan. Yang lebih penting lagi, mereka sangat cocok satu sama lain - sesuatu yang telah bertahun-tahun dicoba ditemukan kembali oleh Meksiko sejak masa kejayaan Rafa Marquez dan Hector Moreno.

    Di sisi kiri, Jesus Gallardo diam-diam bersiap untuk mencatatkan prestasi langka dalam sepak bola Meksiko modern: tampil sebagai starter di tiga Piala Dunia berturut-turut tanpa pernah membangun karier di klub Eropa. Gallardo telah menghabiskan seluruh karier profesionalnya di Liga MX, namun ia terus bertahan melalui setiap pergantian manajer berkat keandalannya. Dalam banyak hal, ia mewakili versi lama dari jalur El Tri—satu yang sepenuhnya dibangun di dalam negeri.

    Ketidakpastian masih ada di pinggir lapangan. Rodrigo Huescas dan Julian Araujo tetap dalam pengawasan ketat saat mereka pulih dari cedera, dan keduanya belum sepenuhnya tersingkir dari persaingan. Richard Ledezma dan Everardo Lopez tampaknya lebih cocok dengan masa depan Meksiko daripada masa kini, tetapi penampilan yang kuat di babak playoff Liga MX masih bisa memaksa Aguirre mengambil keputusan sulit di menit-menit terakhir jika kedalaman skuad menjadi masalah.

    GELANDANG

    Pilihan GOAL:Erik Lira, Brian Gutierrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto Alvarado, Edson Alvarez, Alvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelin Pineda, Marcel Ruiz
    ; Masih dalam pertimbangan:Luis Chavez

    Tidak ada bagian dari skuad yang lebih mencerminkan upaya keseimbangan Aguirre daripada lini tengah. Integrasi Alvaro Fidalgo dan Obed Vargas telah mempercepat kemampuannya untuk menentukan inti skuad menjelang Piala Dunia. Bagi Meksiko, memiliki dua gelandang yang berkompetisi di LALIGA lebih dari sekadar prestise. Hal ini mencerminkan program yang berusaha untuk kembali terhubung dengan kontrol teknis dan fleksibilitas taktis setelah bertahun-tahun mengalami ketidakkonsistenan.

    Bersama Edson Alvarez, Erik Lira, dan Luis Romo, Aguirre kini memiliki beberapa gelandang yang mampu turun ke formasi tiga bek, mengubah formasi di tengah pertandingan, dan melindungi transisi pertahanan. Fleksibilitas itu penting. Di Piala Dunia, terutama yang dimainkan di bawah tekanan yang akan dihadapi Meksiko di kandang sendiri, kontrol bisa hilang dengan cepat.

    Kenaikan Brian Gutierrez telah menjadi salah satu cerita terpenting dalam siklus Meksiko. Tahun 2026-nya berjalan seperti film yang menembus batas: kilasan kreativitas, kepercayaan diri, dan kedewasaan yang muncul tepat saat Meksiko membutuhkan ide serangan baru. Gutierrez semakin terlihat siap untuk malam-malam besar di level internasional, menawarkan ketidakpastian dan kemampuan mengatur permainan yang telah hilang dari Meksiko dalam turnamen-turnamen terakhir.

    Situasi Marcel Ruiz mungkin pada akhirnya akan menentukan pertarungan lini tengah terakhir. Gelandang Toluca ini terus berusaha bermain meski mengalami robekan sebagian ligamen anterior cruciate (ACL) dan meniskus di lutut kanannya, cedera yang dialaminya saat pertandingan Concacaf Champions Cup melawan San Diego FC. Fakta bahwa ia tetap tajam selama aksi Champions Cup dan playoff Liga MX terasa hampir tak terbayangkan. Namun, Aguirre mungkin pada akhirnya memutuskan bahwa risiko fisiknya terlalu besar. Jika itu terjadi, Luis Chavez - yang juga baru pulih dari cedera lutut serius - bisa merebut kembali tempatnya di skuad akhir.

    PEMAIN DEPAN

    Pilihan GOAL:Armando Gonzalez, Alexis Vega, Guillermo Martinez, Raul Jimenez, Julian Quiñones, Santiago Gimenez, German Berterame
    ; Calon lain:Cesar Huerta

    Misteri terbesar di lini serang Meksiko mungkin adalah Julian Quiñones. Prestasi yang ia raih di Arab Saudi tidak mungkin diabaikan: 29 gol untuk Al-Qadsiah dan tingkat produktivitas yang menempatkannya di antara para pencetak gol elit liga. Namun, sepak bola internasional menghadirkan tantangan yang berbeda.

    Melawan Belgia di Chicago, Quiñones aktif dan terlibat, tetapi ia sering menjauh dari gawang, mengorbankan dirinya secara defensif dan kreatif daripada secara konsisten berada di posisi penyelesaian. Tantangan Aguirre jelas: ia harus menemukan cara untuk menerjemahkan dominasi klub Quiñones ke dalam realitas taktis Meksiko.

    Raul Jimenez terus menjadi penentu era ketiga Aguirre sebagai pelatih. Tanpa dia, sulit membayangkan Meksiko bisa mengangkat trofi Nations League dan Gold Cup dalam proyek ini. Kebangkitannya kembali telah memberikan tim nasional pengalaman, gol, dan kepemimpinan emosional pada saat Meksiko sangat membutuhkan stabilitas di lini serang.

    German Berterame belum mencatatkan statistik yang menonjol sejak bergabung dengan Inter Miami CF, namun chemistry-nya dalam tim dan etos kerjanya terus menjadikannya salah satu figur tepercaya Aguirre.

    Posisi penyerang terakhir mungkin akan bergantung pada pertimbangan antara risiko dan daya ledak. Cesar Huerta telah kembali dari cedera bersama R.S.C. Anderlecht, dan kemampuannya untuk menyerang bek lawan satu lawan satu tetap menjadi sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit penyerang Meksiko. Dalam turnamen di mana pertandingan sering kali berlangsung ketat dan selisih skor semakin tipis, ketidakpastian Huerta mungkin terlalu berharga bagi Aguirre untuk dilewatkan.


