Juventus bukanlah satu-satunya tim yang memantau situasi Vicario, karena rival Serie A, Inter, juga dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Nerazzurri sedang mempersiapkan diri untuk masa depan tanpa kiper veteran Swiss Yann Sommer, yang kontraknya akan berakhir pada Juni. Tuttosport mengklaim Inter melihat Vicario sebagai target transfer musim panas yang ideal. Hal ini bisa memicu persaingan sengit antara dua raksasa Italia tersebut untuk mendapatkan tanda tangannya, sementara Spurs bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran dalam skuad mereka.