Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Guglielmo Vicario 'mungkin sedang mempertimbangkan pindah ke Juventus' saat kekalahan Crystal Palace, sementara Tottenham bersedia menjual kipernya dengan harga hanya £17 juta di tengah kekhawatiran degradasi
- Getty Images Sport
Juventus mengidentifikasi Vicario sebagai solusi.
Juventus dikabarkan memimpin perburuan untuk mantan kiper Empoli tersebut, seiring dengan rencana mereka untuk melakukan perombakan total pada departemen kiper mereka. Bianconeri sangat membutuhkan stabilitas di posisi kiper setelah serangkaian kesalahan fatal yang dilakukan oleh kiper utama Michele Di Gregorio.Tuttosportmelaporkan bahwa "kontak awal telah dilakukan dengan perwakilan pemain untuk membahas transfer musim panas", dengan raksasa Italia tersebut menganggap harga permintaan sebesar £17 juta (€20 juta) sebagai angka yang sepenuhnya terjangkau.
Apakah Vicario sudah bermimpi tentang Juventus?
Krisis yang dialami Tottenham telah membuat skuad dalam keadaan kacau, yang semakin parah akibat kekalahan kandang 3-1 yang memalukan dari Crystal Palace, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang status klub di kasta tertinggi. Bahkan, Tuttosport sampai menyarankan bahwa perhatian Vicario "mungkin telah teralihkan ke Turn" saat pertandingan berlangsung, mengingat hasil yang buruk dan spekulasi yang semakin meningkat tentang masa depannya.
Tekanan semakin meningkat terhadap Igor Tudor
Sementara pembicaraan transfer mengelilingi Vicario, kekhawatiran utama Tottenham saat ini adalah posisi mereka yang rapuh di klasemen Premier League. Kekalahan dari Crystal Palace menyoroti kelemahan pertahanan yang telah mengganggu tim sepanjang musim. Tudor, yang mengambil alih untuk menstabilkan tim, menemukan tugas ini jauh lebih sulit dari yang diperkirakan, dan ketidakstabilan ini telah memicu spekulasi bahwa bintang-bintang seperti Vicario sedang mencari jalan keluar.
- AFP
Inter bergabung dalam perlombaan
Juventus bukanlah satu-satunya tim yang memantau situasi Vicario, karena rival Serie A, Inter, juga dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Nerazzurri sedang mempersiapkan diri untuk masa depan tanpa kiper veteran Swiss Yann Sommer, yang kontraknya akan berakhir pada Juni. Tuttosport mengklaim Inter melihat Vicario sebagai target transfer musim panas yang ideal. Hal ini bisa memicu persaingan sengit antara dua raksasa Italia tersebut untuk mendapatkan tanda tangannya, sementara Spurs bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran dalam skuad mereka.
Iklan