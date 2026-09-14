Guglielmo Vicario menuntut pertanggungjawaban setelah kekacauan lini belakang di akhir laga membuat Juventus kalah dari Sassuolo

Juventus tampak telah menyelamatkan satu poin setelah dua kali bangkit dari ketertinggalan, tetapi ketiadaan disiplin taktis sama sekali pada detik-detik akhir memungkinkan Vasilije Adzic mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah. Vicario, yang tampil menonjol sejak bergabung dengan status pinjaman dari Tottenham, terlihat berteriak kepada para pemain bertahannya saat peluit akhir berbunyi, jelas sangat marah dengan cara pertandingan itu terbuang begitu saja.

Pertandingan ini menjadi mimpi buruk di lini belakang bagi tim tamu, yang perangkap offside-nya berulang kali ditembus sepanjang laga. Gol-gol dari Sebastiano Esposito dan Kieron Bowie dua kali membawa Sassuolo unggul, mengekspos garis pertahanan tinggi yang tampak tidak terkoordinasi dengan baik dan kurang komunikasi. Sementara kecemerlangan individu Edon Zhegrova membawa Juve kembali ke dalam pertandingan lewat dua gol aksi solo, kegagalan kolektif untuk mengamankan sepertiga area pertahanan pada akhirnya terbukti fatal.