Getty Images Sport
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Guglielmo Vicario menuntut pertanggungjawaban setelah kekacauan lini belakang di akhir laga membuat Juventus kalah dari Sassuolo
Rapuhnya lini pertahanan menghantui Juventus
Juventus tampak telah menyelamatkan satu poin setelah dua kali bangkit dari ketertinggalan, tetapi ketiadaan disiplin taktis sama sekali pada detik-detik akhir memungkinkan Vasilije Adzic mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah. Vicario, yang tampil menonjol sejak bergabung dengan status pinjaman dari Tottenham, terlihat berteriak kepada para pemain bertahannya saat peluit akhir berbunyi, jelas sangat marah dengan cara pertandingan itu terbuang begitu saja.
Pertandingan ini menjadi mimpi buruk di lini belakang bagi tim tamu, yang perangkap offside-nya berulang kali ditembus sepanjang laga. Gol-gol dari Sebastiano Esposito dan Kieron Bowie dua kali membawa Sassuolo unggul, mengekspos garis pertahanan tinggi yang tampak tidak terkoordinasi dengan baik dan kurang komunikasi. Sementara kecemerlangan individu Edon Zhegrova membawa Juve kembali ke dalam pertandingan lewat dua gol aksi solo, kegagalan kolektif untuk mengamankan sepertiga area pertahanan pada akhirnya terbukti fatal.
- Getty Images Sport
Biaya untuk mengejar kemenangan
Vicario menegaskan bahwa cara gol-gol itu tercipta adalah sesuatu yang secara khusus sudah diupayakan skuad untuk dicegah. Berbicara kepada DAZN setelah pertandingan, Vicario blak-blakan dalam menilai penerapan mental tim. "Ada kepahitan yang besar, karena saya memahami keinginan untuk pergi dan memenangkan pertandingan, karena kami adalah Juventus dan menjadi kewajiban kami untuk membidik kemenangan setiap saat, tetapi kami kehilangan keseimbangan dan kami membicarakan ini sepanjang pekan," jelas kiper berusia 29 tahun itu.
"Juventus tidak boleh kebobolan dua gol seperti itu. Ini adalah klub dengan sejarah yang gemilang dan kami tidak boleh membiarkan gol-gol seperti itu. Kami harus lebih tenang dan seimbang, karena kami memiliki tim yang penuh kualitas, dan kami akan bisa menciptakan peluang."
Tak ada alasan meski dilanda krisis cedera
Juventus saat ini sedang melewati periode sulit dengan beberapa pemain kunci menepi, terutama kapten Manuel Locatelli. Gelandang itu diperkirakan absen selama empat hingga enam bulan setelah menjalani operasi meniskus, sehingga meninggalkan kekosongan besar di lini tengah. Ketika ditanya apakah tim menderita akibat absennya sang pemimpin, Vicario menolak menggunakan krisis cedera sebagai tameng untuk performa tim.
"Kami sedih kehilangan Manuel, tetapi ini adalah cedera jangka panjang, dan kami memiliki pemain-pemain berkualitas di dalam skuad. Kami tidak bisa terus mencari-cari alasan," kata Vicario.
- AFP
Penyesalan dan kemarahan di Stadion Mapei
Hasil ini menjadi pukulan besar bagi momentum tim, terutama mengingat Juventus mampu mencuri hasil dalam situasi serupa sepekan sebelumnya. Pada kesempatan itu, Federico Gatti muncul dari bangku cadangan untuk memastikan hasil imbang 1-1 pada akhir laga melawan Milan. Saat ditanya apakah hasil tersebut membuat ruang ganti lebih dipenuhi rasa marah atau penyesalan, Vicario mengakui bahwa kedua emosi itu sedang kuat dirasakan dalam tim. Sang kiper menegaskan bahwa klub sebesar Juventus harus memiliki kedewasaan untuk mengelola jalannya pertandingan, terutama setelah bekerja begitu keras untuk kembali menyamakan kedudukan.
"Menurut saya keduanya, karena kami sempat berhasil membalikkan keadaan untuk menguntungkan kami. Kami harus bisa mengendalikan momen-momen seperti ini dalam pertandingan dengan lebih baik, karena kami punya kualitas," ujarnya.
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