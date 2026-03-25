Getty Images Entertainment
Diterjemahkan oleh
Gugatan terkait La Liga ditolak! Jaksa penuntut umum Spanyol menolak tuduhan bahwa aksi protes di lapangan dalam pertandingan antara Barcelona dan Villarreal di Miami bersifat 'ilegal'
Jaksa Penuntut Umum memutuskan mendukung para pemain
Menurut putusan yang diakses oleh media Spanyol EL ESPAÑOL, Kejaksaan Agung Spanyol secara resmi telah menolak gugatan yang diajukan oleh liga terhadap serikat pemain. Menyusul peristiwa pada pekan ke-9, di mana para pemain sepak bola berhenti sejenak selama 15 detik saat kick-off untuk memprotes rencana pemindahan pertandingan ke Amerika Serikat, jaksa penuntut umum memutuskan bahwa jeda singkat tersebut bukanlah aksi mogok. Liga dilaporkan telah menuntut ganti rugi sebesar €8,7 juta, namun pengadilan menyatakan bahwa peristiwa tersebut "tidak merupakan tindakan pelaksanaan hak fundamental untuk melakukan pemogokan, mengingat singkatnya durasi dan tidak adanya penghentian nyata atau perubahan kolektif dalam penyediaan jasa tenaga kerja yang khas bagi para pesepakbola profesional."
- Getty Images Entertainment
Kekalahan bagi presiden liga
Putusan tersebut merupakan pukulan telak bagi Tebas, yang mengajukan gugatan hukum setelah upaya mediasi awal melalui Layanan Mediasi dan Arbitrase Antar-Konfederasi gagal. Sebelumnya, ia membela pendekatan hukumnya yang agresif dengan menyatakan: "Dalam situasi di mana penghentian kegiatan terjadi, ketika hal-hal seperti itu terjadi, jika kita tidak sepakat, mediasi menjadi hal yang perlu. Mari kita lihat apakah kita menyadari bahwa membawa masalah ke pengadilan adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang yang beradab."
Namun, serikat pekerja mengecam pihak manajemen karena kurangnya dialog yang nyata. Sebuah front persatuan muncul sejak awal setelah pertemuan antara 20 kapten klub, yang berargumen bahwa relokasi tersebut dipaksakan tanpa berkonsultasi dengan para pemain yang sebenarnya harus turun ke lapangan, sehingga berhasil melindungi kebebasan berekspresi mereka.
Mimpi Miami yang kandas dan sensor siaran
Pertandingan yang kontroversial itu, yang semula dijadwalkan pada Desember 2025, akhirnya dibatalkan. Panitia mengakui bahwa waktu yang tersedia tidak cukup untuk menyelenggarakan acara berskala sebesar itu mengingat ketidakpastian hukum yang tinggi. Selama protes, stasiun televisi diperintahkan untuk menayangkan pemandangan stadion secara luas sambil menampilkan grafis 'Komitmen untuk Perdamaian' untuk menutupi 15 detik saat para pemain berdiri diam. Meskipun ada upaya sensor yang terang-terangan ini, pesan tersebut tetap sampai ke publik. Barcelona secara konsisten mempertahankan sikap yang tegas, dan klub tersebut telah menunjukkan bahwa kesejahteraan pemain tidak dapat diabaikan demi ekspansi global, yang berujung pada gagalnya proposal Miami yang menguntungkan.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Barcelona dan Villarreal?
Barcelona saat ini memuncaki klasemen La Liga dengan 73 poin setelah 29 pertandingan, unggul empat poin atas Real Madrid yang berada di posisi kedua. Klub ini akan menghadapi jadwal padat di bulan April, dengan tiga pertandingan krusial melawan Atlético Madrid di liga domestik dan perempat final Liga Champions. Sementara itu, Villarreal berada di posisi ketiga dengan 58 poin, mempertahankan keunggulan tipis satu poin atas Atletico. Klub ini akan menghadapi laga tandang krusial melawan Girona dan Athletic Club, saat mereka berusaha mengamankan tempat kualifikasi Liga Champions untuk musim depan.