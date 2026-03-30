Gugatan ganti rugi sebesar £104 juta yang diajukan Cardiff City terkait kematian Emiliano Sala ditolak oleh pengadilan Prancis

Keputusan tersebut disambut dengan lega oleh perwakilan Nantes, yang secara konsisten menegaskan bahwa klub tidak bertanggung jawab atas urusan logistik penerbangan maupun kecelakaan yang akhirnya terjadi. Pengacara Jerome Marsaudon dan Louis Marie Absil mengeluarkan pernyataan bersama setelah putusan tersebut, mengungkapkan kepuasan mereka atas hasil persidangan yang telah berlangsung selama beberapa tahun.

Pernyataan tersebut berbunyi: "FC Nantes sama sekali tidak bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi, dan kami senang bahwa pengadilan telah mendengarkan kasus kami dan menegaskan hal ini dengan sangat jelas."

Putusan pengadilan menetapkan bahwa denda yang dijatuhkan kepada Cardiff harus segera dibayarkan, terlepas dari apakah klub asal Wales tersebut memilih untuk membawa masalah ini lebih jauh melalui sistem banding.