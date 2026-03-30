AFP
Diterjemahkan oleh
Gugatan ganti rugi sebesar £104 juta yang diajukan Cardiff City terkait kematian Emiliano Sala ditolak oleh pengadilan Prancis
Kekalahan di kandang lawan bagi Bluebirds di Nantes
Penyerang asal Argentina dan pilot David Ibbotson tewas ketika pesawat Piper Malibu yang mereka tumpangi jatuh di Selat Inggris saat Sala sedang dalam perjalanan dari Prancis untuk bergabung dengan rekan-rekan setim barunya di Wales Selatan. Menyusul tragedi tersebut, Cardiff mengajukan gugatan hukum terhadap Nantes, menuntut €120 juta (£104 juta) atas kerugian potensi pendapatan dan ganti rugi. Namun, hakim Prancis memutuskan melawan klub tersebut, dan malah memerintahkan mereka untuk membayar sekitar £400.000 sebagai biaya hukum dan ganti rugi moral kepada klub Ligue 1 tersebut.
Tanggapan dari tim hukum FC Nantes
Keputusan tersebut disambut dengan lega oleh perwakilan Nantes, yang secara konsisten menegaskan bahwa klub tidak bertanggung jawab atas urusan logistik penerbangan maupun kecelakaan yang akhirnya terjadi. Pengacara Jerome Marsaudon dan Louis Marie Absil mengeluarkan pernyataan bersama setelah putusan tersebut, mengungkapkan kepuasan mereka atas hasil persidangan yang telah berlangsung selama beberapa tahun.
Pernyataan tersebut berbunyi: "FC Nantes sama sekali tidak bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi, dan kami senang bahwa pengadilan telah mendengarkan kasus kami dan menegaskan hal ini dengan sangat jelas."
Putusan pengadilan menetapkan bahwa denda yang dijatuhkan kepada Cardiff harus segera dibayarkan, terlepas dari apakah klub asal Wales tersebut memilih untuk membawa masalah ini lebih jauh melalui sistem banding.
Cardiff City mengungkapkan 'kekecewaan yang mendalam'
Perwakilan dari pihak klub Wales, yang didampingi oleh ibu Sala, Mercedes Taffarel, di pengadilan, mengungkapkan kekecewaan mereka. Celine Jones dari Capital Law, yang mewakili Cardiff City, menyatakan bahwa putusan tersebut gagal memenuhi standar integritas yang mereka harapkan saat membawa kasus ini ke sistem peradilan Prancis.
"Kami sangat menyesalkan bahwa pengadilan tidak mengakui tanggung jawab FC Nantes dalam tragedi ini," kata Jones. "Kami mengajukan gugatan ini agar kebenaran sepenuhnya dalam kasus ini terungkap demi menghormati kenangan Emiliano Sala. Hari ini kami mencatat dengan rasa pahit bahwa prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan keselamatan dalam sepak bola profesional tidak terwujud dalam keputusan ini. Tidak ada keadilan yang terwujud, dan saya pikir hal itu sulit bagi keluarga. Saya dapat mengatakan kepada para penggemar Cardiff bahwa klub telah melakukan apa yang dianggap benar, berusaha sekuat tenaga untuk mencari keadilan, dan belum berhasil mendapatkannya."
Kemungkinan diajukan banding di masa mendatang
Meskipun putusan ini merupakan pukulan telak bagi Cardiff, proses hukum mungkin belum mencapai tahap akhir. Klub kini memiliki waktu satu bulan untuk mengajukan banding resmi terhadap keputusan tersebut. Jika mereka memutuskan untuk melanjutkannya, kasus ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Banding Rennes, sebuah proses yang menurut para ahli bisa memakan waktu hingga dua tahun lagi untuk diselesaikan.
Banding tersebut pada dasarnya akan memicu persidangan baru, sehingga seluruh bukti dapat diperiksa kembali secara menyeluruh. Untuk saat ini, pejabat Cardiff City telah mengindikasikan bahwa mereka akan mengambil waktu untuk merenungkan putusan tersebut sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Tragedi ini terus membayangi kedua klub lima tahun setelah transfer senilai £15 juta yang memecahkan rekor seharusnya terjadi, yang menyoroti warisan yang kompleks dan menyakitkan dari kepergian sang striker.