Guendouzi: "60.000 orang menghina keluarga saya, provokasi terjadi dari kedua belah pihak"

Kita ingat bahwa pada akhir laga Lyon-Fenerbahce, pertandingan leg kedua play-off Liga Champions yang dimenangi wakil Turki untuk memastikan tiket ke League Phase, terjadi berbagai insiden. Kekecewaan besar dirasakan kubu tuan rumah Prancis yang pada akhir pertandingan terutama meluapkan kemarahan kepada gelandang tim kuning-biru, mantan pemain Lazio, Matteo Guendouzi. Pemain Prancis itu, sebagai mantan pemain Marseille dan idola OM, mengejek para rival dan memicu keributan saat peluit panjang dibunyikan.





Saat wakil Turki merayakan kelolosan, Guendouzi ingin memprovokasi para rival dengan melakukan, antara lain, gestur Jul (seorang rapper dari Marseille). Tindakan itu memicu reaksi suporter Lyon dan para pemain yang mencoba main hakim sendiri. Keributan pun pecah di lapangan lalu berlanjut ke lorong ruang ganti, dengan para pemain dipisahkan oleh staf pelatih. Tertangkap kamera, mantan pemain Lazio itu kemudian berteriak “Allez l’OM”, yang berarti “Ayo Marseille”.







