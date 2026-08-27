Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FBL-EUR-C1-QUALIFYING-LYON-FENERBAHCEAFP
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Guendouzi: "60.000 orang menghina keluarga saya, provokasi terjadi dari kedua belah pihak"

M. Guendouzi
Fenerbahce
Lyon

Gelandang asal Prancis milik Fenerbahce itu menjelaskan alasan di balik tindakannya dalam suasana panas setelah laga melawan Lyon

Setelah pertandingan Lyon-Fenerbahce, seperti dilaporkan RMC Sport, Guendouzi membela diri dengan menjelaskan alasan yang melatarbelakangi tindakannya, yang memicu keributan: "Ketika 60.000 orang menghina keluargamu, ibumu, anak-anakmu bahkan sebelum pertandingan dan tidak ada seorang pun di stadion yang menyuruh mereka diam. Jika ingin memprovokasi, provokasi terjadi dua arah. Jika tidak boleh merayakan sesuai keinginanmu. Jika tidak boleh membuat gestur JUL, lalu kita harus ke mana!"


  • Kita ingat bahwa pada akhir laga Lyon-Fenerbahce, pertandingan leg kedua play-off Liga Champions yang dimenangi wakil Turki untuk memastikan tiket ke League Phase, terjadi berbagai insiden. Kekecewaan besar dirasakan kubu tuan rumah Prancis yang pada akhir pertandingan terutama meluapkan kemarahan kepada gelandang tim kuning-biru, mantan pemain Lazio, Matteo Guendouzi. Pemain Prancis itu, sebagai mantan pemain Marseille dan idola OM, mengejek para rival dan memicu keributan saat peluit panjang dibunyikan.


    Saat wakil Turki merayakan kelolosan, Guendouzi ingin memprovokasi para rival dengan melakukan, antara lain, gestur Jul (seorang rapper dari Marseille). Tindakan itu memicu reaksi suporter Lyon dan para pemain yang mencoba main hakim sendiri. Keributan pun pecah di lapangan lalu berlanjut ke lorong ruang ganti, dengan para pemain dipisahkan oleh staf pelatih. Tertangkap kamera, mantan pemain Lazio itu kemudian berteriak “Allez l’OM”, yang berarti “Ayo Marseille”.



    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Ligue 1
Lyon crest
Lyon
OL
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Super Lig
Samsunspor crest
Samsunspor
SAM
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB