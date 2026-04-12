Guardiola mengirimkan "pesan halus" kepada Arsenal... dan mengungkap alasan kebangkitan City

Pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, yang menjabat sebagai manajer teknis Manchester City, mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas kemenangan 3-0 atas Chelsea, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam di Stadion Stamford Bridge, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Dengan kemenangan ini, Manchester City mengumpulkan 64 poin dari 31 pertandingan, sehingga memperkecil selisih menjadi 6 poin dengan pemuncak klasemen Arsenal, yang memiliki 70 poin dari 32 pertandingan, sehingga persaingan perebutan gelar Liga Primer Inggris semakin memanas di pekan-pekan terakhir musim ini.

Di sisi lain, perolehan poin Chelsea di bawah asuhan pelatih Liam Rossiner tetap stagnan di 48 poin di peringkat keenam, setelah menjalani 32 pertandingan, sehingga tim ini terus mencatatkan hasil yang tidak konsisten sepanjang musim ini.

