Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

Guardiola mengirimkan "pesan halus" kepada Arsenal... dan mengungkap alasan kebangkitan City

Matahari yang tersembunyi di balik rahasia City!

Pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, yang menjabat sebagai manajer teknis Manchester City, mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas kemenangan 3-0 atas Chelsea, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam di Stadion Stamford Bridge, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Dengan kemenangan ini, Manchester City mengumpulkan 64 poin dari 31 pertandingan, sehingga memperkecil selisih menjadi 6 poin dengan pemuncak klasemen Arsenal, yang memiliki 70 poin dari 32 pertandingan, sehingga persaingan perebutan gelar Liga Primer Inggris semakin memanas di pekan-pekan terakhir musim ini.

Di sisi lain, perolehan poin Chelsea di bawah asuhan pelatih Liam Rossiner tetap stagnan di 48 poin di peringkat keenam, setelah menjalani 32 pertandingan, sehingga tim ini terus mencatatkan hasil yang tidak konsisten sepanjang musim ini.

    Rahasia Kelangsungan

    Guardiola mengatakan setelah pertandingan: "Kami lebih segar, dan dalam latihan semua orang tahu persis apa yang harus dilakukan. Kami menghadapi 3 lawan tangguh, 3 tim dari Liga Champions. Kami tidak tampil sempurna selama 90 menit, tapi kami cukup terorganisir, tidak banyak kebobolan peluang, dan ancaman serangan kami selalu ada."

    Dia menambahkan: "Salah satu rahasia kami sebagai klub dan sistem adalah bahwa setelah meraih kesuksesan demi kesuksesan, kami tetap rendah hati, dan selalu bertanya pada diri sendiri: apa yang harus kami lakukan untuk tetap berada di puncak? Menang sekali atau dua kali adalah hal yang wajar, tetapi tetap berada di puncak selama sembilan tahun, kecuali musim lalu, itulah yang mencerminkan kekuatan sistem secara keseluruhan."

    Lelucon Matahari

    Mengenai alasan di balik performa gemilang Manchester City di akhir musim ini, Pep Guardiola berkata: "Matahari! Seandainya matahari bersinar di bulan November, kami pasti sudah menjadi juara liga pada bulan Januari... Tidak, tentu saja saya bercanda. Di Manchester, matahari jarang bersinar."

    Mengenai pertandingan yang dinantikan melawan Arsenal, yang dijadwalkan pada Minggu mendatang dalam pekan ke-32 Liga Premier, ia menjelaskan: "Pertandingan melawan Arsenal akan menjadi seperti final bagi kami dan mereka, tetapi ada aspek taktis yang perlu ditinjau, dan mungkin kami akan melakukan beberapa penyesuaian."

    Dia melanjutkan: "Semua orang hanya membicarakan pertandingan melawan Arsenal, padahal ada pertandingan lain yang tak kalah pentingnya melawan Brentford, Bournemouth, dan tim-tim lainnya. Musim ini masih panjang."

    Saling menghormati sebelum terjadi bentrokan

    Dia menambahkan: "Tidak ada tekanan apa pun pada Arsenal. Mereka telah membangun tim yang kuat selama dua tahun terakhir, dan kita harus menghormati hal itu. Mengalahkan mereka adalah tugas yang sangat sulit."

    Guardiola menegaskan: "Saya sangat menghormati Arsenal dan apa yang telah mereka capai dalam beberapa tahun terakhir. Saya mengenal pelatih dan para pemainnya dengan baik, dan saya tahu kualitas mereka serta bagaimana mereka bersaing dalam segala kondisi."

    Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Saya ingin mengatakan kepada para penggemar Manchester City: hormati Arsenal dengan sepenuh hati, karena mereka adalah tim yang luar biasa. Bergabunglah dengan kami sejak menit pertama dan dukung kami, karena para pemain akan memberikan yang terbaik."

