Dalam wawancara dengan platform mata uang kripto OKX, Pep Guardiola menyampaikan pandangannya mengenai masa depan kariernya: “Secara mental, saya tidak kekurangan apa pun; saya mulai melatih pada usia 37 tahun, dan seluruh hidup saya selalu terkait dengan sepak bola. Kini saya ingin mencoba menjelajahi kehidupan, menjadi bahagia dengan melakukan hal-hal lain yang tidak terkait dengan sepak bola. Saya mencintai pekerjaan saya, tetapi ada saatnya Anda merasa perlu mengambil jeda. Mungkin suatu hari nanti saya akan bangun dan berkata, ‘Oke, saya ingin kembali melatih,’ saya harus merasa merindukannya, dan saat ini saya tidak merasakannya.”