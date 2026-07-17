Pep Guardiola dengan tegas membantah kabar tentang kembalinya ia ke bangku pelatih dalam waktu dekat, setelah beberapa minggu lalu ia mengundurkan diri dari Manchester City, klub tempat ia bekerja selama 10 tahun dan berhasil meraih segalanya baik di level domestik maupun internasional (total 20 gelar, termasuk satu gelar Liga Champions pada 2023). Namanya juga sempat dikaitkan dengan posisi pelatih Tim Nasional Italia, bahkan dalam beberapa hari terakhir setelah pengumuman resmi dari Presiden FIGC Giovanni Malagò mengenai penunjukan Paolo Maldini sebagai direktur teknis baru, didampingi oleh Leonardo sebagai penasihat.
Diterjemahkan oleh
Guardiola menampik kemungkinan kembali ke bangku pelatih dan tim nasional: "Saya tidak merasa perlu kembali melatih, saya ingin fokus pada diri sendiri"
SAYA TIDAK KEKURANGAN PEKERJAAN
Dalam wawancara dengan platform mata uang kripto OKX, Pep Guardiola menyampaikan pandangannya mengenai masa depan kariernya: “Secara mental, saya tidak kekurangan apa pun; saya mulai melatih pada usia 37 tahun, dan seluruh hidup saya selalu terkait dengan sepak bola. Kini saya ingin mencoba menjelajahi kehidupan, menjadi bahagia dengan melakukan hal-hal lain yang tidak terkait dengan sepak bola. Saya mencintai pekerjaan saya, tetapi ada saatnya Anda merasa perlu mengambil jeda. Mungkin suatu hari nanti saya akan bangun dan berkata, ‘Oke, saya ingin kembali melatih,’ saya harus merasa merindukannya, dan saat ini saya tidak merasakannya.”
PENTINGNYA KELUARGA
Refleksi Guardiola ditutup dengan kata-kata berikut ini: “Saya sedang mencoba memahami seperti apa hidup saya nantinya; saya memutuskan untuk berhenti karena ingin lebih memperhatikan diri sendiri. Saya ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak saya dan ayah saya, yang berusia 95 tahun dan masih ada di sini. Saya kini berusia 56 tahun, saya tidak lagi muda, dan sudut pandang saya sedikit berubah. Saya masih menyesuaikan diri setelah berhenti, tetapi semuanya berjalan cukup baik.”
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami