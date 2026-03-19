Presiden FIGC Gabriele Gravina berbicara dalam konferensi pers pada kesempatan rapat dewan federasi yang digelar hari ini di kantor pusat Federasi.
Gravina: "Spekulasi seputar Open VAR tidak pada tempatnya. Tonali? Ada kekhawatiran, tapi masih dalam tingkat sedang"
DEWAN FEDERAL
"Rapat hari ini sangat penting. Saya ingin menganalisis dengan cermat gejolak internal di AIA serta beberapa ketegangan yang memicu sejumlah komentar. Kami sedang menunggu banding—yang belum disampaikan kepada kami—terkait penangguhan tugas presiden AIA yang dikonfirmasi pada 23 Februari."
Sindirian Terhadap OPEN VAR
"Masalah lain yang muncul berkaitan dengan Open VAR, yang saat ini menjadi bahan spekulasi yang tidak pantas. Beberapa komentar telah menyimpang dari tujuan proyek tersebut, yang semula didasari oleh prinsip transparansi penuh dan berpotensi menjadi alat pendidikan dan informasi. Sayangnya, hal ini justru memicu penyalahgunaan. Kami mengecam tindakan kekerasan terhadap wasit dan menegaskan kembali langkah-langkah yang telah diambil oleh federasi sejak 2019 untuk memperketat sanksi."
TENTANG TONALI
"Saya tidak khawatir, justru saya sangat tenang. Saya terus berkomunikasi dengan Gattuso, yang sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerja luar biasa yang dilakukannya dalam beberapa bulan terakhir. Dia melakukan pekerjaan yang patut dipuji. Kemarin malam saya berbicara dengan Sandro bersama Pelatih Gattuso dan Dr. De Carli; kondisinya lebih tenang dibandingkan saat dia keluar. Ada kekhawatiran, tapi masih dalam tingkat sedang. Hasil pemeriksaan pagi ini cukup meyakinkan; kami harus memulihkannya dengan segala cara yang tersedia bagi kami dan Newcastle."