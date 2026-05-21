Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Granat tangan" heavy metal! Mengapa komentar Mohamed Salah menggemparkan Liverpool saat Michael Owen menanggapi pernyataan terbaru dari bintang Mesir yang akan hengkang itu
Salah meninggalkan Liverpool setelah sembilan tahun yang dipenuhi gelar
Setelah sembilan tahun yang tak terlupakan di Anfield — yang telah membuahkan dua gelar Liga Premier, satu gelar Liga Champions, empat Sepatu Emas, dan tiga penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA — Salah bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal di Merseyside.
Keputusan telah diambil untuk mengakhiri kontraknya 12 bulan sebelum masa berlakunya habis, dengan penyerang berusia 33 tahun ini diizinkan untuk pindah dan menyambut tantangan baru - di tengah-tengah rumor yang mengaitkannya dengan tim-tim di Eropa, MLS, dan Liga Pro Saudi.
Dia akan pergi sebagai legenda The Reds di era modern, setelah mencetak lebih dari 250 gol untuk klub tersebut, namun ia telah melalui musim terakhir yang penuh tantangan. Setelah diturunkan ke bangku cadangan pada akhir 2025, Salah menuduh Liverpool dan staf pelatihnya telah mengorbankan dirinya.
- Getty
Kritik yang ditujukan kepada Slot dan gaya bermain Liverpool
Salah kemudian mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial: "Saya telah menyaksikan klub ini berubah dari yang diragukan menjadi yang dipercaya, dan dari yang dipercaya menjadi juara. Butuh kerja keras, dan saya selalu melakukan segala yang saya bisa untuk membantu klub mencapai hal itu. Tak ada yang membuat saya lebih bangga daripada itu.
“Kekalahan kami yang beruntun musim ini sangat menyakitkan dan bukan hal yang pantas diterima para penggemar kami. Saya ingin melihat Liverpool kembali menjadi tim penyerang yang tangguh yang ditakuti lawan dan kembali menjadi tim yang memenangkan trofi.”
Banyak yang dengan cepat mengkritik Salah karena bersuara sementara ia masih terikat dengan The Reds. Namun, rasa frustrasinya sepenuhnya dapat dimaklumi, mengingat Liverpool telah tergelincir dari posisi juara Liga Premier dan kini terpuruk di peringkat kelima musim ini, setelah mencetak rekor baru dengan belanja besar-besaran pada bursa transfer musim panas 2025.
Masuk akal atau tidak membantu? Owen menganalisis reaksi emosional Salah
Ketika ditanya apakah pernyataan keras terbaru Salah dapat dianggap wajar atau justru tidak membantu, mantan striker Liverpool Owen—yang menjabat sebagai duta besar Inggris untuk situs perbandingan kasino online Casino.org—mengatakan kepada GOAL: “Keduanya. Wajar? Ya. Apakah saya setuju dengan mereka? Ya. Tapi apakah saya akan mengatakannya? Tidak.
“Itulah intinya. Saya tidak berpikir itu adalah hal yang bijak untuk dia katakan, meskipun dia mungkin benar. Tapi dengarkan, tentu saja penggemar Liverpool ingin melihat pemain sepak bola yang lebih baik. Tentu saja mereka ingin melihat hasil yang lebih baik. Dan ya, tentu saja mereka tidak ingin menjadi tim yang menang satu kali dan kalah satu kali.
“Tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan, hanya saja dia mengatakannya. Itulah masalahnya.
“Saya pikir masalahnya dengan Mo Salah jelas dia jarang bicara. Tapi saat dia bicara, dia melontarkan bom. Jika dia bicara terus-menerus, mungkin itu tidak akan jadi kejutan besar. Tapi apapun yang dia katakan, itu berita besar, sangat besar. Dan jelas jika selalu menyinggung, misalnya terhadap klub atau manajer atau apapun, itu akan meledak di banyak hal.
“Jadi ya, saya setuju dengan semua yang dia katakan, tapi saya tidak setuju dengan cara dia mengatakannya karena apa gunanya bagi siapa pun? Itu sama sekali tidak membantu.”
- Getty/GOAL
Perilaku Salah sering disamakan dengan perilaku Ronaldo saat di Manchester United
Legenda The Reds lainnya, Jamie Carragher, menyebut Salah “egois” dan mengaku tidak terkejut bahwa “Raja Mesir” itu melontarkan “bom” menjelang kepergiannya dari Anfield — dengan perilaku tersebut disamakan dengan yang dilakukan Cristiano Ronaldo ketika sang GOAT asal Portugal itu memaksa hengkang lebih awal dari Manchester United pada 2022.
Owen sependapat bahwa komentar semacam itu tidak menguntungkan siapa pun, karena memicu perdebatan yang tidak perlu di publik, namun Salah telah menyampaikan beberapa poin yang sangat valid dan semua orang di Liverpool menyadari bahwa standar kolektif perlu ditingkatkan pada musim 2026-27.