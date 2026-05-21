Ketika ditanya apakah pernyataan keras terbaru Salah dapat dianggap wajar atau justru tidak membantu, mantan striker Liverpool Owen—yang menjabat sebagai duta besar Inggris untuk situs perbandingan kasino online Casino.org—mengatakan kepada GOAL: “Keduanya. Wajar? Ya. Apakah saya setuju dengan mereka? Ya. Tapi apakah saya akan mengatakannya? Tidak.

“Itulah intinya. Saya tidak berpikir itu adalah hal yang bijak untuk dia katakan, meskipun dia mungkin benar. Tapi dengarkan, tentu saja penggemar Liverpool ingin melihat pemain sepak bola yang lebih baik. Tentu saja mereka ingin melihat hasil yang lebih baik. Dan ya, tentu saja mereka tidak ingin menjadi tim yang menang satu kali dan kalah satu kali.

“Tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan, hanya saja dia mengatakannya. Itulah masalahnya.

“Saya pikir masalahnya dengan Mo Salah jelas dia jarang bicara. Tapi saat dia bicara, dia melontarkan bom. Jika dia bicara terus-menerus, mungkin itu tidak akan jadi kejutan besar. Tapi apapun yang dia katakan, itu berita besar, sangat besar. Dan jelas jika selalu menyinggung, misalnya terhadap klub atau manajer atau apapun, itu akan meledak di banyak hal.

“Jadi ya, saya setuju dengan semua yang dia katakan, tapi saya tidak setuju dengan cara dia mengatakannya karena apa gunanya bagi siapa pun? Itu sama sekali tidak membantu.”