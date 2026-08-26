Pada 2 September mendatang, edisi 2026 Gran Galà del Calcio akan digelar di Teatro alla Scala, Milan. Dalam seremoni tersebut akan diberikan penghargaan kepada pemain-pemain terbaik, per posisi, dari musim lalu, semacam susunan tim ideal yang darinya juga akan terpilih Pemain Terbaik Absolut musim ini. Penghargaan khusus juga akan diberikan kepada Pelatih Terbaik Tahun Ini, Wasit Terbaik Tahun Ini, Klub Terbaik Tahun Ini, Pemain Muda Terbaik Serie B, dan Pemain Muda Terbaik Serie A.

Untuk Top 11 dari liga musim lalu, yang akan dipilih langsung oleh para pemain Serie A, beberapa pemain AC Milan juga masuk dalam persaingan (termasuk juga Mario Gila yang tahun lalu bermain di Lazio).