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Gran Galà del calcio, Leao masuk nominasi penyerang terbaik tahun ini: para kandidat AC Milan untuk Top 11. Rabiot bersaing untuk gol terbaik

R. Leao
AC Milan

Pada 2 September mendatang, edisi 2026 Gran Galà del Calcio akan digelar di Teatro alla Scala, Milan. Ada beberapa pemain AC Milan yang masuk dalam daftar.

Pada 2 September mendatang, edisi 2026 Gran Galà del Calcio akan digelar di Teatro alla Scala, Milan. Dalam seremoni tersebut akan diberikan penghargaan kepada pemain-pemain terbaik, per posisi, dari musim lalu, semacam susunan tim ideal yang darinya juga akan terpilih Pemain Terbaik Absolut musim ini. Penghargaan khusus juga akan diberikan kepada Pelatih Terbaik Tahun Ini, Wasit Terbaik Tahun Ini, Klub Terbaik Tahun Ini, Pemain Muda Terbaik Serie B, dan Pemain Muda Terbaik Serie A.

Untuk Top 11 dari liga musim lalu, yang akan dipilih langsung oleh para pemain Serie A, beberapa pemain AC Milan juga masuk dalam persaingan (termasuk juga Mario Gila yang tahun lalu bermain di Lazio).

  • PARA KANDIDAT

    KATEGORI “KIPER TERBAIK TAHUN INI” SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Marco Carnesecchi - Mike Maignan - Mile Svilar

    KATEGORI “BEK TERBAIK TAHUN INI” SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Manuel Akanji - Alessandro Bastoni - Gleison Bremer - Federico Dimarco - Denzel Dumfries - Mario Gila - Marco Palestra - Evan Ndicka - Oumar Solet - França Wesley

    KATEGORI “GELANDANG TERBAIK TAHUN INI” SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Hakan Çalhanoğlu - Manu Kone - Scott McTominay - Luka Modric Adrien Rabiot - Piotr Zielinski

    KATEGORI “PENYERANG TERBAIK TAHUN INI” SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Rafael Leao - Lautaro Martinez - Donyell Malen - Nico Paz - Marcus Thuram - Kenan Yildiz

    Pada 2 September juga akan diungkap gol terindah Serie A 2025-2026 yang akan dipilih oleh para penggemar. Adrien Rabiot dari AC Milan juga masuk dalam persaingan untuk penghargaan ini berkat gol yang dicetaknya di kandang Torino lewat tendangan kaki kiri keras dari jarak jauh.

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