Graham Potter menanggapi Jose Mourinho setelah pelatih Benfica itu mempertanyakan keputusan pelatih timnas Swedia
Mourinho mempertanyakan keputusan untuk tidak memasukkannya
Perdebatan ini bermula ketika Mourinho menyoroti perkembangan mengesankan yang ditunjukkan Dahl sejak kedatangannya di Estadio da Luz. Benfica menjalani musim yang gemilang, dan sang manajer merasa bek berusia 23 tahun itu layak mendapat pengakuan di level internasional. Menyampaikan ketidakpercayaannya atas absennya bek kiri tersebut dari skuad terbaru, pelatih legendaris itu melontarkan komentar tajam yang ditujukan kepada pelatih tim nasional. Ia menyatakan: "Potter-lah yang harus menjelaskan mengapa Samuel Dahl tidak masuk dalam tim nasional."
Potter membela kriteria seleksi
Dalam konferensi pers pada Rabu menjelang pertandingan semifinal play-off Piala Dunia 2026 yang krusial melawan Ukraina, Potter secara langsung menanggapi komentar-komentar yang berasal dari Portugal. Pelatih asal Inggris itu tetap tenang, sambil menegaskan bahwa perbedaan pendapat seputar pemilihan skuad hanyalah bagian dari dunia sepak bola. Ia memberikan tanggapan yang komprehensif terhadap sorotan tersebut, dengan menyatakan: "Seperti yang sudah saya katakan dalam konferensi pers terakhir, selalu ada orang yang mendukung keputusan yang berbeda dari keputusan Anda. Itu adalah bagian dari pekerjaan. Kami puas dengan para pemain yang kami miliki. Tidak ada hal negatif sama sekali mengenai Samuel. Ini adalah keputusan olahraga dan selalu ada keputusan sulit yang harus kami ambil."
Statistik yang mengesankan di semua kompetisi
Dasar dari perdebatan manajerial ini terletak pada beban kerja yang luar biasa yang diemban sang bek musim ini. Klub asal Lisbon tersebut sangat mengandalkan jasanya, dengan pemain muda ini telah tampil dalam 46 pertandingan di semua kompetisi, termasuk Liga Champions. Di Liga Portugal saja, ia telah bermain dalam 26 pertandingan. Kerja keras dan disiplin taktisnya merupakan alasan utama mengapa manajer klubnya merasa perlu membelanya secara terbuka, karena ia terus menjadi sosok yang kokoh di lini depan.
Pengalaman internasional yang terbatas
Meskipun tampil gemilang bersama klubnya, riwayat sang bek sayap bersama tim nasional senior masih sangat singkat. Hingga saat ini, ia baru tampil dalam dua pertandingan persahabatan untuk Swedia, yakni melawan Estonia pada Januari 2024 dan Luksemburg pada Maret tahun lalu. Baru-baru ini, menjelang akhir fase kualifikasi Piala Dunia, ia sering duduk di bangku cadangan atau bahkan sama sekali tidak dipanggil oleh staf pelatih. Meskipun perdebatan seputar pencoretannya saat ini mendominasi berita utama belakangan ini, tim nasional harus segera mengalihkan seluruh fokus mereka kembali ke lapangan, karena memastikan lolos ke putaran final melawan Ukraina adalah prioritas utama bagi skuad saat ini.