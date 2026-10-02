Menanggapi komplikasi kesehatan yang melanda ruang gantinya, Potter mengonfirmasi dalam konferensi pers pralaga: "Kami terserang infeksi, atau virus. Ini tidak ideal."

Pelatih asal Inggris itu mencairkan suasana dengan membuat perbandingan nyeleneh dengan kontroversi di luar lapangan di negaranya: "Jumlahnya sama banyaknya dengan tuntutan pidana yang dihadapi Man City."

Namun, Potter mengadopsi nada yang lebih terukur saat membahas dampak yang lebih luas di sekitar klub Manchester itu: "Ini tidak bagus untuk sepak bola atau liga Inggris. Sebenarnya ini menyedihkan."

Menolak untuk berlarut-larut memikirkan keterbatasan pilihannya menjelang laga tandang yang krusial, ia tetap menunjukkan pandangan yang tegas: "Anda hanya harus fokus pada para pemain yang kami miliki di sini. Anda tentu ingin hidup di dunia di mana semua orang tersedia, tetapi bukan itu dunia yang kami tinggali."