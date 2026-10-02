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FBL-EUR-NATIONS-SWE-POLAFP
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Graham Potter melontarkan lelucon FFP Manchester City saat skuad Swedia porak-poranda akibat krisis cedera dan penyakit

G. Potter
Sweden
Bosnia and Herzegovina vs Sweden
Bosnia and Herzegovina
UEFA Nations League B
Manchester City
Premier League

Graham Potter menemukan selera humor yang kelam untuk menghadapi jeda internasional yang buruk, yang membuat skuad Swedia asuhannya porak-poranda akibat cedera fisik dan wabah virus. Mantan bos Chelsea itu menghadapi tugas berat saat menyiapkan timnya untuk laga krusial UEFA Nations League melawan Bosnia dan Herzegovina.

  • Kemunduran kebugaran parah mengguncang kamp

    Gelombang penarikan diri akibat cedera dan sakit memaksa Potter memanggil pelapis darurat jelang lawatan berat hari Jumat ke Zenica. Pukulan awal terjadi ketika Taha Ali, Gustaf Nilsson, dan Mattias Svanberg mundur sebelum pemusatan latihan, sebelum Emil Holm, Hjalmar Ekdal, dan striker andalan Alexander Isak juga dipastikan absen. Situasi itu berkembang menjadi krisis besar setelah laga melawan Polandia, ketika infeksi virus mendadak membuat lima anggota skuad tambahan harus menepi.

  • FBL-EUR-NATIONS-SWE-ROUAFP

    Para pengamat tercengang oleh dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya

    Kehilangan 11 pemain dalam satu jeda internasional membuat para pengamat sepak bola Swedia tercengang oleh besarnya gangguan yang terjadi. Mantan penyerang tim nasional Johan Elmander mengatakan kepada Radiosportenbahwa ia belum pernah menyaksikan keadaan darurat medis seperti itu sepanjang kariernya, pandangan yang juga dibagikan analis SVT Magnus Eriksson: "Saya belum pernah melihat daftar cedera seperti ini. Jumlah pemainnya sangat banyak, yang jelas memengaruhi peluang Swedia."

  • Pelatih meredakan suasana sebelum kick-off

    Menanggapi komplikasi kesehatan yang melanda ruang gantinya, Potter mengonfirmasi dalam konferensi pers pralaga: "Kami terserang infeksi, atau virus. Ini tidak ideal."

    Pelatih asal Inggris itu mencairkan suasana dengan membuat perbandingan nyeleneh dengan kontroversi di luar lapangan di negaranya: "Jumlahnya sama banyaknya dengan tuntutan pidana yang dihadapi Man City."

    Namun, Potter mengadopsi nada yang lebih terukur saat membahas dampak yang lebih luas di sekitar klub Manchester itu: "Ini tidak bagus untuk sepak bola atau liga Inggris. Sebenarnya ini menyedihkan."

    Menolak untuk berlarut-larut memikirkan keterbatasan pilihannya menjelang laga tandang yang krusial, ia tetap menunjukkan pandangan yang tegas: "Anda hanya harus fokus pada para pemain yang kami miliki di sini. Anda tentu ingin hidup di dunia di mana semua orang tersedia, tetapi bukan itu dunia yang kami tinggali."

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  • Sweden v Poland - UEFA Nations League 2026/27 Group B4 MD2Getty Images Sport

    Skuad yang menipis menghadapi ujian berat

    Ujian menyeluruh terhadap kedalaman skuad menanti Swedia di Stadion Bilino Polje saat menghadapi tuan rumah yang percaya diri dan belum terkalahkan di Grup B4 Nations League. Membawa pulang poin dari Bosnia dan Herzegovina menjadi tantangan berat, dengan tim Balkan itu telah mengalahkan Rumania 4-2 sebelum meraih satu poin saat tandang ke Polandia. Beban untuk mencetak gol kini sepenuhnya berada di pundak Viktor Gyokeres saat Swedia berupaya mempertahankan awal sempurna mereka dan menjaga posisi puncak.

UEFA Nations League B
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
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Sweden
SWE