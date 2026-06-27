Mantan manajer Liga Premier itu memuji kedalaman taktis dan tradisi gemilang tim nasional Prancis. Dalam wawancara dengan situs web resmi Asosiasi Sepak BolaSwedia, Potter menekankan makna emosional dari berkompetisi di panggung internasional sepak bola yang paling bergengsi.

Ia menyatakan: "Ini akan menjadi pertandingan yang fantastis, jenis pertandingan yang Anda impikan sejak kecil. Bermain di New Jersey melawan Prancis dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia - tidak ada yang lebih besar dari itu. Mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia, dan kami tentu saja sangat menghormati mereka, tetapi kami benar-benar menantikan pertandingan ini."