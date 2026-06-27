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Graham Potter antusias menanti laga 'impian' melawan Prancis, sementara pelatih Swedia mengincar kemenangan mengejutkan di Piala Dunia melawan Kylian Mbappé, Michael Olise, dan kawan-kawan
Tim-tim underdog dari kawasan Nordik lolos ke babak berikutnya
Pertandingan babak gugur Swedia melawan mantan juara dunia tersebut dipastikan setelah selesainya seluruh pertandingan fase grup. Pasukan Potter memastikan lolos sebagai tim peringkat ketiga dengan empat poin setelah berhasil meraih hasil imbang 1-1 melawan Jepang di Dallas. Di sisi lain, tim Prancis yang tangguh dengan mudah memuncaki grup mereka dengan rekor sempurna, yang ditutup dengan kemenangan telak 4-1 atas Norwegia.
- AFP
Potter menyambut ujian terberat
Mantan manajer Liga Premier itu memuji kedalaman taktis dan tradisi gemilang tim nasional Prancis. Dalam wawancara dengan situs web resmi Asosiasi Sepak BolaSwedia, Potter menekankan makna emosional dari berkompetisi di panggung internasional sepak bola yang paling bergengsi.
Ia menyatakan: "Ini akan menjadi pertandingan yang fantastis, jenis pertandingan yang Anda impikan sejak kecil. Bermain di New Jersey melawan Prancis dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia - tidak ada yang lebih besar dari itu. Mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia, dan kami tentu saja sangat menghormati mereka, tetapi kami benar-benar menantikan pertandingan ini."
Ancaman Prancis yang sangat serius mulai mengintai
Tim asuhan Didier Deschamps memasuki babak gugur dalam performa yang sangat mengesankan, dengan mencatatkan empat kemenangan beruntun di semua kompetisi berkat kehebatan serangan Mbappe, Olise, dan Ousmane Dembele. Terlepas dari kualitas para pemain lawan, Potter memandang pertandingan ini sebagai tantangan yang wajar dalam perjalanan jauh di turnamen.
Potter menambahkan: "Mereka memiliki pemain kelas dunia di setiap lini, mereka pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya, dan mereka memiliki pelatih yang tahu cara memenangkan pertandingan, jadi ini merupakan tantangan yang sangat besar. Namun, itulah yang sebenarnya Anda harapkan dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia."
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Rintangan raksasa yang mematikan semakin mendekat
Swedia akan pindah dari markas latihan mereka di Dallas ke New Jersey menjelang pertandingan krusial pada hari Selasa. Agar memiliki peluang untuk lolos, barisan pertahanan asuhan Potter harus menyusun strategi yang kokoh untuk menahan serangan Prancis yang sangat produktif, yang telah mencetak 17 gol dalam enam pertandingan terakhir mereka. Ujian berat ini menandai lompatan kualitas yang signifikan bagi Swedia, sehingga mereka sama sekali tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan.