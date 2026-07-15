Seperti dilaporkan Foot Mercato, Michael Olise dikabarkan berencana hengkang dari juara terbanyak Jerman pada musim panas ini. Tujuannya: Real Madrid.
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Gosip transfer semakin memanas! Michael Olise dikabarkan ingin segera bergabung dengan Real Madrid - FC Bayern sudah mengincar pengganti ternama
Konon, Los Blancos akan menawarkan lingkungan yang ideal bagi pemain berusia 24 tahun itu untuk mengambil langkah selanjutnya dalam perkembangannya. Pihak FC Bayern menyadari potensi risiko kepergiannya dan karena itu sudah mulai menjajaki pasar untuk mencari calon penggantinya. Menurut laporan tersebut, ada beberapa kandidat yang masuk dalam daftar — termasuk rekan setim Olise di tim nasional, Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Pemain sayap ini berperan penting dalam kesuksesan terbaru PSG (antara lain dua gelar Liga Champions berturut-turut) dan masih terikat kontrak dengan klub ibu kota tersebut hingga tahun 2028.
Sebaliknya, Olise sudah cukup lama dikaitkan dengan Real Madrid. Di sana, ia dianggap sebagai target transfer utama Presiden Florentino Perez, meskipun Los Blancos sendiri secara terbuka membantah minat mereka terhadap pemain asal Prancis tersebut: "Menanggapi laporan di berbagai media mengenai dugaan minat klub kami terhadap pemain Bayern München, Michael Olise, Real Madrid CF ingin mengklarifikasi bahwa klub ini tidak pernah melakukan kontak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pemain yang dimaksud, perwakilannya, atau siapa pun dari lingkarannya."
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Jika pindah ke Real Madrid: FC Bayern menawarkan dana rekor untuk Michael Olise
Namun, belakangan ini muncul kembali rumor-rumor baru. Surat kabar Bild melaporkan bahwa situasi seputar Olise mulai menjadi “sedikit berbahaya” bagi Bayern. Menurut laporan tersebut, ada sinyal dari lingkaran terdekatnya bahwa pemain serang itu mungkin sedang mencari tantangan baru. Real Madrid disebut-sebut sebagai klub impiannya—juga karena peluang meraih gelar Liga Champions bersama Bayern dinilai lebih sulit.
Namun, sikap pihak Munich sudah jelas: Olise harus tetap bertahan. Kontraknya masih berlaku hingga 2029, dan pemain asal Prancis ini tidak memiliki klausul pelepasan. Jika pada akhirnya terjadi penjualan, tentu saja akan dibutuhkan biaya transfer yang sangat besar. Menurut kabar yang beredar, pihak Madrid dilaporkan siap merogoh kocek hingga 220 juta euro untuk bintang sayap tersebut — hal ini akan menjadikan Olise sebagai pemain termahal yang pernah dilepas Bayern dalam sejarah. Transfer termahal dalam sejarah sepak bola hingga saat ini tetap dipegang oleh Neymar, yang pada tahun 2017 pindah dari FC Barcelona ke PSG dengan nilai transfer 222 juta euro.
Setelah musim gemilang bersama FC Bayern: Michael Olise masuk dalam daftar calon peraih Ballon d'Or
Olise mencatatkan musim yang luar biasa. Dengan 22 gol dan 31 assist dalam 52 pertandingan, ia termasuk di antara pemain penyerang terbaik di Eropa dan masuk dalam daftar kandidat yang lebih luas untuk Ballon d'Or berikutnya. Di Piala Dunia yang sedang berlangsung ini, pemain asal Prancis itu juga tampil mengesankan dengan performa yang kuat dan memberikan enam assist. Namun, ia tidak dapat mencegah kekalahan di semifinal melawan Spanyol (0:2).
Bersama timnas Prancis, Olise akan bertanding pada hari Sabtu dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan tim yang kalah dari semifinal antara Inggris dan Argentina untuk memperebutkan medali perunggu Piala Dunia.
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