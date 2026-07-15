Konon, Los Blancos akan menawarkan lingkungan yang ideal bagi pemain berusia 24 tahun itu untuk mengambil langkah selanjutnya dalam perkembangannya. Pihak FC Bayern menyadari potensi risiko kepergiannya dan karena itu sudah mulai menjajaki pasar untuk mencari calon penggantinya. Menurut laporan tersebut, ada beberapa kandidat yang masuk dalam daftar — termasuk rekan setim Olise di tim nasional, Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Pemain sayap ini berperan penting dalam kesuksesan terbaru PSG (antara lain dua gelar Liga Champions berturut-turut) dan masih terikat kontrak dengan klub ibu kota tersebut hingga tahun 2028.

Sebaliknya, Olise sudah cukup lama dikaitkan dengan Real Madrid. Di sana, ia dianggap sebagai target transfer utama Presiden Florentino Perez, meskipun Los Blancos sendiri secara terbuka membantah minat mereka terhadap pemain asal Prancis tersebut: "Menanggapi laporan di berbagai media mengenai dugaan minat klub kami terhadap pemain Bayern München, Michael Olise, Real Madrid CF ingin mengklarifikasi bahwa klub ini tidak pernah melakukan kontak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pemain yang dimaksud, perwakilannya, atau siapa pun dari lingkarannya."