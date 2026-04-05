Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-GER-BUNDESLIGA-HAMBURG-BAYERN MUNICHAFP

Diterjemahkan oleh

Goritska menantang: Real Madrid adalah juara Liga Champions... tapi Bayern akan memenangkan segalanya

FEATURES
Dalam wawancara panjang lebar... Bintang Bayern Munich berbagi kenangannya di Stadion Real Madrid

Bayern Munich bersiap untuk bertandang ke markas Real Madrid dalam laga seru leg pertama perempat final Liga Champions, Selasa mendatang.

Menjelang pertandingan tersebut, situs resmi klub Bavaria itu melakukan wawancara dengan Leon Goretzka, gelandang andalan tim yang telah tampil dalam 71 pertandingan di Liga Champions.

Pemain berusia 31 tahun ini selalu mengandalkan pengalamannya untuk Bayern Munich setiap kali tim membutuhkannya. Dan dia akan melakukannya lagi dalam dua pertandingan perempat final yang sangat dinantikan melawan Real Madrid.

Goretzka, yang memenangkan Liga Champions bersama tim Bavaria pada 2020, telah menghadapi Real Madrid sebanyak tiga kali sebelumnya di turnamen tersebut.

Dalam pernyataannya menjelang pertandingan puncak pada bulan April, ia mengungkapkan apa yang ia pelajari dari pertandingan-pertandingan tersebut, dan berbicara tentang momen ketika ia mendapat tepuk tangan meriah di Santiago Bernabéu, serta tentang pertandingan yang ia gambarkan sebagai "mimpi buruk".

  • Pertarungan Terakhir

    Goretzka tiba dalam suasana tenang dan santai saat menjalani wawancara dengan situs resmi Bayern, hanya seminggu sebelum laga penentuan melawan Real Madrid.

    Ini akan menjadi pertandingan terakhirnya bersama Bayern melawan tim Spanyol tersebut, karena ia akan meninggalkan Munich pada musim panas mendatang setelah delapan tahun.

    Dia berkata: "Pada musim dingin, saya mengambil keputusan yang matang untuk tetap bertahan hingga musim panas, saya merasa segalanya mungkin terjadi musim ini."

    Bayern sedang menjalani periode yang luar biasa, karena telah mencapai semifinal Piala Jerman, memimpin Bundesliga dengan selisih poin yang besar, dan kini berupaya mencapai semifinal Liga Champions saat menghadapi Real Madrid.

    Namun, apa rahasia kesuksesan Bayern musim ini? Goretzka menjawab: "Pemain yang tepat di posisi yang tepat, dengan pelatih yang tepat, dan di klub yang tepat."

    Dia melanjutkan, "Saya sepenuhnya yakin bahwa kami mampu memenangkan segalanya tahun ini, meskipun saya menyadari betapa sulitnya hal itu, tapi kami akan mencoba."

    • Iklan

  • Tepuk tangan dan mimpi buruk

    Pada usia 20 tahun, Goretzka memainkan pertandingan pertamanya di Bernabéu bersama Schalke, pada Maret 2015.

    Tim Biru Kerajaan itu menang 4-3 atas juara bertahan dan favorit di leg kedua babak 16 besar.

    Dia berkata: "Kami hanya membutuhkan satu gol untuk lolos, Benedikt Höwedes mendapat peluang besar di waktu tambahan. Itu adalah pertandingan di mana Leroy Sané menonjol untuk pertama kalinya. Meskipun kami tidak lolos, itu tetap menjadi kenangan indah karena kami mendapat tepuk tangan meriah dari para penggemar di Bernabéu."

    Selain pertandingannya di kandang melawan Real Madrid bersama Schalke dan Bayern, Goretzka kembali bermain di Madrid, dalam pertandingan yang ia gambarkan sebagai "mimpi buruk".

    Dia berkata: "Sayangnya, di bawah asuhan Thomas Tuchel, kami menjalani pertandingan itu di mana kami merasa sudah pasti lolos ke final, tapi pada akhirnya itu tidak cukup."

    Goretzka duduk di bangku cadangan selama 90 menit, dan Bayern memimpin 1-0 berkat gol indah dari Alphonso Davies. Kemenangan tandang itu cukup untuk lolos setelah imbang 2-2 di leg pertama, namun pemain pengganti Joselu mencetak dua gol di menit-menit akhir untuk mengeliminasi Bayern di edisi 2024.

     Kini, tim ini kembali ke Bernabéu pada hari Selasa dengan harapan kali ini giliran mereka yang merayakan, dua tahun setelah tersingkir secara tragis di menit-menit terakhir.

    Joretska menambahkan: "Kami belum meraih kesuksesan besar melawan Real Madrid belakangan ini, dan kami sangat ingin mengubah statistik dalam beberapa tahun terakhir."

    Bayern belum pernah menang dalam 8 pertandingan terakhir melawan juara Eropa 15 kali itu, meskipun semua pertandingan tersebut – kecuali kekalahan 4-0 di semifinal 2014 – berlangsung sangat ketat.

    Dia berkata: "Bagi setiap orang Jerman, Real Madrid identik dengan Liga Champions; mereka adalah juara kompetisi ini, dan telah menjadi tim dominan selama 10 hingga 15 tahun terakhir. Ini adalah pertarungan antara dua raksasa sepak bola Eropa."

  • Kualitasnya luar biasa... tapi

    Real Madrid mengalami pasang surut musim ini, dan akibatnya Álvaro Arbeloa mengambil alih kepelatihan tim pada Januari, menggantikan Xabi Alonso.

    Di Liga Spanyol, tim ini bersaing dengan Barcelona untuk gelar juara, namun saat ini berada di posisi kedua, tertinggal beberapa poin dari kedua tim tersebut.

    Di Liga Champions, tim ini menyelesaikan fase grup di luar delapan besar, dan terpaksa menjalani babak play-off melawan Benfica, lalu lolos dengan skor agregat 3-1.

    Di masa yang ditandai dengan absennya pemain-pemain bintang seperti Kylian Mbappé dan Jude Bellingham, Vinícius Júnior dan rekan-rekannya menunjukkan kualitas mereka dengan menyingkirkan Manchester City dengan skor 5-1 di babak 16 besar, dan kini Mbappé serta Bellingham sudah siap menghadapi Bayern.

    "Mereka adalah tim kelas dunia yang memiliki kualitas individu yang luar biasa," kata Goretzka. "Mereka mengalami momen-momen yang sangat baik dan juga buruk musim ini, jadi Anda tidak bisa memprediksi apa yang akan mereka tampilkan."

    Dia menambahkan: "Pengalaman telah mengajarkan kami bahwa mereka sering kali berhasil meraih sesuatu di Liga Champions, tetapi kami akan siap menghadapinya."

  • Baca juga:

    Kenangan dari Maroko... Keputusan "tendangan Buffon" menjadi sorotan dalam laga Real Madrid vs Bayern Munich
    . El Clásico Eropa... Apa yang dikatakan sejarah tentang pertemuan Real Madrid dan Bayern Munich
    ? Protes besar-besaran... Comeback kontroversial Bayern Munich menjelang laga melawan Real Madrid


Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB