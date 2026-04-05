Bayern Munich bersiap untuk bertandang ke markas Real Madrid dalam laga seru leg pertama perempat final Liga Champions, Selasa mendatang.
Menjelang pertandingan tersebut, situs resmi klub Bavaria itu melakukan wawancara dengan Leon Goretzka, gelandang andalan tim yang telah tampil dalam 71 pertandingan di Liga Champions.
Pemain berusia 31 tahun ini selalu mengandalkan pengalamannya untuk Bayern Munich setiap kali tim membutuhkannya. Dan dia akan melakukannya lagi dalam dua pertandingan perempat final yang sangat dinantikan melawan Real Madrid.
Goretzka, yang memenangkan Liga Champions bersama tim Bavaria pada 2020, telah menghadapi Real Madrid sebanyak tiga kali sebelumnya di turnamen tersebut.
Dalam pernyataannya menjelang pertandingan puncak pada bulan April, ia mengungkapkan apa yang ia pelajari dari pertandingan-pertandingan tersebut, dan berbicara tentang momen ketika ia mendapat tepuk tangan meriah di Santiago Bernabéu, serta tentang pertandingan yang ia gambarkan sebagai "mimpi buruk".