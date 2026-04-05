Pada usia 20 tahun, Goretzka memainkan pertandingan pertamanya di Bernabéu bersama Schalke, pada Maret 2015.

Tim Biru Kerajaan itu menang 4-3 atas juara bertahan dan favorit di leg kedua babak 16 besar.

Dia berkata: "Kami hanya membutuhkan satu gol untuk lolos, Benedikt Höwedes mendapat peluang besar di waktu tambahan. Itu adalah pertandingan di mana Leroy Sané menonjol untuk pertama kalinya. Meskipun kami tidak lolos, itu tetap menjadi kenangan indah karena kami mendapat tepuk tangan meriah dari para penggemar di Bernabéu."

Selain pertandingannya di kandang melawan Real Madrid bersama Schalke dan Bayern, Goretzka kembali bermain di Madrid, dalam pertandingan yang ia gambarkan sebagai "mimpi buruk".

Dia berkata: "Sayangnya, di bawah asuhan Thomas Tuchel, kami menjalani pertandingan itu di mana kami merasa sudah pasti lolos ke final, tapi pada akhirnya itu tidak cukup."

Goretzka duduk di bangku cadangan selama 90 menit, dan Bayern memimpin 1-0 berkat gol indah dari Alphonso Davies. Kemenangan tandang itu cukup untuk lolos setelah imbang 2-2 di leg pertama, namun pemain pengganti Joselu mencetak dua gol di menit-menit akhir untuk mengeliminasi Bayern di edisi 2024.

Kini, tim ini kembali ke Bernabéu pada hari Selasa dengan harapan kali ini giliran mereka yang merayakan, dua tahun setelah tersingkir secara tragis di menit-menit terakhir.

Joretska menambahkan: "Kami belum meraih kesuksesan besar melawan Real Madrid belakangan ini, dan kami sangat ingin mengubah statistik dalam beberapa tahun terakhir."

Bayern belum pernah menang dalam 8 pertandingan terakhir melawan juara Eropa 15 kali itu, meskipun semua pertandingan tersebut – kecuali kekalahan 4-0 di semifinal 2014 – berlangsung sangat ketat.

Dia berkata: "Bagi setiap orang Jerman, Real Madrid identik dengan Liga Champions; mereka adalah juara kompetisi ini, dan telah menjadi tim dominan selama 10 hingga 15 tahun terakhir. Ini adalah pertarungan antara dua raksasa sepak bola Eropa."