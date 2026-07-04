Seperti dilaporkan Sport1, direktur olahraga DFB sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Menurut laporan tersebut, pria berusia 66 tahun itu tidak akan bersikeras mempertahankan jabatannya jika federasi memutuskan bahwa dirinya tidak lagi dibutuhkan. Keputusan tersebut kemungkinan akan diambil pada minggu depan.
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Goncangan personel di DFB terus berlanjut! Pejabat berikutnya tampaknya sedang mempertimbangkan untuk mundur
Kontrak Völler yang masih berlaku bersama tim nasional Jerman akan berakhir setelah Kejuaraan Eropa 2028. Mantan penyerang kelas dunia ini dianggap sebagai orang kepercayaan dan pendukung setia Julian Nagelsmann, yang kini telah mengundurkan diri.
Belum jelas seperti apa perannya nanti di bawah pelatih tim nasional yang ditunjuk, Jürgen Klopp. Berbeda dengan Nagelsmann, mantan pelatih Liverpool dan BVB ini tentu tidak membutuhkan Völler sebagai mentor, orang kepercayaan, maupun pelindung. Itulah salah satu alasan mengapa pria berusia 66 tahun ini tampaknya mempertimbangkan untuk mundur.
Meskipun demikian, Völler merasa sangat terikat dengan DFB mengingat masa lalunya. Antara tahun 2000 dan 2004, ia menjabat sebagai manajer tim dan memegang tanggung jawab utama atas tim nasional; bahkan setelah Hansi Flick mengundurkan diri pada musim gugur 2023, ia kembali mengambil alih jabatan pelatih tim nasional secara sementara.
Salah satu calon pengganti Völler adalah Per Mertesacker. Juara Dunia 2014 dan mantan kepala Akademi Arsenal ini menyatakan pada hari Jumat bahwa ia “tentu saja” bersedia menjabat posisi di DFB.
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Selain Nagelsmann, Direktur Olahraga Rettig juga meninggalkan DFB
Setelah tersingkir secara memalukan di babak 16 besar Piala Dunia akibat kekalahan 3-4 dalam adu penalti melawan Paraguay, pelatih Nagelsmann telah mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat kemarin menyusul tekanan dari publik serta Presidium DFB.
Bersama pelatih berusia 38 tahun itu, Direktur Olahraga Andreas Rettig juga meninggalkan tim nasional—pria berusia 63 tahun tersebut mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir tahun ini karena alasan pribadi.
Bersamaan dengan pengumuman pengunduran diri Nagelsmann, DFB mengumumkan bahwa mereka akan berupaya menggaet Klopp sebagai pelatih tim nasional. Klopp sebelumnya telah mengisyaratkan kesediaannya jika federasi tersebut memintanya.
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