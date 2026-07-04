Kontrak Völler yang masih berlaku bersama tim nasional Jerman akan berakhir setelah Kejuaraan Eropa 2028. Mantan penyerang kelas dunia ini dianggap sebagai orang kepercayaan dan pendukung setia Julian Nagelsmann, yang kini telah mengundurkan diri.

Belum jelas seperti apa perannya nanti di bawah pelatih tim nasional yang ditunjuk, Jürgen Klopp. Berbeda dengan Nagelsmann, mantan pelatih Liverpool dan BVB ini tentu tidak membutuhkan Völler sebagai mentor, orang kepercayaan, maupun pelindung. Itulah salah satu alasan mengapa pria berusia 66 tahun ini tampaknya mempertimbangkan untuk mundur.

Meskipun demikian, Völler merasa sangat terikat dengan DFB mengingat masa lalunya. Antara tahun 2000 dan 2004, ia menjabat sebagai manajer tim dan memegang tanggung jawab utama atas tim nasional; bahkan setelah Hansi Flick mengundurkan diri pada musim gugur 2023, ia kembali mengambil alih jabatan pelatih tim nasional secara sementara.

Salah satu calon pengganti Völler adalah Per Mertesacker. Juara Dunia 2014 dan mantan kepala Akademi Arsenal ini menyatakan pada hari Jumat bahwa ia “tentu saja” bersedia menjabat posisi di DFB.