Kebebasan bagi para Singa setelah 15 tahun pemerintahan yang menakutkan! TSV 1860 München telah secara sepihak membatalkan perjanjian kerja sama dengan investor Hasan Ismaik menyusul degradasi paksa yang dramatis ke Regionalliga. Hal ini diumumkan klub dalam siaran pers yang dikutip oleh Bild.

Disebutkan di sana: "TSV München von 1860 e.V. telah membatalkan kontrak kerja sama yang ditandatangani pada 30 Mei 2011 dengan HAM Internaions dengan alasan yang mendesak dan berlaku segera." Dan lanjut: "Menjelang musim 2026/27, TSV 1860 München mengambil semua langkah organisasi dan hukum formal. Klub ini sudah mendapatkan izin dari Asosiasi Sepak Bola Bavaria untuk Liga Regional Bavaria."

Informasi lebih lanjut akan segera menyusul.