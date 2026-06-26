Gonçalo Ramos sudah menjadi pemecah rekor bagi Milan: tidak ada penyerang yang dibeli dengan harga setinggi itu, dan ia juga merupakan pemain termahal dalam sejarah Rossoneri

Zaman memang telah berubah; tentu saja, skala beberapa transfer pasar telah meningkat, dan Gonçalo Ramos—meski sebagai pemain cadangan—telah menghabiskan tiga musim di Paris, di mana ia mencetak 45 gol di semua kompetisi (tidak ada penyerang Portugal lain yang mencetak gol dengan konsistensi seperti itu di lima liga top Eropa). Namun, contoh terakhir terkait seorang “nomor sembilan” yang datang dari sepak bola Portugal ke Milan untuk mencoba menjadi andalan di lini serang tidak meninggalkan kenangan yang membanggakan. Pada musim panas 2017, bintang utama dari kampanye transfer yang mahal di bawah mantan pemilik Yonghong Li adalah André Silva, yang didatangkan dari Porto seharga 38 juta euro: sebuah investasi yang tidak membuahkan hasil sesuai harapan: dalam 41 pertandingan, ia mencetak 10 gol dan pada musim panas berikutnya sudah dipinjamkan ke Sevilla, sebelum akhirnya pindah secara permanen ke Eintracht Frankfurt sebagai bagian dari pertukaran pemain dengan Rebic.