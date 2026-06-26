Milan memecahkan segala macam rekor. Dengan mendatangkan Gonçalo Ramos dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer yang (termasuk bonus) bisa menembus angka 70 juta euro, klub Rossonero ini membuka bursa transfer musim panas 2026 dengan transfer termahal dalam sejarahnya. Hal ini tentu saja menjadikan pemain kelahiran 2001 yang sebelumnya membela Benfica ini sebagai penyerang tengah dengan gaji tertinggi sepanjang masa, mengungguli legenda-legenda seperti Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko, atau Zlatan Ibrahimovic.
Diterjemahkan oleh
Gonçalo Ramos sudah menjadi pemecah rekor bagi Milan: tidak ada penyerang yang dibeli dengan harga setinggi itu, dan ia juga merupakan pemain termahal dalam sejarah Rossoneri
KASUS SEBELUMNYA: ANDRÉ SILVA
Zaman memang telah berubah; tentu saja, skala beberapa transfer pasar telah meningkat, dan Gonçalo Ramos—meski sebagai pemain cadangan—telah menghabiskan tiga musim di Paris, di mana ia mencetak 45 gol di semua kompetisi (tidak ada penyerang Portugal lain yang mencetak gol dengan konsistensi seperti itu di lima liga top Eropa). Namun, contoh terakhir terkait seorang “nomor sembilan” yang datang dari sepak bola Portugal ke Milan untuk mencoba menjadi andalan di lini serang tidak meninggalkan kenangan yang membanggakan. Pada musim panas 2017, bintang utama dari kampanye transfer yang mahal di bawah mantan pemilik Yonghong Li adalah André Silva, yang didatangkan dari Porto seharga 38 juta euro: sebuah investasi yang tidak membuahkan hasil sesuai harapan: dalam 41 pertandingan, ia mencetak 10 gol dan pada musim panas berikutnya sudah dipinjamkan ke Sevilla, sebelum akhirnya pindah secara permanen ke Eintracht Frankfurt sebagai bagian dari pertukaran pemain dengan Rebic.
KESALAHPAHAMAN NKUNKU
Di belakang pemain asal Portugal itu – yang baru-baru ini menutup lingkaran kariernya dengan kembali ke Porto – ada Christopher Nkunku. Pemain asal Prancis ini, yang didatangkan pada hari-hari terakhir bursa transfer 2025 dengan biaya 37 juta euro ditambah bonus dari Chelsea, merupakan salah satu taruhan utama mantan direktur olahraga Igli Tare, yang berharap dapat menemukan kembali sosok pemain yang pernah bersinar di Leipzig; di sana, meskipun dengan karakteristik yang berbeda, ia mampu bermain sebagai penyerang tengah. Pelatih baru Rubén Amorim kemungkinan akan mencoba mengembalikan performanya sebagai gelandang serang atau sayap penyerang setelah satu musim yang kurang konsisten dengan hanya mencetak 8 gol dan 3 assist.
DARI SHEVA HINGGA IBRA
Dalam daftar 10 penyerang dengan gaji tertinggi sepanjang masa di Milan, yang ditutup oleh Shevchenko dengan 23,9 juta euro, terdapat beragam sosok: seorang peraih Ballon d'Or seperti sang pemain asal Ukraina itu (175 gol dalam 322 penampilan), seorang penyerang tajam lainnya seperti Filippo Inzaghi (126 gol dalam 300 pertandingan), yang juga membawa dua gelar Liga Champions, serta penyerang lain yang meninggalkan jejak nyata dalam sejarah Rossoneri baru-baru ini dengan meraih dua gelar Scudetto, yaitu Zlatan Ibrahimovic. Di antara mereka, banyak pemain yang karena satu dan lain hal tidak mampu meninggalkan jejak yang definitif atau bertahan lama: di bawah podium – di belakang nilai pasar Inzaghi sebesar 36 juta euro – terdapat Piatek (35), Bacca (33,3), Santi Gimenez (30,2), Alberto Gilardino (25 juta), dan Alexandre Pato (24 juta).
PEMBELIAN TERBAIK MILAN
Namun, seperti yang telah kami sebutkan, pembelian Gonçalo Ramos senilai 70 juta euro ini jelas melampaui serangkaian transfer penting lainnya,yang sebagian besar diselesaikan baru-baru ini. Pemegang rekor sebelumnya adalah pemain Portugal lainnya, Rafael Leão dengan nilai 50 juta euro (termasuk jumlah yang dibayarkan kepada Lille pada tahun 2019 dan denda yang kemudian dibayarkan terkait sengketa dengan Sporting Lisbon), diikuti oleh Leonardo Bonucci (42 juta), Manuel Rui Costa (41,3), satu-satunya warisan dari era Berlusconi, lalu Lucas Paquetà (38,4 juta), Mattia Caldara (37,7), dan Charles de Ketelaere (37,5).