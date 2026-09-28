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Goncalo Ramos buka suara soal tampil sebagai starter mengungguli Cristiano Ronaldo saat pahlawan Portugal itu memuji "kemenangan besar dalam laga tandang yang sulit"
Striker rebut peran starter di Oslo
Dipercaya tampil sebagai starter menggantikan Ronaldo yang dicadangkan, Ramos memanfaatkan blunder Orjan Nyland untuk menyarangkan gol penentu kemenangan Portugal pada babak kedua. Pemain 25 tahun itu juga sempat melihat gol lainnya dianulir karena offside oleh VAR setelah Joao Felix memecah kebuntuan lebih awal. Tampil impresif selama 81 menit sebelum digantikan Francisco Trincao, sang penyerang kini mencatatkan 12 gol dalam 29 penampilan bersama tim nasional.
- NTB
Forward menyoroti kontribusi tim yang lebih luas
Membalas kepercayaan pelatih dengan penampilan yang penuh kerja keras, penyerang AC Milan itu menegaskan bahwa nilai dirinya bagi tim jauh melampaui sekadar mencatatkan nama di papan skor. Menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatannya sejak awal, Ramos mengatakan kepada Sport TV: "Setiap momen itu penting. Hal yang paling penting adalah menunjukkan apa yang bisa saya lakukan setiap kali saya diberi kesempatan dan berkontribusi untuk tim. Ini adalah bukti kerja saya, tentang apa yang bisa saya berikan kepada tim, bukan hanya gol, tetapi semua yang saya lakukan di lapangan."
Ramos memuji kemajuan taktis tim
Hasil positif di Oslo menutupi gol Nations League ke-22 Erling Haaland yang memperpanjang rekornya, sekaligus menjaga start sempurna Portugal di bawah Jesus. Menekankan besarnya pencapaian tersebut di kandang lawan yang tidak bersahabat, Ramos menambahkan: "Kemenangan selalu menjadi hal yang paling penting. Bermain tandang melawan tim seperti Norwegia bahkan lebih sulit. Ini kemenangan besar dalam laga tandang yang sulit.
"Ini menjadi awal yang sangat bagus. Kami bekerja bersama dan memahami ide-ide manajer dengan baik. Dari sini, kami hanya perlu terus berkembang dan membenahi kekurangan. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Kami selalu fokus pada kemenangan di setiap laga."
- Bildbyran
Brasil bersiap untuk ujian di Kopenhagen
Raihan poin maksimal dari dua laga pembuka membuat Portugal tetap kokoh di puncak Grup A4 menjelang lawatan Kamis ke Denmark. Kontribusi penentunya di Oslo memberi Ramos alasan kuat untuk mempertahankan tempatnya di susunan starter saat Jesus mempertimbangkan opsi lini serangnya di Kopenhagen. Dinamika itu menghadirkan dilema pemilihan pemain yang menarik bagi Ronaldo, yang akan berhasrat mendapat menit bermain saat ia melanjutkan perburuan 1.000 gol dalam kariernya.
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