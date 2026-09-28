Hasil positif di Oslo menutupi gol Nations League ke-22 Erling Haaland yang memperpanjang rekornya, sekaligus menjaga start sempurna Portugal di bawah Jesus. Menekankan besarnya pencapaian tersebut di kandang lawan yang tidak bersahabat, Ramos menambahkan: "Kemenangan selalu menjadi hal yang paling penting. Bermain tandang melawan tim seperti Norwegia bahkan lebih sulit. Ini kemenangan besar dalam laga tandang yang sulit.

"Ini menjadi awal yang sangat bagus. Kami bekerja bersama dan memahami ide-ide manajer dengan baik. Dari sini, kami hanya perlu terus berkembang dan membenahi kekurangan. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Kami selalu fokus pada kemenangan di setiap laga."