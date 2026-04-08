Gomez menggoda Jesus dan mengejutkan Inzaghi... serta menyerang Renard melalui pesan terselubung

Pelatih asal Portugal itu membuka hatinya dan berbicara tentang tim nasional Saudi, Al-Nassr, serta persaingan di Liga Roshen

Pelatih Al-Fateh asal Portugal, José Gomes, mengeluarkan sejumlah pernyataan mengenai krisis yang dialaminya sebelumnya bersama Al-Nassr, keunggulan rekan senegaranya Jorge Jesus dibandingkan para pelatih Liga Roshen, serta menyampaikan pesan terselubung kepada pelatih asal Prancis, Hervé Renard.

Gomes memiliki sejumlah pengalaman gemilang di Liga Roshen yang dimulai bersama klub Al-Taawoun pada 2016, kemudian Al-Ahli sebelum menjalani beberapa uji coba di luar negeri, lalu kembali lagi ke Arab Saudi melalui Al-Fateh pada 2024.


    Jesus adalah yang terbaik di Roshen... dan Al-Hilal kesulitan menghadapi Inzaghi

    Pelatih asal Portugal itu memuji performa yang ditunjukkan oleh Jorge Jesus bersama klub Al-Nassr selama musim ini di Liga Roshen Saudi, dengan menilai bahwa rekan senegaranya itu menampilkan kinerja taktis terbaik di antara para pelatih di kompetisi tersebut saat ini.

    Gomez menjelaskan dalam penampilannya di program "Al-Muntasif" bahwa Jesus memiliki keunggulan dalam menciptakan keseimbangan di lapangan, baik dalam hal pertahanan maupun serangan, sambil menyoroti bahwa strategi yang diterapkan tim memberikan kekuatan serangan yang jelas dan sering memaksa lawan untuk mundur ke area pertahanan mereka.

    Dia menambahkan bahwa gaya permainan Jesus adalah yang paling meyakinkan baginya dibandingkan dengan pelatih lain di liga, sambil mencatat bahwa Al-Hilal mengalami beberapa kesulitan di lini serang musim ini di bawah asuhan pelatih Italia Simone Inzaghi.

    Dia juga menyebutkan bahwa Al-Hilal tidak bisa disebut sebagai tim yang lemah, terutama karena mereka menunjukkan ketangguhan pertahanan yang jelas, namun mereka membutuhkan pengembangan lebih lanjut di lini serang, menegaskan bahwa tim masih membutuhkan kerja ekstra pada fase mendatang, berbeda dengan Al-Nassr yang tampak lebih jelas dalam hal serangan di bawah asuhan Jesus.

    • Iklan

  • Krisis Al-Nasr

    Gomez juga menceritakan kisah lama yang mengaitkannya dengan klub Al-Nasr, ketika ia hampir menjadi pelatih tim tersebut beberapa tahun lalu, sebelum segalanya berubah pada saat-saat terakhir.

    Dia menjelaskan bahwa manajemen Al-Nasr memang telah menghubunginya saat itu, dan telah disepakati bahwa dia akan memimpin tim secara teknis. Bahkan, dia telah menandatangani kontrak untuk melatih "Al-Alamy", dan hanya tinggal selangkah lagi untuk memulai tugasnya secara resmi.

    Dia menambahkan bahwa pergantian dewan direksi klub pada periode tersebut menyebabkan Al-Nassr mundur dari kesepakatan, yang mengakibatkan pembatalan kesepakatan meskipun telah ada kesepakatan sebelumnya, sambil menyebutkan bahwa dia kemudian menerima sebagian dari nilai denda yang tercantum dalam kontrak.

    Pelatih asal Portugal itu mengungkapkan bahwa pada akhirnya ia setuju untuk membatalkan kontrak sebagai bentuk penghormatan kepada Pangeran Faisal bin Turki, sambil menegaskan bahwa kejadian tersebut membuatnya merasa sedih, terutama karena ia sangat antusias untuk menjalani pengalaman bersama Al-Nassr.

    Gomez menegaskan bahwa ia tidak menolak melatih klub seperti yang dikabarkan pada beberapa kesempatan, menjelaskan bahwa keputusan tersebut berasal dari pihak manajemen Al-Nassr sendiri setelah terjadi perubahan manajemen di klub.

    Pesan terselubung untuk Renard

    Gomez juga membahas masa depan tim nasional Saudi, dengan menekankan bahwa pelatih yang memimpin "Al-Akhdar" harus memiliki pemahaman mendalam tentang karakter pemain Saudi serta budayanya baik di dalam maupun di luar lapangan.

    Dia menjelaskan bahwa memantau liga domestik secara terus-menerus merupakan elemen penting bagi setiap pelatih yang ingin sukses bersama tim nasional, karena hal itu memberinya kemampuan untuk memahami karakter para pemain dan potensi mereka yang sesungguhnya.

    Ia mencatat bahwa beberapa pemain Saudi cenderung begadang atau terlalu fokus pada kehidupan di luar lapangan, namun ia menegaskan bahwa hal ini tidak berlaku untuk semua orang. Ada banyak pemain yang memiliki tingkat profesionalisme dan komitmen yang tinggi, hal ini terlihat pada lebih dari satu generasi dalam beberapa tahun terakhir.

    Gomez mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa pelatih yang sukses bersama tim nasional Saudi adalah yang mampu memahami perbedaan-perbedaan ini di antara para pemain, dan bekerja untuk memanfaatkannya dengan benar di dalam tim demi mencapai hasil terbaik yang mungkin.

    Pernyataan ini dianggap sebagai pesan terselubung yang menyerang pelatih tim nasional Saudi, Hervé Renard, yang menghadapi banyak tuduhan karena dianggap tidak memahami karakter pemain Saudi.

    Nama Gomez sebelumnya dikaitkan dengan posisi pelatih tim nasional Saudi, di tengah laporan yang mengindikasikan kemungkinan pemecatan Renard dalam waktu dekat.