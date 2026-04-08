Gomez menggoda Jesus dan mengejutkan Inzaghi... serta menyerang Renard melalui pesan terselubung

Pelatih asal Portugal itu memuji performa yang ditunjukkan oleh Jorge Jesus bersama klub Al-Nassr selama musim ini di Liga Roshen Saudi, dengan menilai bahwa rekan senegaranya itu menampilkan kinerja taktis terbaik di antara para pelatih di kompetisi tersebut saat ini.

Gomez menjelaskan dalam penampilannya di program "Al-Muntasif" bahwa Jesus memiliki keunggulan dalam menciptakan keseimbangan di lapangan, baik dalam hal pertahanan maupun serangan, sambil menyoroti bahwa strategi yang diterapkan tim memberikan kekuatan serangan yang jelas dan sering memaksa lawan untuk mundur ke area pertahanan mereka.

Dia menambahkan bahwa gaya permainan Jesus adalah yang paling meyakinkan baginya dibandingkan dengan pelatih lain di liga, sambil mencatat bahwa Al-Hilal mengalami beberapa kesulitan di lini serang musim ini di bawah asuhan pelatih Italia Simone Inzaghi.

Dia juga menyebutkan bahwa Al-Hilal tidak bisa disebut sebagai tim yang lemah, terutama karena mereka menunjukkan ketangguhan pertahanan yang jelas, namun mereka membutuhkan pengembangan lebih lanjut di lini serang, menegaskan bahwa tim masih membutuhkan kerja ekstra pada fase mendatang, berbeda dengan Al-Nassr yang tampak lebih jelas dalam hal serangan di bawah asuhan Jesus.