Gomez menggoda Jesus dan mengejutkan Inzaghi... serta menyerang Renard melalui pesan terselubung

Gomez juga membahas masa depan tim nasional Saudi, dengan menekankan bahwa pelatih yang memimpin "Al-Akhdar" harus memiliki pemahaman mendalam tentang karakter pemain Saudi serta budayanya baik di dalam maupun di luar lapangan.
Dia menjelaskan bahwa memantau liga domestik secara terus-menerus merupakan elemen penting bagi setiap pelatih yang ingin sukses bersama tim nasional, karena hal itu memberinya kemampuan untuk memahami karakter para pemain dan potensi mereka yang sesungguhnya.
Ia mencatat bahwa beberapa pemain Saudi cenderung begadang atau terlalu fokus pada kehidupan di luar lapangan, namun ia menegaskan bahwa hal ini tidak berlaku untuk semua orang. Ada banyak pemain yang memiliki tingkat profesionalisme dan komitmen yang tinggi, hal ini terlihat pada lebih dari satu generasi dalam beberapa tahun terakhir.
Gomez mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa pelatih yang sukses bersama tim nasional Saudi adalah yang mampu memahami perbedaan-perbedaan ini di antara para pemain, dan bekerja untuk memanfaatkannya dengan benar di dalam tim demi mencapai hasil terbaik yang mungkin.
Pernyataan ini dianggap sebagai pesan terselubung yang menyerang pelatih tim nasional Saudi, Hervé Renard, yang menghadapi banyak tuduhan karena dianggap tidak memahami karakter pemain Saudi.
Nama Gomez sebelumnya dikaitkan dengan posisi pelatih tim nasional Saudi, di tengah laporan yang mengindikasikan kemungkinan pemecatan Renard dalam waktu dekat.