Hamann mengakui kemungkinan itu. Mantan gelandang Bayern yang berbicara dalam kerja sama dengan Lottoland Live Casino tersebut mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Karl merupakan kandidat berikutnya untuk penghargaan pemain U-21 itu: "Dia pemain yang brilian. Jelas, dia berbakat. Saya rasa dia baru berusia 18 tahun beberapa bulan lalu.

"Ada banyak pembicaraan soal cara berpakaiannya dan apa yang dia lakukan di luar lapangan. Menurut saya, mereka sebaiknya membiarkannya, karena selama 10 tahun terakhir kita mencari seseorang yang sedikit berbeda. Sekarang kita sudah memilikinya, jadi kita tidak seharusnya mencoba mengubahnya.

"Menurut saya, dia pemain yang luar biasa. Dia bermain beberapa menit untuk Jerman melawan Belanda. Jelas, ada Olise di depannya karena dia suka bermain di sayap kanan. Dia juga bisa bermain di tengah.

"Saya rasa banyak hal akan bergantung pada apa yang terjadi dengan Olise. Namun, ya, dia mungkin talenta terbesar atau pemain muda terbaik yang sedang muncul di Jerman saat ini."