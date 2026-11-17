Golden Boy Berikutnya? Dietmar Hamann Sebut Lennart Karl Bisa Menyamai Lamine Yamal
Mimpi Piala Dunia Pupus, tetapi Sudah Cetak Sejarah di Level Senior
Karl telah melangkah jauh dalam waktu yang relatif singkat, setelah melakoni debut di tim utama pada Piala Dunia Antarklub FIFA 2025. Ia kemudian menjadi pencetak gol termuda Bayern di Liga Champions pada usia 17 tahun dan 242 hari. Ia juga mencatatkan total sembilan percobaan musim lalu sekaligus menjuarai Bundesliga.
Remaja berbakat itu menghadapi persaingan ketat untuk mendapat tempat di Bayern, dengan pemain seperti Michael Olise dan Luis Diaz di kedua sayap serta peraih Ballon d’Or Harry Kane sebagai penyerang tengah. Namun, ia terus mendapat kesempatan bermain secara reguler dan telah mendapat pengakuan di level tim nasional senior.
Cedera paha yang datang pada saat tidak tepat menggagalkan mimpinya tampil di Piala Dunia pada musim panas 2026. Ia juga berhasil mengatasi awal yang lambat dalam kompetisi domestik dan kontinental musim ini. Karl patut menjadi kandidat kuat peraih penghargaan bergengsi Golden Boy pada 2027.
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Akankah Karl Memenangkan Golden Boy pada 2027?
Hamann mengakui kemungkinan itu. Mantan gelandang Bayern yang berbicara dalam kerja sama dengan Lottoland Live Casino tersebut mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Karl merupakan kandidat berikutnya untuk penghargaan pemain U-21 itu: "Dia pemain yang brilian. Jelas, dia berbakat. Saya rasa dia baru berusia 18 tahun beberapa bulan lalu.
"Ada banyak pembicaraan soal cara berpakaiannya dan apa yang dia lakukan di luar lapangan. Menurut saya, mereka sebaiknya membiarkannya, karena selama 10 tahun terakhir kita mencari seseorang yang sedikit berbeda. Sekarang kita sudah memilikinya, jadi kita tidak seharusnya mencoba mengubahnya.
"Menurut saya, dia pemain yang luar biasa. Dia bermain beberapa menit untuk Jerman melawan Belanda. Jelas, ada Olise di depannya karena dia suka bermain di sayap kanan. Dia juga bisa bermain di tengah.
"Saya rasa banyak hal akan bergantung pada apa yang terjadi dengan Olise. Namun, ya, dia mungkin talenta terbesar atau pemain muda terbaik yang sedang muncul di Jerman saat ini."
Seberapa Hebat Karl Bisa Berkembang?
Ketika ditanya lebih jauh soal seberapa hebat Karl bisa berkembang dan apakah ia dapat mencapai level yang setara dengan sensasi Barcelona Lamine Yamal, pemain yang sudah menjuarai La Liga, Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia, Hamann menjawab: "Menurut saya, potensinya tak terbatas.
"Ada periode tahun lalu, tepat setahun lalu, sekitar Oktober-November, ketika Kane agak meredup dan Olise belum benar-benar tampil maksimal. Karl-lah yang menjadi andalan tim dalam pertandingan Liga Champions.
"Ada pertandingan melawan Arsenal, kalau tidak salah musim lalu, ketika dia menjadi pemain terbaik. Saya rasa dia mencetak gol dan menjadi pemain Bayern terbaik pada usia 17 tahun. Jika Anda bermain di level ini saat berusia 17 tahun, dan bukan sekadar bermain atau ikut ambil bagian, melainkan mendominasi pertandingan seperti yang dia lakukan di Liga Champions dan Bundesliga, itu menunjukkan betapa luar biasanya bakat dia.
"Menurut saya, potensinya tak terbatas. Jelas, ada banyak pengaruh dari luar bagi pemain muda saat ini, tetapi jika dia tetap rendah hati, saya rasa segalanya mungkin terjadi."
- Getty/GOAL
Bayern Sudah Ikat Karl dengan Kontrak Jangka Panjang
Bayern telah mengikat Karl dengan kontrak profesional hingga musim panas 2029, yang berarti klub tersebut semestinya menjadi pihak yang menikmati hasil perkembangannya pada masa mendatang.
Masih harus dilihat seberapa jauh pemain muda itu akan berkembang, mengingat masih banyak yang perlu ia pelajari, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jika ia bisa tetap rendah hati, ada banyak alasan untuk meyakini bahwa upayanya meraih Golden Boy akan disusul upaya meraih Ballon d’Or pada tahun-tahun mendatang.
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