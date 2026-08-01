AFP
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Gol telat Richarlison menenggelamkan Chelsea asuhan Xabi Alonso saat Tottenham yang bermain dengan sepuluh orang mengklaim gengsi pramusim di Sydney
Richarlison mencetak gol telat dalam derby Sydney
Chelsea menelan kekalahan 2-1 dari Tottenham Hotspur di Accor Stadium dalam laga kedua tur pramusim mereka. Meski bermain melawan sepuluh orang sepanjang sebagian besar babak kedua, tim asuhan Alonso dipaksa takluk oleh gol penentu kemenangan pada menit akhir dari Richarlison. Rivalitas sesama klub London itu langsung menghadirkan tensi persaingan yang nyata sejak peluit awal, dengan tekel-tekel keras yang tidak lazim untuk sebuah laga persahabatan. Sandro Tonali membawa Tottenham unggul lebih dulu sebelum Estevao Willian dengan cepat menyamakan kedudukan untuk Chelsea.
- Getty Images Sport
Kartu merah Danso mengubah dinamika pertandingan
Jalannya pertandingan berubah drastis empat menit setelah babak kedua dimulai ketika bek Tottenham, Danso, diusir keluar lapangan. Danso salah mengantisipasi operan dari Archie Gray, sehingga Joao Pedro bisa mencuri bola sebelum dijatuhkan.
Wasit Alex King langsung mengeluarkan kartu merah karena menggagalkan peluang emas mencetak gol, sebuah keputusan yang jarang terjadi dalam laga pramusim. Kartu merah itu memaksa Tottenham tertekan karena Chelsea mengambil alih sepenuhnya penguasaan bola dan wilayah permainan.
Kinsky membuat frustrasi lini serang Chelsea yang dominan
Alonso menurunkan susunan pemain inti berpengalaman dengan Levi Colwill sebagai kapten, bersama Cole Palmer, Joao Pedro, dan Jamie Gittens. Chelsea terus menekan tanpa henti setelah kartu merah itu, menciptakan banyak peluang dalam upaya mencari gol pembuka.
Namun, kiper Tottenham Antonin Kinsky terbukti tak mampu ditembus, menggagalkan Estevao, Pedro, dan Palmer lewat serangkaian penyelamatan gemilang. Bahkan ketika Rio Kyerematen membentur mistar gawang untuk Tottenham dalam sebuah serangan balik langka, Chelsea tetap terus maju dengan banyak pemain.
- Getty Images Sport
Patah hati di pengujung laga bagi tim asuhan Xabi Alonso
Dengan 10 menit tersisa, Alonso melakukan perubahan personel secara besar-besaran dengan memasukkan para pemain muda dan rekrutan musim panas, termasuk Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo, dan Liam Delap. Gelombang pergantian pemain itu mengganggu momentum Chelsea pada fase akhir pertandingan.
Tottenham memanfaatkan situasi itu pada detik-detik terakhir ketika Jamie Donley membentur tiang gawang dan Richarlison bereaksi paling cepat untuk menyambar bola rebound menjadi gol. Tim asuhan Alonso kini akan berupaya mempertajam ketajaman mereka dalam sisa laga tur menjelang musim baru.
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