Jalannya pertandingan berubah drastis empat menit setelah babak kedua dimulai ketika bek Tottenham, Danso, diusir keluar lapangan. Danso salah mengantisipasi operan dari Archie Gray, sehingga Joao Pedro bisa mencuri bola sebelum dijatuhkan.

Wasit Alex King langsung mengeluarkan kartu merah karena menggagalkan peluang emas mencetak gol, sebuah keputusan yang jarang terjadi dalam laga pramusim. Kartu merah itu memaksa Tottenham tertekan karena Chelsea mengambil alih sepenuhnya penguasaan bola dan wilayah permainan.