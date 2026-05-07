Lukas Kübler (menit ke-19, 72) dan Johan Manzambi (menit ke-41) memicu sorak-sorai yang meriah di kubu Freiburg berkat gol-gol mereka. Pau Victor mencetak gol untuk Braga (menit ke-79), yang harus bermain dengan sepuluh pemain hampir sepanjang pertandingan setelah Mario Dorgeles mendapat kartu merah di awal laga (menit ke-6). Tim asuhan pelatih Julian Schuster dapat mengandalkan kekuatan kandang mereka yang luar biasa; Sport-Club telah memenangkan ketujuh pertandingan kandang mereka di musim Liga Europa ini.

"Kami tahu apa yang bisa kami lakukan," tegas kiper Freiburg, Noah Atubolu, sebelum pertandingan di RTL dan mengumumkan "pertempuran". Namun, SC harus bermain tanpa Yuito Suzuki. Pemain asal Jepang itu mengalami patah tulang selangka kanan pada Minggu lalu saat bermain imbang 1-1 melawan Wolfsburg di Bundesliga. Sebagai pengganti pemain kunci yang lincah itu, Schuster menurunkan pemain berpengalaman Nicolas Höfler dalam susunan pemain awal.

Didorong oleh nyanyian gantian yang keras dari para pendukungnya, Freiburg langsung mengambil alih kendali di lapangan - dan unggul jumlah pemain setelah enam menit: Dorgeles, yang mencetak gol kemenangan untuk Braga pada menit tambahan di leg pertama, menjatuhkan Jan-Niklas Beste yang sedang berlari sendirian menuju gawang dan mendapat kartu merah dari wasit Davide Massa atas pelanggaran tersebut.