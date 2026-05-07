Gol spektakuler dan pahlawan tak terduga: SC Freiburg mencetak keajaiban bersejarah dan melaju ke final Liga Europa

Gol-gol yang dicetak oleh Lukas Kübler (menit ke-19, 72) dan Johan Manzambi (menit ke-41) memicu sorak-sorai yang meriah di kubu Freiburg. Pau Victor mencetak gol untuk Braga (menit ke-79), yang harus bermain dengan sepuluh pemain hampir sepanjang pertandingan setelah Mario Dorgeles mendapat kartu merah di awal laga (menit ke-6). Tim asuhan Schuster dapat mengandalkan kekuatan kandang mereka yang tangguh; Sport-Club telah memenangkan ketujuh pertandingan kandang mereka di musim Liga Europa ini.

"Kami tahu apa yang bisa kami lakukan," tegas kiper Freiburg, Noah Atubolu, sebelum pertandingan di RTL dan mengumumkan "pertarungan sengit". Namun, SC harus bermain tanpa Yuito Suzuki. Pemain asal Jepang itu mengalami patah tulang selangka kanan pada Minggu saat imbang 1-1 di Bundesliga melawan Wolfsburg. Sebagai pengganti pemain kunci yang lincah itu, Schuster menurunkan pemain berpengalaman Nicolas Höfler dalam susunan pemain awal.

Didorong oleh nyanyian gantian yang keras dari para pendukungnya, Freiburg langsung mengambil alih kendali di lapangan - dan unggul jumlah pemain setelah enam menit: Dorgeles, yang mencetak gol kemenangan untuk Braga di babak tambahan pada leg pertama, menjatuhkan Jan-Niklas Beste yang berlari sendirian menuju gawang dan mendapat kartu merah dari wasit Davide Massa atas pelanggaran tersebut.

Braga kemudian lebih menonjol karena mengulur waktu daripada melakukan serangan, tekanan dari Freiburg terus meningkat - gol pembuka pun tercipta: Kübler mengarahkan umpan silang yang dihalau terlalu pendek ke arah gawang tim Portugal, bola bergulir bolak-balik antara bek kanan dan seorang lawan, dan akhirnya masuk ke gawang.

Setelah itu, Freiburg tetap tidak memberi lawan ruang bernapas, bermain dengan tenang dan sabar dalam membangun serangan - dan menambah keunggulan: Manzambi bergerak dari sisi kiri ke dalam dan melepaskan bola dari jarak sekitar 20 meter ke sudut kanan. Ketinggalan dari leg pertama pun terbalik, meskipun Freiburg juga beruntung saat tendangan Victor Gomez membentur tiang gawang (45.+1) menjelang peluit babak pertama.

Sejak awal babak kedua, Sport-Club berusaha mengunci kemenangan: Vincenzo Grifo membentur tiang luar (47.), tendangan datar Matthias Ginter meleset tipis dari gawang (49.), dan tendangan Manzambi diselamatkan kiper Braga, Lukas Hornicek, dari sudut gawang (53.).

Di hadapan 33.700 penonton, termasuk mantan pelatih tim nasional Joachim Löw, Braga tidak menyerah: Jean-Baptiste Gorby (58') dan Joao Moutinho gagal menyamakan kedudukan (69'). Kübler menambah keunggulan melalui sundulan, sebelum Braga kembali membuat pertandingan menjadi menegangkan.