Manchester United tiba di Craven Cottage dengan sangat membutuhkan kemenangan untuk mendongkrak moral setelah rangkaian hasil yang buruk. Manchester United masih terguncang setelah kekalahan menyakitkan dalam derby melawan Manchester City dan kolaps mengejutkan di Piala Liga, ketika mereka menyia-nyiakan keunggulan dua gol hingga kalah dari Brighton.

Pada babak pertama, United menciptakan beberapa peluang berkualitas tinggi, tetapi berulang kali digagalkan oleh kombinasi penyelesaian akhir yang buruk dan penampilan gemilang Bernd Leno di bawah mistar. Lisandro Martinez nyaris menjadi pahlawan sejak awal ketika ia melepaskan tembakan keras ke arah pojok atas dari tepi kotak penalti, tetapi Leno melakukan penyelamatan luar biasa dengan ujung jari. Sesaat kemudian, Matheus Cunha melewati David Affengruber dan mengirim bola tarik ke dalam area penalti, tetapi Bruno Fernandes mengarahkan tembakannya ke tiang jauh.