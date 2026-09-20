AFP
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Gol penyeimbang telat Matheus Cunha menyelamatkan Manchester United setelah gol bunuh diri Lisandro Martinez dalam hasil imbang melawan Fulham
Tekanan meningkat terhadap Michael Carrick setelah hasil imbang tanpa gol yang membuat frustrasi
Manchester United tiba di Craven Cottage dengan sangat membutuhkan kemenangan untuk mendongkrak moral setelah rangkaian hasil yang buruk. Manchester United masih terguncang setelah kekalahan menyakitkan dalam derby melawan Manchester City dan kolaps mengejutkan di Piala Liga, ketika mereka menyia-nyiakan keunggulan dua gol hingga kalah dari Brighton.
Pada babak pertama, United menciptakan beberapa peluang berkualitas tinggi, tetapi berulang kali digagalkan oleh kombinasi penyelesaian akhir yang buruk dan penampilan gemilang Bernd Leno di bawah mistar. Lisandro Martinez nyaris menjadi pahlawan sejak awal ketika ia melepaskan tembakan keras ke arah pojok atas dari tepi kotak penalti, tetapi Leno melakukan penyelamatan luar biasa dengan ujung jari. Sesaat kemudian, Matheus Cunha melewati David Affengruber dan mengirim bola tarik ke dalam area penalti, tetapi Bruno Fernandes mengarahkan tembakannya ke tiang jauh.
- Getty Images Sport
Petaka Martinez memberi Fulham keunggulan
Meski United terlihat lebih mengancam sebelum jeda, Fulham juga bukan tanpa peluang. Senne Lammens, yang menggantikan peran di bawah mistar United, dipaksa melakukan serangkaian penyelamatan impresif untuk menjaga skor tetap imbang. Ia lebih dulu menggagalkan voli jarak dekat Josh King dari umpan silang Alex Iwobi, sebelum kembali menjulurkan kaki untuk menghentikan sang penyerang. Lammens juga bereaksi cepat untuk menepis upaya Sander Berge setelah Gonzalo Garcia salah mengeksekusi voli, sementara Oscar Bobb melepaskan peluang menjanjikan lainnya melebar untuk tim tuan rumah.
Namun, jalannya cerita berubah drastis pada menit ke-63 dalam periode permainan yang terputus-putus. Calvin Bassey menunjukkan kekuatan luar biasa untuk mengungguli Cunha sebelum melepaskan tembakan rendah ke arah gawang. Lammens mampu menepis tembakan awal itu, tetapi bola memantul mengenai Martinez yang sedang mundur dan bergulir melewati garis gawang untuk menjadi gol bunuh diri yang konyol.
Banding telat dan tekanan putus asa dari Manchester United
United mengerahkan segalanya ke depan untuk mencari gol balasan, tetapi mereka berhadapan dengan Leno yang tampil terinspirasi. Kiper asal Jerman itu melakukan dua penyelamatan kelas dunia dalam waktu singkat, pertama dengan menjatuhkan diri sepenuhnya untuk menggagalkan upaya melengkung Bryan Mbeumo, lalu bereaksi brilian untuk menepis tembakan mendatar dari Cunha.
Kontroversi muncul pada menit ke-86 ketika para pemain United mengerubungi wasit sambil menuntut penalti. Martinez, yang berusaha menebus kesalahan sebelumnya, mengarahkan bola ke tubuh Bassey dari jarak dekat, dengan bola tampak mengenai lengan bek Fulham itu. Namun, ofisial pertandingan tidak bergeming, dan dengan tepat menilai bahwa lengan Bassey rapat menempel ke tubuhnya dalam posisi yang natural.
- Getty Images Sport
Cunha menemukan gol penentu di detik-detik terakhir
Ketika harapan tampak mulai memudar, Manchester United akhirnya menjebol gawang lawan pada menit ke-89. Cunha, yang sepanjang pertandingan menjadi pemain paling bekerja keras di kubu tim tamu, menerima bola di tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan putus asa. Bola membentur cukup keras seorang bek Fulham, mengecoh Leno dan bersarang di sudut gawang.
Hasil imbang 1-1 ini tidak banyak memperbaiki prospek langsung kedua tim di klasemen Liga Primer. Setidaknya tim asuhan Carrick terhindar dari kekalahan ketiga dalam sepekan yang melelahkan, tetapi mereka memasuki jeda internasional dengan tetap tertahan di peringkat ke-12, setelah hanya meraih lima poin dari lima laga pembuka mereka, menyamai start terburuk mereka di musim Liga Primer yang tercatat pada 2014-15. Bagi Fulham, satu poin ini membuat mereka tetap berada di posisi ke-19 klasemen dengan dua poin, masih bertahan di urutan kedua dari bawah dan hanya unggul selisih gol atas Tottenham.
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