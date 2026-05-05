FC Arsenal berhasil melaju ke final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2006. The Gunners berhasil menembus pertahanan kokoh Atlético Madrid dengan skor 1-0 (1-0) pada leg kedua semifinal dan kini dapat terus memimpikan gelar juara pertama mereka di kompetisi bergengsi ini.
Gol penentu kemenangan setelah 20 tahun penantian! FC Arsenal mengalahkan Atletico Madrid dan melaju ke final Liga Champions
Namun, di final menanti tantangan terberat: Di Budapest (30 Mei), tim asuhan Havertz yang masih belum terkalahkan ini akan berhadapan dengan Bayern München atau juara tahun lalu, Paris Saint-Germain. Setelah hasil imbang 1-1 pekan lalu di Madrid, Bukayo Saka (45') membawa tim London itu ke final untuk kedua kalinya. Atlético gagal mencapai final ketiga setelah 2014 dan 2016 di bawah asuhan pelatihnya, Diego Simeone.
Havertz, yang membawa Chelsea FC meraih gelar Liga Champions pada 2021 namun belakangan sering dilanda cedera, absen pada leg pertama karena cedera dan kini kembali masuk skuad. Namun, ia belum cukup fit untuk diturunkan.
Manajer tim Mikel Arteta menekankan bahwa Arsenal telah berjuang selama 20 tahun untuk mendapatkan kesempatan final ini: "Ini ada di tangan kami." Pada malam hari menuju Selasa, para pendukung bahkan menyalakan kembang api di dekat hotel Atlético untuk mengganggu tidur para pemain Spanyol tersebut.
Arsenal memanfaatkan peluang nyata pertamanya — sementara Atletico gagal memanfaatkan satu-satunya peluangnya untuk menyamakan kedudukan
Meski begitu, para pemain profesional Atlético tampak sangat waspada. Sementara tim tamu sesekali memperlihatkan permainan transisi yang lugas dan sesekali menciptakan ancaman di lini serang, Arsenal justru kesulitan menembus pertahanan Rojiblancos yang terkenal tangguh.
Pada fase liga, Atlético pernah menderita kekalahan telak 0-4 di London Utara, kali ini mereka pindah hotel, apakah karena takhayul? Tidak, tidak, kata Simeone sambil menambahkan dengan mengedipkan mata bahwa akomodasi baru itu "hanya lebih murah".
Itu membantu - setidaknya hingga menjelang jeda. Arsenal hampir tidak menciptakan peluang, meminta penalti kepada wasit Jerman Daniel Siebert (34') setelah terjadi dorongan ringan terhadap Leandro Trossard namun sia-sia, dan akhirnya bisa bersorak. Saka mencetak gol setelah Jan Oblak melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan Trossard.
Tim Arteta, yang kembali berada di jalur juara liga berkat kesalahan Manchester City, nyaris kehilangan keunggulan setelah jeda. William Saliba tanpa sengaja mengarahkan bola ke Giuliano Simeone dari Atlético, yang membuang peluang emas tersebut (51'). Bagi Arsenal, Viktor Gyökeres gagal memanfaatkan peluang yang bisa menentukan hasil pertandingan (66') - dan membuka fase akhir yang intens.