Gol penentu kemenangan setelah 20 tahun penantian! FC Arsenal mengalahkan Atletico Madrid dan melaju ke final Liga Champions

Namun, di final menanti tantangan terberat: Di Budapest (30 Mei), tim asuhan Havertz yang masih belum terkalahkan ini akan berhadapan dengan Bayern München atau juara tahun lalu, Paris Saint-Germain. Setelah hasil imbang 1-1 pekan lalu di Madrid, Bukayo Saka (45') membawa tim London itu ke final untuk kedua kalinya. Atlético gagal mencapai final ketiga setelah 2014 dan 2016 di bawah asuhan pelatihnya, Diego Simeone.

Havertz, yang membawa Chelsea FC meraih gelar Liga Champions pada 2021 namun belakangan sering dilanda cedera, absen pada leg pertama karena cedera dan kini kembali masuk skuad. Namun, ia belum cukup fit untuk diturunkan.

Manajer tim Mikel Arteta menekankan bahwa Arsenal telah berjuang selama 20 tahun untuk mendapatkan kesempatan final ini: "Ini ada di tangan kami." Pada malam hari menuju Selasa, para pendukung bahkan menyalakan kembang api di dekat hotel Atlético untuk mengganggu tidur para pemain Spanyol tersebut.